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Материалы по теме:

В России утвердили изменения в правила дорожного движения

В России утвердили изменения в правила дорожного движения

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в ПДД. Как отмечается, они направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, а также маршрутных транспортных средств.
В частности, теперь будут ведены новые дорожные знаки: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», 

17 июля 2017, 09:18
Знакомые черты: Российские спецслужбы начали использовать программу распознавания лиц

Знакомые черты: Российские спецслужбы начали использовать программу распознавания лиц

Спецслужбы начали применять в ряде российских регионов специальную систему распознавания лиц, информируют «Известия». При этом в МВД не стали конкретизировать возможность использования данной технологии, заявив, что это «информация ограниченного доступа».
В основе программного комплекса - нейронная сеть на алгоритме FindFace. 

8 июня 2017, 05:23
В России разработали женский бронежилет «Лига»

В России разработали женский бронежилет «Лига»

В российским «НИИ стали» разработан бронежилет для женщин "Лига". Над его созданием специалисты трудились с 2015 года, и вот теперь они заявили о готовности изделия к серийному выпуску.
Именно теперь, говорят инженеры, бронежилет "Лига" является как никогда актуальным, ведь ряды 

12 апреля 2017, 02:17
С 2017 года в России оставлять в автомобиле детей без присмотра будет запрещено

С 2017 года в России оставлять в автомобиле детей без присмотра будет запрещено

С 1 января 2017 года в России начинают действовать изменения и поправки к Правилам дорожного движения. Основная их часть относится к перевозке в машине детей младше 12 лет.
Согласно новшествам, водитель будет нести дополнительную ответственность за перевозку маленького пассажира в 

22 декабря 2016, 11:06
В Самаре оцепили железнодорожный вокзал

В Самаре оцепили железнодорожный вокзал

Сегодня, 18 июня, около 15:00 здание самарского ЖД-вокзала опять оцепили сотрудники спецслужб. Как передает портал 63.ru, в полицию поступила некая информация о возможном ЧП на территории вокзального комплекса. Никаких других подробностей пока не сообщается.

На месте работают представители 
18 июня 2016, 04:47
Английская спецслужба впервые призналась во взломах компьютеров

Английская спецслужба впервые призналась во взломах компьютеров

В Центре правительственной связи (ЦПС) Объединенного Королевства признались в том, что эта спецслужба практиковала взлом компьютеров. Сведения на этот счет растиражировали западные средства массовой информации. Напомним, некоторое время назад в отношении этой структуры был подан иск от семи интернет-провайдеров и 
2 декабря 2015, 11:17

Не более 70 км/ч: МВД хочет ввести скоростное ограничение для водителей-новичков

Не более 70 км/ч: МВД хочет ввести скоростное ограничение для водителей-новичков

МВД России намерено ввести скоростное ограничение для начинающих водителей. Согласно тексту размещенного на Едином портале ведомственного постановления, водители со стажем вождения менее 2 лет должны передвигаться на всех дорогах со скоростью не более 70 км/ч.

Контролировать соблюдение нового 
21 марта 2015, 12:17
Правительство РФ внесло изменения в Правила дорожного движения

Правительство РФ внесло изменения в Правила дорожного движения

По новым ПДД, теперь российским водителям нельзя будет совершать обгон на нерегулируемых пешеходных переходах. При этом неважно, идут по нему 
21 ноября 2014, 01:21
ФСИН добивается права на спецсигналы

ФСИН добивается права на спецсигналы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) хочет оборудовать свои автомобили устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (в просторечии - мигалками), сообщают "Ведомости". Подготовленный ФСИН проект указа президента о выделении им 10 мигалок для установки на автомобили опубликован на едином 

15 октября 2013, 12:03
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