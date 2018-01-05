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В России утвердили изменения в правила дорожного движения
Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в ПДД. Как отмечается, они направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, а также маршрутных транспортных средств.
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17 июля 2017, 09:18
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Знакомые черты: Российские спецслужбы начали использовать программу распознавания лиц
Спецслужбы начали применять в ряде российских регионов специальную систему распознавания лиц, информируют «Известия». При этом в МВД не стали конкретизировать возможность использования данной технологии, заявив, что это «информация ограниченного доступа».
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8 июня 2017, 05:23
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В России разработали женский бронежилет «Лига»
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12 апреля 2017, 02:17
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С 2017 года в России оставлять в автомобиле детей без присмотра будет запрещено
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22 декабря 2016, 11:06
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В Самаре оцепили железнодорожный вокзал
Сегодня, 18 июня, около 15:00 здание самарского ЖД-вокзала опять оцепили сотрудники спецслужб. Как передает портал 63.ru, в полицию поступила некая информация о возможном ЧП на территории вокзального комплекса. Никаких других подробностей пока не сообщается.
На месте работают представители …
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18 июня 2016, 04:47
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Английская спецслужба впервые призналась во взломах компьютеров
В Центре правительственной связи (ЦПС) Объединенного Королевства признались в том, что эта спецслужба практиковала взлом компьютеров. Сведения на этот счет растиражировали западные средства массовой информации. Напомним, некоторое время назад в отношении этой структуры был подан иск от семи интернет-провайдеров и …
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2 декабря 2015, 11:17
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Не более 70 км/ч: МВД хочет ввести скоростное ограничение для водителей-новичков
МВД России намерено ввести скоростное ограничение для начинающих водителей. Согласно тексту размещенного на Едином портале ведомственного постановления, водители со стажем вождения менее 2 лет должны передвигаться на всех дорогах со скоростью не более 70 км/ч.
Контролировать соблюдение нового …
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21 марта 2015, 12:17
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Правительство РФ внесло изменения в Правила дорожного движения
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21 ноября 2014, 01:21
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ФСИН добивается права на спецсигналы
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) хочет оборудовать свои автомобили устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (в просторечии - мигалками), сообщают "Ведомости". Подготовленный ФСИН проект указа президента о выделении им 10 мигалок для установки на автомобили опубликован на едином …
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15 октября 2013, 12:03