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В блогах. Падающий столб. Необычная "обычная история" из жизни Красной Горки
Ироничную историю про падающий столб и качество управления в селе Красная Горка поведал в "Фейсбуке" Виталий Ковригин. Световая опора здесь сильно наклонилась и в любой момент может рухнуть прямо на дом. Жильцы пришли к главе села. Чиновник решил проблему …
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16 ноября 2018, 05:18
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В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата
В Самаре клиент магазина электроники расплатился за покупку фотоаппарата ведром монет. Необычное видео на YouTube выложил самарский блогер MrRissso. Активисты решили повторить в Самаре эксперимент москвичей - купить товар за гору мелочи. Покупка удалась, но не сразу. По словам …
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16 ноября 2018, 05:07
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В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро
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16 ноября 2018, 04:57
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Самарскому аэропорту разрешили принимать новые модификации самолетов Boeing
Международный аэропорт «Курумоч» сможет принимать суда дальнемагистрального Boeing 777-200 ER, а также среднемагистральных Boeing-737-MAX-8 и Boeing-737-700NG.
- Допуск получен в соответствии с актом готовности аэропорта, согласованным Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), - сообщили представители воздушной гавани.
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16 ноября 2018, 03:58
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Под Сызранью столкнулись мотоблок и «ГАЗель»: пострадали два человека
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16 ноября 2018, 10:53
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В Самаре трамвай сошел с рельсов после ДТП с «Приорой»
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16 ноября 2018, 10:22
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В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель
В четверг, 15 ноября, в Кинельском районе произошло столкновение четырех грузовиков. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, это случилось неподалеку от поселка Алексеевка. Водители не сумели выдержать дистанцию, и большегрузы столкнулись по направлению движения.
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15 ноября 2018, 04:15
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В Самаре сбили на «зебре» 14-летнюю девочку
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14 ноября 2018, 02:14