Под Сызранью столкнулись мотоблок и «ГАЗель»: пострадали два человека В четверг, 15 ноября, произошла авария с пострадавшими в окрестностях Сызрани. Примерно в два часа дня на четвертом километре ульяновской дороги столкнулись пассажирская «ГАЗель» и мотоблок. К счастью, никто из сидевших в «маршрутке» не пострадал, но в больницу попали два …