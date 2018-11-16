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В блогах. Падающий столб. Необычная

В блогах. Падающий столб. Необычная "обычная история" из жизни Красной Горки

Ироничную историю про падающий столб и качество управления в селе Красная Горка поведал в "Фейсбуке" Виталий Ковригин. Световая опора здесь сильно наклонилась и в любой момент может рухнуть прямо на дом. Жильцы пришли к главе села. Чиновник решил проблему 
16 ноября 2018, 05:18
В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата

В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата

В Самаре клиент магазина электроники расплатился за покупку фотоаппарата ведром монет. Необычное видео на YouTube выложил самарский блогер MrRissso. Активисты решили повторить в Самаре эксперимент москвичей - купить товар за гору мелочи. Покупка удалась, но не сразу. По словам 
16 ноября 2018, 05:07
В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро

В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро

В следующем году 260 млн рублей из областной казны выделят на строительство метрополитена в Самаре. Эти деньги пойдут на завершение проектирования станции метро «Самарская» и начало строительно-монтажных работ. Напомним, что «Самарская» будет продолжением первой ветки метро из промышленной зоны в 
16 ноября 2018, 04:57
Самарскому аэропорту разрешили принимать новые модификации самолетов Boeing

Самарскому аэропорту разрешили принимать новые модификации самолетов Boeing

Международный аэропорт «Курумоч» сможет принимать суда дальнемагистрального Boeing 777-200 ER, а также среднемагистральных Boeing-737-MAX-8 и Boeing-737-700NG. 

- Допуск получен в соответствии с актом готовности аэропорта, согласованным Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), - сообщили представители воздушной гавани.
 
Полеты в Самаре выполнялись 
16 ноября 2018, 03:58
Под Сызранью столкнулись мотоблок и «ГАЗель»: пострадали два человека

Под Сызранью столкнулись мотоблок и «ГАЗель»: пострадали два человека

В четверг, 15 ноября, произошла авария с пострадавшими в окрестностях Сызрани. Примерно в два часа дня на четвертом километре ульяновской дороги столкнулись пассажирская «ГАЗель» и мотоблок. К счастью, никто из сидевших в «маршрутке» не пострадал, но в больницу попали два 
16 ноября 2018, 10:53
В Самаре трамвай сошел с рельсов после ДТП с «Приорой»

В Самаре трамвай сошел с рельсов после ДТП с «Приорой»

Вечером в четверг, 15 ноября, на проспекте Юных Пионеров в областной столице произошла авария. Судя по фотоснимкам с места ДТП, размещенным очевидцами в соцсетях, трамвай № 24 и легковушка «Лада Приора» столкнулись на путях. Затем один вагон сошел с рельсов, 
16 ноября 2018, 10:22
В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель

В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель

В четверг, 15 ноября, в Кинельском районе произошло столкновение четырех грузовиков. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, это случилось неподалеку от поселка Алексеевка. Водители не сумели выдержать дистанцию, и большегрузы столкнулись по направлению движения. 

- В результате серьёзно пострадал водитель 
15 ноября 2018, 04:15
В Самаре сбили на «зебре» 14-летнюю девочку

В Самаре сбили на «зебре» 14-летнюю девочку

Во вторник, 13 ноября, произошла дорожная авария в Самаре. В 08:10 45-летний водитель ехал на «Шевроле Нива» по Кряжскому шоссе со стороны улицы 5-ая Кряжская в направлении 1-ой Кряжской. В какой-то момент шофер сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу без 

14 ноября 2018, 02:14
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