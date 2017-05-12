4
24
52
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево

В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 12 мая. Все произошло около часа дня на углу высотки по проспекту Гагарина, 43.
Дерево рухнуло на автомобиль российского производства, припаркованный рядом. В результате инцидента на некоторое время была частично перекрыта пешеходная дорожка.
Как рассказывают свидетели 

12 мая 2017, 03:36
Смертельная терапия: самарчанка продавала средства для похудения, вызывавшие судороги

Смертельная терапия: самарчанка продавала средства для похудения, вызывавшие судороги

Полиция возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. По оперативным данным, 32-летняя самарчанка продавала средства для похудания через аккаунт в одной из социальных сетей.
В декабре прошлого года она заказала и получила 20 килограммов товара из Казахстана. В составе 

11 мая 2017, 11:35
В Самарской области поезд сбил студенток

В Самарской области поезд сбил студенток

ЧП на железнодорожной станции Новоотрадная. Накануне вечером там под поезд попали две восемнадцатилетние студентки отрадненского  техникума. Девушки спешили на последнюю электричку до Самары и решили перебежать дорогу в небезопасном месте.  По предварительным данным, переходя  через рельсы, подростки не заметили товарный 

11 мая 2017, 10:52
Самарец 9 часов просидел на перилах балкона

Самарец 9 часов просидел на перилах балкона

Инцидент произошел сегодня, 10 мая. Как утверждают очевидцы из паблика «Новости Самары-Самара life» соцсети «ВКонтакте», 28-летний парень по неустановленной пока причине залез на перила балкона одной из девятиэтажек в районе пересечении 22 Партсъезда с Вольской.
 
Приехавшие на место вызова 
10 мая 2017, 10:48
СК проверит челябинку, вывесившую с балкона младенца

СК проверит челябинку, вывесившую с балкона младенца

В Челябинске инициирована доследственная проверка по факту неадекватного поведения молодой матери, которая, взяв за руки младенца, вывесила его с балкона второго этажа. Снимок этого инцидента был размещен в соцсетях и спровоцировал негодование многих граждан.
Как сообщается, эта странная история случилась 

3 мая 2017, 03:45
Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Сегодня, 22-го апреля, примерно в 11 утра в полицию поступила информация о странном мужчине, который бегает по самому краю крыши девятиэтажного дома №51 по улице Чернореченской. Очевидцы испугались за жизнь горожанина и обратились к стражам порядка, передает «Волга Ньюс»
 
22 апреля 2017, 04:11
По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
Родственники обратились в полицию и в добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
 

18 апреля 2017, 11:12
Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

На реке Самарке двое мужчин, рискуя жизнью, решили сделать эффектное селфи на бревне, которое несло течением. Они перебрались на дерево со своей резиновой лодки, но обратно вернуться не смогли – бревно уже уплыло дальше по реке. Инцидент произошел на территории 

17 апреля 2017, 12:27
В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»

В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»

Необычный инцидент случился вчера, 14 марта, в Сызрани возле дома №152 по улице Ватутина.
 
Как передаёт «КТВ-Луч», хищная птица вцепилась мальчику в руку. К месту были вызваны «Скорая помощь» и спасатели. Медики зафиксировали у перепуганного школяра несколько царапин 
15 марта 2017, 11:26
«Международный аэропорт Курумоч» защитят от птиц

«Международный аэропорт Курумоч» защитят от птиц

«Международный аэропорт Курумоч» обследуют на птицеопасность за почти 1 миллион рублей. Информация о торгах появилась на портале госзакупок. Их участником может стать научно-исследовательская организация, в штате которой есть квалифицированные специалисты-орнитологи и биологи для того, чтобы провести орнитологическое обследование объекта. В рамках 

22 февраля 2017, 02:20
По сугробам на площади Кирова прогуливалась дикая хищная птица

По сугробам на площади Кирова прогуливалась дикая хищная птица

Жители Самары стали свидетелями необычного явления. На площади Кирова по сугробам гуляла крупная птица, пишет 63.ru Горожане разошлись во мнениях, к какому именно семейству принадлежит крылатый хищник – к соколиным или ястребиным.

«Это сокол-сапсан. Такой же в прошлом 
7 января 2017, 03:31
Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

На одном из федеральных телеканалов вышел сюжет про говорящего ворона Курта. Птица, названная в честь Курта Рассела, живет в Тольятти - в клубе "Любители природы".

Этого красивого, сильного и умного пернатого нашли в Самаре. Ворон внаглую пытался "тырить" у 
3 января 2017, 06:02
Пользу ворон для экологии в городе доказали ученые

Пользу ворон для экологии в городе доказали ученые

Специалисты рассказали, для чего мегаполисам нужны вороны. Информацию об этом исследовании распространили на страницах зарубежных и отечественных научных изданий.
Оказывается, основная польза заключается в том, что эти представители фауны защищают большие населенные пункты от мертвых мелких животных. Вороны признаны единственными 

14 июля 2016, 10:51
В Тольятти живет говорящий ворон

В Тольятти живет говорящий ворон

В тольяттинском клубе «Любители природы» живет около ста самых разных птиц. Один из них — говорящий ворон Курт, передает портал TLTgorod со ссылкой на волонтера клуба Александра Филатова. Ворон Курт живет в Тольятти уже три года.

Эту красивую, 
7 марта 2016, 03:39
Ученые выяснили, что вороны умеют считать, хотя не должны

Ученые выяснили, что вороны умеют считать, хотя не должны

Немецкие нейрофизиологи во время изучения работы мозга ворон нашли в нем зону, отвечающую за подсчет предметов и простейшую арифметику. Таким образом, было установлено, что эти пернатые считают подобно ребенку дошкольного возраста.

Долгое время самыми «умными» животными признавались человекообразные обезьяны, 
9 июня 2015, 06:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна