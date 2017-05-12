В пятницу, 12 мая, в районе 12 часов дня от администрации детского сада "Березка", расположенного в Центральном районе Тольятти, спасателям поступила информация об агрессивном поведении ворон. Как сообщается, они заклевали на глазах детей голубя и проявляли агрессию по отношению к самим маленьким воспитанникам.
Для безопасности детей приехавшие по вызову спасатели вывезли воронье гнездо с территории садика. К слову, всего несколько дней назад они уже эвакуировали с деревьев в этом дошкольном заведении два вороньих гнезда. Птицы тогда также вели себя неадекватно и буквально летали над головами детей.
Как поясняют специалисты, сейчас в Автограде участились подобные случаи. Это считается сезонным явлением. Поведение пернатых обусловлено защитой появившихся на свет птенцов. Зона атаки птиц от гнезда или от птенца составляет обычно 15-20 метров.
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