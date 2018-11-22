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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

Самарчанка Жанна Скокова рассказала в "Инстаграме", что в Самаре прошла выставка художников уличной волны. Площадкой стала "Экспо-Волга". Пространство превратилось в настоящий центр современного искусства. Старые и новые лица, холсты, плакаты, инсталляции, объекты из гипса. На этом команда не планирует 
22 ноября 2018, 07:13
В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

Блогер Игорь Кондратьев раскритиковал инициативу властей ввести акциз на колбасные изделия, бекон и сосиски. "Если Госдума ее одобрит, то под самый сильный удар попадут такие предприятия переработки, как оставшиеся в сельских районах региона 6 РАПО, компания "Фон Бекон" (хотя она 
22 ноября 2018, 07:09
В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре объявлены торги на выполнение I очереди строительно-монтажных работ по реконструкции здания для Шестого кассационного суда в областной столице. Подрядчика ищет региональное управление капитального строительства. Напомним, что ранее суд решили разместить в долгострое с подземным паркингом, который находится в 
22 ноября 2018, 05:09
Вечером Тольятти

Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром

Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный 
22 ноября 2018, 04:47
Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Прямо сейчас сотрудники оперативного ведомства тушат пламя в заброшенной воинской части, расположенной на пересечении улиц Масленникова и Гая. По оперативной информации, площадь пожара составляет 500 кв. м. Первый сигнал о возгорании поступил в 14:58, пожару был присвоен повышенный ранг сложности 
22 ноября 2018, 04:32
Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин

Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин

Стало известно, что приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 12 ноября на должность прокурора Шигонского района Самарской области назначен Ильдар Вальшин.

По информации облпрокуратуры, Ильдар Вальшин родился в 1982 году. После окончания в 2003 году Современной гуманитарной 
15 ноября 2018, 04:56
В Тольятти «обитатель» колонии-поселения постоянно сбегал с рабочего места

В Тольятти «обитатель» колонии-поселения постоянно сбегал с рабочего места

Тольяттинская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях провела проверку в колонии-поселении №1. Ее руководство привлекло одного из заключенных к выполнению оплачиваемых работ за пределами КП. Он трудился над реконструкцией одного из торговых центров Автограда. При этом, сотрудники 

3 октября 2018, 10:15
Прокуратура потребовала установить пандусы и усилители на станции «Юнгородок»

Прокуратура потребовала установить пандусы и усилители на станции «Юнгородок»

Прокуратура Промышленного района Самары добивается того, чтобы станцию метро «Юнгородок» в Самаре сделали доступной для маломобильных граждан. Там не хватает подъемных устройств для инвалидов, а в кассе нет аппарата для усиления звука. В адрес директора МП «Самарский метрополитен» внесли представление, 
3 октября 2018, 05:42
Обвинение решило не оспаривать приговор в отношении экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой

Обвинение решило не оспаривать приговор в отношении экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой

Приговор в отношении бывшего директора самарской гимназии № 1 Любови Картамышевой вступил в законную силу. Сторона обвинения отозвала свое представление из апелляционной инстанции. Таким образом, текущее решение суда оспариваться не будет. Эту инфомацию "ТЕРРЕ" подтвердил адвокат Любови Картамышевой Эльчин Мамедов.
27 сентября 2018, 03:57
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