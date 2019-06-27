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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

Жители Сызрани массово жалуются на запах газа

Жители Сызрани массово жалуются на запах газа

В четверг, 27 июня, шквал звонков обрушился на телефон дежурных служб оперативного реагирования Сызрани. Только за 8 минут зафиксировали 40 обращений. Жители юго-западного района города жалуются на сильный запах газа. Как рассказал очевидец, проживающий в доме № 54 по проспекту 
27 июня 2019, 12:16
Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Жители областной столицы начали сбор подписей под петицией к главе Самары Елене Лапушкиной. Они возмущаются ростом цен за проезд в маршрутках. Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июля за поездку на коммерческом транспорте придется отдавать 
27 июня 2019, 11:40
Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью ведутся работы на месте крупной аварии. В четверг, 27 июня, с четырех утра кран помогает убирать сгоревшие грузовики. Напомним, столкновение произошло вечером 23 июня между поворотом на Варламово и «ульяновским» перекрестком. Водители большегрузов выжили в ДТП, но машины 
27 июня 2019, 11:19
В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний 
27 июня 2019, 10:52
В Самаре потушили пожар повышенной сложности на Санфировой

В Самаре потушили пожар повышенной сложности на Санфировой

Стали известны подробности крупного пожара, который произошел в столице 63-го региона накануне вечером. Сигнал о возгорании в Советском районе поступил дежурному в 16:39  в среду. К дому № 90 по улице Санфировой отправились пожарные подразделения, и вскоре выяснилось, что там 
27 июня 2019, 10:00
В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ

В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ

В Чапаевске возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 122 УК РФ «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». В июне в городскую прокуратуру обратилась местная жительница. Она рассказала, что бывший супруг заразил ее ВИЧ-инфекцией. По 
27 июня 2019, 08:48
В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти в среду вечером локализовали лесной пожар, распространение огня прекращено. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:00 среды, 26 июня. Вспыхнул лес в районе предприятия «АвтоВАЗагрегат». 

- На месте был развернут оперативный штаб. В борьбе с огнем 
26 июня 2019, 09:02
В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой

В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой

В среду, 26 июня, возник пожар в столице 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 16:39. Когда пожарные подразделения прибыли по указанному адресу - к дому № 90 по улице Санфировой, то выяснилось - там горят мусор и сарай 
26 июня 2019, 05:34
Самарец может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен

Самарец может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен

В Самарской области в суд направлено уголовное дело в отношении человека, которого подозревают в вырубке деревьев. По версии следствия, еще 3 ноября прошлого года мужчина в Борском участковом лесничестве с помощью бензопилы спилил 11 сосен. По подсчетам специалистов, он нанес 
26 июня 2019, 10:01
Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Стали известны подробности возгорания в Волжском районе около железнодорожной станции Курумоч. По информации регионального МЧС, произошел природный пожар.

- Площадь уточняется, угрозы населенному пункту нет, - отметили в ведомстве. На место происшествия выехали 24 человека, которые используют 6 единиц техники. 
12 июня 2019, 06:53
Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Со вторника, 11 июня по 14 июня в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс). Главное управление ГУ МЧС России по региону напоминает самарцам, что не стоит нарушать запрет на посещение лесов,  разводить костры в лесу и на 
10 июня 2019, 05:50
Пожар в Тольятти: на Южном шоссе горит трава

Пожар в Тольятти: на Южном шоссе горит трава

В четверг, 18 апреля, произошло возгорание в Тольятти. По словам очевидцев, пламя занялось на поле за магазином на Южном шоссе, 2. На месте уже находятся сотрудники оперативных служб. Судя по фотоснимкам очевидцев, в поле открытым огнем горит трава, территорию вокруг 
18 апреля 2019, 03:46
68 человек тушили коттедж с мансардой в Советском районе

68 человек тушили коттедж с мансардой в Советском районе

Во вторник, 2 апреля, произошел пожар на улице Внуковской в Советском районе. Сигнал о возгорании поступил в 05:35. Когда на место событий приехали пожарно-спасательные подразделения, то выяснилось - горит частный жилой двухэтажный дом с мансардой на площади 120 кв.м. Был 
2 апреля 2019, 09:30
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