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Жители Сызрани массово жалуются на запах газа
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27 июня 2019, 12:16
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Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках
Жители областной столицы начали сбор подписей под петицией к главе Самары Елене Лапушкиной. Они возмущаются ростом цен за проезд в маршрутках. Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июля за поездку на коммерческом транспорте придется отдавать …
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27 июня 2019, 11:40
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Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика
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27 июня 2019, 11:19
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В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля
Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний …
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27 июня 2019, 10:52
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В Самаре потушили пожар повышенной сложности на Санфировой
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27 июня 2019, 10:00
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В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ
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27 июня 2019, 08:48
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В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»
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26 июня 2019, 09:02
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В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой
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26 июня 2019, 05:34
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Самарец может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен
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26 июня 2019, 10:01
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Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека
Стали известны подробности возгорания в Волжском районе около железнодорожной станции Курумоч. По информации регионального МЧС, произошел природный пожар.
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12 июня 2019, 06:53
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Самарцам запретили выезжать в леса в выходные
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10 июня 2019, 05:50
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Пожар в Тольятти: на Южном шоссе горит трава
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18 апреля 2019, 03:46
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68 человек тушили коттедж с мансардой в Советском районе
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2 апреля 2019, 09:30
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