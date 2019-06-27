В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата» В Тольятти в среду вечером локализовали лесной пожар, распространение огня прекращено. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:00 среды, 26 июня. Вспыхнул лес в районе предприятия «АвтоВАЗагрегат».

- На месте был развернут оперативный штаб. В борьбе с огнем … - На месте был развернут оперативный штаб. В борьбе с огнем