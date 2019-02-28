Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо» … Стало известно, что защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев продолжит карьеру в минском «Динамо» - он проведет там весеннюю часть этого сезона. В четверг, 28 февраля, он прилетит в Минск, и в ближайшее время может быть внесен в заявку белорусского клуба.