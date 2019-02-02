Что она такого «натворила» не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили внимание на девушку, внешность которой соответствовала ориентировке о краже телефона. Ее задержали и передали полицейским.
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Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас
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2 февраля 2019, 03:08
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«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба
В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
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18 января 2019, 09:56
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам
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11 декабря 2018, 06:51
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Тольяттинского маньяка, который резал женщин, поймали в Москве
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6 декабря 2018, 09:16
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Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти
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5 декабря 2018, 09:29
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ХК «Лада» одержал пятую победу подряд
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лады» открыли счёт уже на 6-й минуте.
В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода …
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29 ноября 2018, 10:50
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Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти
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4 октября 2018, 11:57
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В Самарской области задержан за взятку начальник исправительной колонии №3 Андрей Гурьянов
22 августа стало известно об очередной антикоррупционной операции, проведенной сотрудниками регионального управления ФСБ. В шестом часу вечера при получении взятки был задержан руководитель исправительной колонии №3 в городе Новокуйбышевск Андрей Гурьянов. Об этом в своем твиттере написал советник директора Росгвардии …
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22 августа 2018, 07:10
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Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре
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28 июня 2018, 01:08
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Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре
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26 июня 2018, 10:25
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Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал
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20 июня 2018, 11:48
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Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани
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8 июня 2018, 03:57
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Объявленный в федеральный розыск самарец гулял с другом по улице Аминева
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Следственные органы разыскивали его как подозреваемого в преступлении с ноября 2017 года. 32-летний самарец был задержан в Промышленном районе.
Представители вневедомственной охраны при патрулировании на улице Аминева обратили внимание …
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30 января 2018, 12:28
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В Самаре задержали находившегося в федеральном розыске осужденного калужанина
На днях сотрудники Росгвардии во время патрулирования Самарского района областной столицы, заметили на улице Садовой подозрительного мужчину, который попытался скрыться, заметив служебный автомобиль. Подобное поведение не могло не вызвать у стражей порядка бдительного любопытства, поэтому они остановили гражданина. Как выяснилось, …
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30 сентября 2017, 02:30
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В Самаре поймали осужденного, который скрывался от наказания
Сотрудники Росгвардии задержали в Самаре жителя Тольятти, который полгода назад был объявлен в федеральный розыск. На улице Ленинской в Ленинском районе они обратили внимание на 38-летнего мужчину, который подозрительнот себя вел. Затем он попытался убежать, но был задержан. Оказалось, что гражданин …
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10 сентября 2017, 06:20
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