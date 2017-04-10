Силовики обнаружили в машине Renault Logan 37 поддельных денежных купюр - достоинством 5 тысяч рублей каждая. При поддержке спецназа задержаны четверо мужчин, которые ехали в этой легковушке. У одного из них при себе был заряженный травматический пистолет. Изъяты 50 тысяч рублей, которые, предположительно, получены за счет нелегального бизнеса.
По оперативным данным, злоумышленники сбывали фальшивки на рынках Центрального и Автозаводского районов Тольятти в местах, не оборудованных приборами для проверки подлинности купюр. Покупали товар на незначительные суммы. Стражи порядка выяснили, в каких торговых точках они приобретали продукцию. Там нашли еще 10 поддельных купюр.
Возбуждено уголовное дело по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
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