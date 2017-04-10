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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

В городе Чаньчунь Китайской Народной Республики женщина ночью сожгла девять белых автомобилей. Поводом для этого была месть автомобилистам за гибель ее собаки.
Китайской мстительнице 45 лет. Некоторое время назад ее домашнего питомца сбил насмерть автомобиль, и женщина задумала акцию возмездия.

10 апреля 2017, 03:28
Ученые создали робота-полицейского для раскрытия убийств

Ученые создали робота-полицейского для раскрытия убийств

Группа ученых из Австралии и Бразилии создала робота для раскрытия убийств. Об этом рассказали зарубежные СМИ.
Новое устройство обладает функцией принятия порядка 60 решений, которые будут эффективными при раскрытии преступлений. В частности, у робота есть навыки владения холодным оружием. Он 

10 апреля 2017, 12:34
В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в преступлении.

В ночном клубе между посетителями произошла ссора. Один из оппонентов ударил другого ножом. 21-летний парень получил ранение в районе сердца. Его обидчик скрылся. Информация об инциденте была передана наряду Росгвардии. Изучив видео с 

6 апреля 2017, 12:25
Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

Глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан представителями силовых структур и доставлен в Москву, сообщают сегодня российские информагентства. Причины случившегося на данный момент неизвестны.
Пассажиры самолета, видевшие Соловьева в сопровождении правоохранителей, рассказали журналистам, что на руках руководителя региона были наручники. Пока 

4 апреля 2017, 09:28
В Самаре полиция работала на месте обнаружения подозрительного предмета

В Самаре полиция работала на месте обнаружения подозрительного предмета

Вчера, 3 апреля,  около 22:00 в оперативные службы Самары поступило сообщении об обнаружении подозрительного предмета в банкомате на улице Революционной.   На место выезжали сотрудники полиции и МЧС.
Вызов оказался ложным. В ГУ МВД по Самарской области пояснили, что горожане обнаружили 

4 апреля 2017, 01:27
На подстрелившего полицейских мужчину в Самаре завели уголовное дело

На подстрелившего полицейских мужчину в Самаре завели уголовное дело

В Куйбышевском районе Самары в выходные произошла перестрелка. По данным МВД, 1 апреля полицейские проводили операцию по задержанию подозреваемых в серии поджогов автотранспорта. Один из них начал стрелять из травматического оружия по оперативникам и ранил двоих. Полицейские открыли ответный огонь, 
3 апреля 2017, 12:21
Самарец украл из магазина коньяк и не выпил

Самарец украл из магазина коньяк и не выпил

Полицейские сообщили о задержании в Самаре подозреваемого в хищении коньяка. Бутылка алкоголя была украдена в магазине на улице Димитрова. За помощью к стражам порядка обратились сотрудники торговой точки. Они рассказали, что один из посетителей схватил с коньяк стоимостью 1260 рублей 

30 марта 2017, 03:08
Самарские силовики проверяют нелегального мигранта на причастность к серии убийств пенсионерок по всей России

Самарские силовики проверяют нелегального мигранта на причастность к серии убийств пенсионерок по всей России

37-летнего уроженца Казахстана Павла Шайахметова подозревают в убийствах двух пожилых женщин в многоэтажках Самары на улицах Ратнера и Пролетарской.
29 марта 2017, 09:49
В состав добровольных народных дружин будут входить женщины

В состав добровольных народных дружин будут входить женщины

С такой просьбой в полицию обратились жительницы города Похвистнево на очередном заседании Общественного совета при главном управлении МВД России по Самарской области. Заострили внимание общественники и на участии молодежи в публичных мероприятиях, которые проходили в регионе в минувшие выходные.
Напомним, 

29 марта 2017, 05:28
В Самаре за убийства пожилых женщин задержали 37-летнего мужчину

В Самаре за убийства пожилых женщин задержали 37-летнего мужчину

Сегодня, 29 марта, силовики рассказали о подозреваемом в убийствах пожилых женщин.  Это 37-летний мужчина.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 27 марта на улице Пролетарской был обнаружен труп 66- летней пенсионерки с множественными колото-резаными ранами. В результате оперативно-розыскных мероприятий, следователи 
29 марта 2017, 11:40
Ангарского маньяка обвинили еще в 60 убийствах

Ангарского маньяка обвинили еще в 60 убийствах

Экс-милиционеру Михаилу Попкову, приговоренному к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух, предъявили обвинения еще в 60 аналогичных преступлениях. Об этом информирует портал главного следственного управления СКР.
Как уточняется, обвинение предъявлено по 59 убийствам и 

27 марта 2017, 03:21
«Ъ»: В России средняя взятка выросла на 75% в 2016 году

«Ъ»: В России средняя взятка выросла на 75% в 2016 году

Средний размер взятки в РФ в 2016 году составил порядка 330 тысяч рублей, что на 75% больше, чем в 2015-м. Так заявил газете «Коммерсантъ» начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.
Как утверждается, в течение 

16 марта 2017, 07:47
Прокуратура требует отправить за решетку группу фальшивомонетчиков

Прокуратура требует отправить за решетку группу фальшивомонетчиков

Сегодня, 27 июля, в суде Железнодорожного района Самары прошли прения по делу фальшивомонетчиков. По версии следствия, организатор преступления - ветеран Афганистана Шахин Маггерамов.

В 2013 году он неоднократно покупал в Москве поддельные банкноты достоинством в тысячу и пять тысяч 
27 июля 2015, 08:02
В Самаре начался процесс над группой фальшивомонетчиков

В Самаре начался процесс над группой фальшивомонетчиков

Сегодня, 7 апреля, в суде Железнодорожного района Самары состоялось первое заседание по делу о сбыте фальшивых купюр на сумму более трех миллионов рублей в восьми регионах страны. На скамье подсудимых пять человек. По версии следствия, в 2013 году организатор группы 
7 апреля 2015, 02:33
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