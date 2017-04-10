Самарец украл из магазина коньяк и не выпил Полицейские сообщили о задержании в Самаре подозреваемого в хищении коньяка. Бутылка алкоголя была украдена в магазине на улице Димитрова. За помощью к стражам порядка обратились сотрудники торговой точки. Они рассказали, что один из посетителей схватил с коньяк стоимостью 1260 рублей …