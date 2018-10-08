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В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52
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8 октября 2018, 12:26
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Тольяттинец перечислил 245 тысяч рублей своему ребенку, лишившись прав
Житель Тольятти погасил свой долг по алиментам после того, как остался без водительских прав. Судебные приставы из Автозаводского района завели исполнительное производство в отношении местного жителя. Мужчина долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и в итоге его задолженность выросла …
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8 октября 2018, 11:24
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В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь
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8 октября 2018, 11:06
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В Самаре 33 человека тушили пивной павильон на Южном шоссе
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8 октября 2018, 10:18
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На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело
Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Чапаевска. Пенсионерку подозревают в незаконном перемещении сильнодействующих веществ через границу России.
Оказалось, что женщина заказала по интернету запрещенные вещества из Казахстана — она мечтала похудеть. Пенсионерку задержали прямо на почте …
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24 августа 2018, 05:38
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Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA
Самарские таможенники подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. За это время сотрудники ведомства изъяли из оборота 247,6 тысячи контрафактных товаров. Для сравнения: за весь прошлый год было изъято только 150 тысяч единиц контрафакта.
Довольно значительную часть «урожая» таможенников составили …
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13 июля 2018, 12:53
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Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям
Стало известно продолжение истории с чучелом крокодила, которого самарские таможенники изъяли в аэропорту Курумоч прошлым летом. Как уже рассказывала «ТЕРРА», при досмотре багажа, прибывшего из Стамбула, в одном из чемоданов таможенники нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около …
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11 мая 2018, 03:57
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Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре
В Самаре таможенники выявили крупную партию контрафактных детских товаров со знаками FIFA – всего более 19 тысяч предметов. В ведомстве предоставили фото контрафактной продукции. Правообладатель подтвердил, что товарный знак использовали без его ведома. Качество подобной контрафактной продукции ниже по сравнению …
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10 мая 2018, 05:34