В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь Жители областной столицы попросили власти обратить внимание на недостроенное здание на пересечении улиц Врубеля и Гая, неподалеку от Ботанического сада и Самарского университета. Дело в том, что в заброшке часто собираются подростки и студенты, они время от времени швыряют кирпичи …