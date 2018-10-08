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Материалы по теме:

В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52

В Самаре из-за ремонта водовода изменится маршрут автобуса № 52

В Самаре изменится схема движения автобусов маршрута № 52, которые курсируют между автостанцией «Аврора» и железнодорожным вокзалом (Поликлиника). На пересечении улиц Структурной и Карьерной ведутся работы на водоводе. С утра субботы, 6 октября, и до окончания работ автобусы будут следовать 
8 октября 2018, 12:26
Тольяттинец перечислил 245 тысяч рублей своему ребенку, лишившись прав

Тольяттинец перечислил 245 тысяч рублей своему ребенку, лишившись прав

Житель Тольятти погасил свой долг по алиментам после того, как остался без водительских прав. Судебные приставы из Автозаводского района завели исполнительное производство в отношении местного жителя. Мужчина долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и в итоге его задолженность выросла 
8 октября 2018, 11:24
В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь

В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь

Жители областной столицы попросили власти обратить внимание на недостроенное здание на пересечении улиц Врубеля и Гая, неподалеку от Ботанического сада и Самарского университета. Дело в том, что в заброшке часто собираются подростки и студенты, они время от времени швыряют кирпичи 
8 октября 2018, 11:06
В Самаре 33 человека тушили пивной павильон на Южном шоссе

В Самаре 33 человека тушили пивной павильон на Южном шоссе

В ночь на понедельник, 8 октября, в 01:47 дежурный Центра управления в кризисных ситуациях получил сообщение о пожаре в Куйбышевском районе областной столицы. На Южном шоссе горел пивной павильон, огонь захватил территорию в 200 кв.м. На место происшествия выехали 33 
8 октября 2018, 10:18
На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело

На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело

Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Чапаевска. Пенсионерку подозревают в незаконном перемещении сильнодействующих веществ через границу России.

Оказалось, что женщина заказала по интернету запрещенные вещества из Казахстана — она мечтала похудеть. Пенсионерку задержали прямо на почте 
24 августа 2018, 05:38
Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA

Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA

Самарские таможенники подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. За это время сотрудники ведомства изъяли из оборота 247,6 тысячи контрафактных товаров. Для сравнения: за весь прошлый год было изъято только 150 тысяч единиц контрафакта.

Довольно значительную часть «урожая» таможенников составили 

13 июля 2018, 12:53
Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям

Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям

Стало известно продолжение истории с чучелом крокодила, которого самарские таможенники изъяли в аэропорту Курумоч прошлым летом. Как уже рассказывала «ТЕРРА», при досмотре багажа, прибывшего из Стамбула, в одном из чемоданов таможенники нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около 
11 мая 2018, 03:57
Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре

Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре

В Самаре таможенники выявили крупную партию контрафактных детских товаров  со знаками FIFA – всего более 19 тысяч предметов. В ведомстве предоставили фото контрафактной продукции. Правообладатель подтвердил, что товарный знак использовали без его ведома. Качество подобной контрафактной продукции ниже по сравнению 

10 мая 2018, 05:34
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