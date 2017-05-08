Злодей в бейсболке и ветровке ограбил офис микрозаймов в Тольятти В Автограде стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в ограблении офиса микрофинансовой организации. По предварительным данным, в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился руководитель МФО, сообщивший о том, что в офис зашел неизвестный в бейсболке, ветровке и джинсах, и …