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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Злодей в бейсболке и ветровке ограбил офис микрозаймов в Тольятти

Злодей в бейсболке и ветровке ограбил офис микрозаймов в Тольятти

В Автограде стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в ограблении офиса микрофинансовой организации. По предварительным данным, в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился руководитель МФО, сообщивший о том, что в офис зашел неизвестный в бейсболке, ветровке и джинсах, и 

8 мая 2017, 02:22
В Самаре сгорел склад с пластиковой тарой

В Самаре сгорел склад с пластиковой тарой

Сегодня, 6 мая, в 6:50 утра на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о крупном возгорании на Заводском шоссе, передает ГУ МЧС по Самарской области.
 
Загорелась пластиковая и деревянная тара в подсобном помещении. Пламя охватило территорию площадью более 100 квадратных 
6 мая 2017, 04:45
Тольяттинцев просят надеть синие джинсы в День города

Тольяттинцев просят надеть синие джинсы в День города

В «Паблике Тольятти» в "ВК" анонсируют, что в Автограде пройдёт большой танцевальный флешмоб. Позитивная и динамичная акция будет организована в первое летнее воскресенье, 4 июня, в ходе празднования Дня города.

Приглашаются все желающие горожане, которые давно мечтают стать 
5 мая 2017, 05:21
Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями

Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями

Тольяттинец, называющий себя Юля Ильина, в соцсети "ВКонтакте" со слезами на глазах попросил прощения за резонансный танец с котом. Мужчина прославился на всю страну после того, как переоделся в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и начал сильно раскручивать 
5 мая 2017, 05:14
Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре

Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре

Накануне на одном из крупных оптовых рынков Самары, на улице Мальцева, случился пожар. Там горел ангар с бытовой химией. Пламя охватило 200 квадратных метров.
Из-за угрозы отравления людей продуктами горения, вызову сразу был присвоен повышенный номер сложности. К месту ЧП 

4 мая 2017, 12:02
Тольятти отравили: на улице Никонова слили ядовитое вещество

Тольятти отравили: на улице Никонова слили ядовитое вещество

Сотрудники тольяттинской фирмы слили фенол на арендованном земельном участке по улице Никонова, сообщили в городской прокуратуре. Нарушение выявили в ходе совместной проверки со специалистами территориального управления Роспотребнадзора.

За создание угрозы причинения вреда окружающей среде материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы. 

4 мая 2017, 11:06
В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»

В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»

Сегодня, 3 мая, примерно в 18:00 в Самаре пожарные потушили горящий ангар, расположенный на оптовом рынке «Самара» на проезде Мальцева.

Возгорание на складе площадью 1500 квадратных метров произошло около 15:30. В помещении загорелась бытовая химия. Очевидцы утверждали, что слышали 
3 мая 2017, 10:06
Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар

Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар

В ночь со 2 на 3 мая в общежитии Самарского университета на Московском шоссе произошел пожар. Из здания эвакуировали 140 человек. Очаг находился в квартире на восьмом этаже, передает 63.ru.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило диспетчеру 2 
3 мая 2017, 09:55
Самарские коммунальщики посчитали закатанные в асфальт колодцы

Самарские коммунальщики посчитали закатанные в асфальт колодцы

В Самаре за 10 месяцев текущего года почти 120 канализационных колодцев закатали в асфальт или засыпали строительным мусором, пожаловались представители компании «Самарские коммунальные системы». Для обнаружения утерянных объектов инфраструктуры организация вынуждена нанимать сторонних специалистов с металлоискателями. Для прочистки каналов в 

1 ноября 2016, 05:08
В Самаре в промоину в асфальте провалился мусоровоз

В Самаре в промоину в асфальте провалился мусоровоз

Сегодня, 5 октября, в Самаре произошел прорыв водовода. В промоину в асфальте провалился мусоровоз, передает портал «ProГород – Самара». По словам очевидцев, все началось с того, что из колодца забил гейзер. «Асфальт буквально смывает под напором воды», -
5 октября 2016, 11:27
В блогах: в Зубчаниновку вместо асфальта привезли крошку с землей

В блогах: в Зубчаниновку вместо асфальта привезли крошку с землей

В сообществе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" житель города Евгений Островидов просит помощи. "Только без шуток и глупых советов! - обращается он к читателям. - Тема актуальная! У нас в посёлке Зубчаниновка по улице Софьи Перовской администрация должна была положить 
16 сентября 2016, 11:01
В Самаре за 70 млн рублей модернизировали асфальтобетонный завод

В Самаре за 70 млн рублей модернизировали асфальтобетонный завод

В Самаре на полную мощность заработал модернизированный муниципальный асфальтобетонный завод в посёлке Козелки. В ремонт и обновление оборудования на предприятии вложено порядка 70 миллионов рублей. В сутки на предприятии производят почти 3 тысячи тонн асфальтовой смеси. Этого хватит, чтобы покрыть 

19 июля 2016, 05:10
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