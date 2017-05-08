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Злодей в бейсболке и ветровке ограбил офис микрозаймов в Тольятти
В Автограде стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в ограблении офиса микрофинансовой организации. По предварительным данным, в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился руководитель МФО, сообщивший о том, что в офис зашел неизвестный в бейсболке, ветровке и джинсах, и …
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8 мая 2017, 02:22
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В Самаре сгорел склад с пластиковой тарой
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6 мая 2017, 04:45
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Тольяттинцев просят надеть синие джинсы в День города
В «Паблике Тольятти» в "ВК" анонсируют, что в Автограде пройдёт большой танцевальный флешмоб. Позитивная и динамичная акция будет организована в первое летнее воскресенье, 4 июня, в ходе празднования Дня города.
Приглашаются все желающие горожане, которые давно мечтают стать …
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5 мая 2017, 05:21
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Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями
Тольяттинец, называющий себя Юля Ильина, в соцсети "ВКонтакте" со слезами на глазах попросил прощения за резонансный танец с котом. Мужчина прославился на всю страну после того, как переоделся в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и начал сильно раскручивать …
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5 мая 2017, 05:14
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Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре
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4 мая 2017, 12:02
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Тольятти отравили: на улице Никонова слили ядовитое вещество
Сотрудники тольяттинской фирмы слили фенол на арендованном земельном участке по улице Никонова, сообщили в городской прокуратуре. Нарушение выявили в ходе совместной проверки со специалистами территориального управления Роспотребнадзора.
За создание угрозы причинения вреда окружающей среде материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы. …
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4 мая 2017, 11:06
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В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»
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3 мая 2017, 10:06
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Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар
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3 мая 2017, 09:55
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Самарские коммунальщики посчитали закатанные в асфальт колодцы
В Самаре за 10 месяцев текущего года почти 120 канализационных колодцев закатали в асфальт или засыпали строительным мусором, пожаловались представители компании «Самарские коммунальные системы». Для обнаружения утерянных объектов инфраструктуры организация вынуждена нанимать сторонних специалистов с металлоискателями. Для прочистки каналов в …
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1 ноября 2016, 05:08
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В Самаре в промоину в асфальте провалился мусоровоз
Сегодня, 5 октября, в Самаре произошел прорыв водовода. В промоину в асфальте провалился мусоровоз, передает портал «ProГород – Самара». По словам очевидцев, все началось с того, что из колодца забил гейзер. «Асфальт буквально смывает под напором воды», -
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5 октября 2016, 11:27
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В блогах: в Зубчаниновку вместо асфальта привезли крошку с землей
В сообществе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" житель города Евгений Островидов просит помощи. "Только без шуток и глупых советов! - обращается он к читателям. - Тема актуальная! У нас в посёлке Зубчаниновка по улице Софьи Перовской администрация должна была положить …
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16 сентября 2016, 11:01
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В Самаре за 70 млн рублей модернизировали асфальтобетонный завод
В Самаре на полную мощность заработал модернизированный муниципальный асфальтобетонный завод в посёлке Козелки. В ремонт и обновление оборудования на предприятии вложено порядка 70 миллионов рублей. В сутки на предприятии производят почти 3 тысячи тонн асфальтовой смеси. Этого хватит, чтобы покрыть …
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19 июля 2016, 05:10