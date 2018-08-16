Новый крытый каток в Чапаевске достроят до конца года … На завершающем этапе в Чапаевске находится строительство нового крытого катка. Напомним, что это будет первое подобное сооружение в городе. Ледовая арена рассчитана на 400 зрителей, в зале будут оборудованы 16 мест для инвалидов. Общая площадь здания составляет 50 000 квадратных