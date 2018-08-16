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Новый крытый каток в Чапаевске достроят до конца года
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16 августа 2018, 04:39
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Самарцев предупредили об усилении ветра
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16 августа 2018, 04:21
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В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка
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16 августа 2018, 02:28
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В Самаре выбрали место, где установят скульптуру «Клен»
Стало известно, что скульптуру «Клен» в честь хита ВИА «Синяя птица» установят на набережной у выхода из Струковского парка. Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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16 августа 2018, 01:53
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Компания Samsung закрыла в России 20% фирменных магазинов
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2 сентября 2014, 03:23