В понедельник в Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии. Его открыли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления ООО "УК "Роснано" Владимир Аветисян и генеральный директор компании «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова.
Когда-то В Поволжье больному с подозрением на онкологическое заболевание для того чтобы получить услугу позитронно-эмиссионной томографии совмещенной с компьютерным томографом, нужно было ехать в Казань или Уфу. С открытием тольяттинского Пэт центра это исследование стало доступно и в 63-м регионе
Диагностический центр «ПЭТ-технолоджи» расположен на территории Тольяттинской городской клинической больницы №5. Установленный здесь современный ПЭТ/КТ сканер после введения пациентам радиофармпрепарата, который компания производит в Уфе, позволяет диагностировать начавшийся онкологический процесс на ранней стадии. Технология также помогает подобрать соответствующее лечение.
Павел Головин, заместитель генерального директора по медицине ООО "ПЭТ-технолоджи":
- Наш метод позволяет оценить распространенность онкологического процесса, установить стадию процесса, оценить параметры опухоли, контуры и точные анатомические размеры, а это очень важно для проведения последующей лучевой терапии. 1 43 И самое главное для химиотерапевта - оценить качество полученного пациентом лечения.
Тольяттинский ПЭТ-центр был открыт благодаря совместной работе правительства Самарской области, Роснано и федеральной сети пэт-центров "ПЭТ-технолоджи ". Услугами нового учреждения ежегодно смогут воспользоваться 7 тысяч человек.
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области:
- Этот центр доступен. Здесь предоставляются услуги по линии обязательного медицинского страхования, так же доступны услуги по линии добровольного медицинского страхования.
По словам заместителя председателя правления управляющей компании РОСНАНО, члена Бюро центрального совета Союза машиностроителей России Владимира Аветисяна, еще один подобный центр в марте следующего года будет открыт в Самаре. Он будет специализироваться не только на диагностике онкологических заболеваний, но и на исследованиях кардиологического профиля.
Владимир Аветисян, зам. председателя правления ООО "УК "Роснано", член Бюро ЦС СоюзМаш России:
- Самарский центр важен для всей системы здравоохранения не только Самарской области, но и близлежащий регионов, потому что он может стать центром медицинского туризма. Пациенты нуждающиеся в такой диагностике, будут приезжать и получать необходимую помощь. Что приведет к межрегиональным расчетам.
Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область продолжит создавать условия для инвестиций современных высокотехнологичных компаний. Уже действует соглашение с Роснано, планируются подписание аналогичных документов с Ростехом и Росатомом.
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