Каждый четвертый самарец приходит к онкологу слишком поздно В Самарской области каждый четвертый пациент впервые приходит к онкологу уже на запущенной стадии. Это ведет к тому, что регион занимает лидирующие позиции в стране не только по количеству больных раком, но и по смертности. Можно ли обезопасить себя от …