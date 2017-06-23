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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной

В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной

В четверг, 22 июня, в Самаре на улице Ново-Вокзальной перекрыли движение трамваев. Причина – ДТП на рельсах. На перекрестке с улицей Стара-Загорой столкнулись два автобуса и внедорожник. Очевидец опубликовал фото в социальной сети. Участниками аварии стали «Шевроле Нива», маршрутка и 

22 июня 2017, 05:13
В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины

В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины

Вчера, 20 июня, около 20:00 за одним из торговых центров Самары водитель такси столкнулся с припаркованной Kia Picanto, пишет «Волга Ньюс». Водитель Kia и его пассажир вышли из салона и собрались вызывать инспекторов ГИБДД. В этот момент таксист достал 
21 июня 2017, 10:41
День денег: в Тольятти малышам-счастливчикам заплатят по 10 тысяч рублей

День денег: в Тольятти малышам-счастливчикам заплатят по 10 тысяч рублей

Малышам, родившимся в Тольятти в День города 20 июня, заплатят по 10 тысяч рублей. Это единовременное пособие; если рождается несколько детей, то родители получают пособие на каждого из них, уточнили в мэрии Автограда. Число счастливчиков 2017 года пока не объявлено, 

21 июня 2017, 11:48
Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку

Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку

В среду, 21 июня, в Самаре на улице Партизанской произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, пострадала несовершеннолетняя. Очевидец опубликовал в социальной сети фото с места происшествия. Сообщается, что пешеход пересекал дорогу в неположенном месте, а водитель, видимо не успел 
21 июня 2017, 11:19
Внезапный ураган опрокинул коляску с двухмесячным малышом - под Тольятти

Внезапный ураган опрокинул коляску с двухмесячным малышом - под Тольятти

Появилось сообщение о новом пострадавшем в результате вчерашнего урагана. Как уже сообщала «ТЕРРА», в Тольятти, Самаре и окрестных селах резко ухудшилась погода. В областном центре прошел град и начался ливень, а через Автоград прошел ураган. С торгово-офисного центра сорвало крышу, 
21 июня 2017, 09:33
Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети

Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети

Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не 
21 июня 2017, 09:20
В Тольятти ветер сорвал крышу с торгово-офисного центра: повреждено 10 машин

В Тольятти ветер сорвал крышу с торгово-офисного центра: повреждено 10 машин

Сегодня, 20 июня, ближе к вечеру в Тольятти порывом ветра полностью сорвало кровлю с торгово-офисного центра на улице Дзержинского, 58. Кровля рухнула на тротуар. К счастью, из людей никто не пострадал. Зато куски металла и дерева упали на припаркованные машины. 
20 июня 2017, 11:32
Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки

Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Самарской области, в результате которого пострадали трое детей. Две школьницы 11 и 8 лет, а также двухлетняя девочка.  Авария произошла в  Камышлинском районе 16 июня. На 1178 километре трассы М-5 столкнулись две иномарки 

19 июня 2017, 07:00
Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью

Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью

Сегодня, 14 июня, около 17:00 на трассе М-5 «Урал» у села Старое Томышево Новоспасского района Ульяновской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.
 
Как пишет «КТВ – Луч», там столкнулись три грузовика - бензовоз, магнитовская фура MAN 
14 июня 2017, 10:57
В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и 
1 мая 2017, 09:08
Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Во вторник, 25 апреля, под Самарой произошло серьезное ДТП. В результате столкновения фуры и Daewoo Nexia в легковой иномарке оказались зажаты люди – женщина и ребенок.

Авария случилась на территории Волжского района около села Николаевка. В Сети появились фотографии и видео 

26 апреля 2017, 02:05
Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы Сызрань - Саратов. По предварительной версии полицейских, водитель на фуре Mercedes не справился 
22 апреля 2017, 05:10
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