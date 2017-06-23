|
В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной
|
22 июня 2017, 05:13
|
В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины
Вчера, 20 июня, около 20:00 за одним из торговых центров Самары водитель такси столкнулся с припаркованной Kia Picanto, пишет «Волга Ньюс». Водитель Kia и его пассажир вышли из салона и собрались вызывать инспекторов ГИБДД. В этот момент таксист достал …
|
21 июня 2017, 10:41
|
День денег: в Тольятти малышам-счастливчикам заплатят по 10 тысяч рублей
|
21 июня 2017, 11:48
|
Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку
|
21 июня 2017, 11:19
|
Внезапный ураган опрокинул коляску с двухмесячным малышом - под Тольятти
|
21 июня 2017, 09:33
|
Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети
Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не …
|
21 июня 2017, 09:20
|
В Тольятти ветер сорвал крышу с торгово-офисного центра: повреждено 10 машин
|
20 июня 2017, 11:32
|
Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки
|
19 июня 2017, 07:00
|
Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью
Сегодня, 14 июня, около 17:00 на трассе М-5 «Урал» у села Старое Томышево Новоспасского района Ульяновской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.
Как пишет «КТВ – Луч», там столкнулись три грузовика - бензовоз, магнитовская фура MAN …
|
14 июня 2017, 10:57
|
В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура
Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и …
|
1 мая 2017, 09:08
|
Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри
|
26 апреля 2017, 02:05
|
Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры
В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы Сызрань - Саратов. По предварительной версии полицейских, водитель на фуре Mercedes не справился …
|
22 апреля 2017, 05:10