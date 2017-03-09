Женщина обвиняется в мошенничестве с использованием должностных полномочий.
Прокурорская проверка установила, что Людмила Мордасова получила из бюджета Автограда 148 тысяч рублей на зарплаты лицам, которые никогда не работали в детсаду № 170 "Дружба" и были трудоустроены фиктивно. Таким образом заведующая нанесла ущерб мэрии Тольятти.
Дело о мошенничестве направлено в Комсомольский районный суд. Меры наказания по статье 159 ч.3 (мошенничество с использованием должностных полномочий) предусматривают штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет с ограничением свободы до 2 лет, либо тюремное заключение на срок до 6 лет.
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