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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

В среду, 5 июня, стали известны подробности страшной аварии, в которой погибла взрослая женщина, а трехлетний ребенок получил травмы. По информации правоохранителей, ДТП случилось в 11:30 во вторник на пересечении улиц Солнечной и Губанова. По предварительной версии регионального Главка полиции, 
5 июня 2019, 04:20
Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки

Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки

Следователи из Кинеля завели уголовное дело в отношении преподавателя Самарской сельскохозяйственной академии. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 29 мая подозреваемый в здании вуза взял через посредника от одного из студентов 21 тысячу рублей. Эти деньги были 
5 июня 2019, 03:50
Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани

Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани

Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность 
5 июня 2019, 02:57
«Похожа на хорька и кошку»: самарцев познакомят с генеттой

«Похожа на хорька и кошку»: самарцев познакомят с генеттой

В пятницу, 7 июня, в 10:00 посетителям Самарского зоопарка покажут нового питомца - генетту. Это животное из рода хищных млекопитающих, семейство виверровых. По мнению сотрудников зоосада, новенькая похожа и на кошку, и на хорька. Считается, что ее облик не поменялся 
5 июня 2019, 02:15
Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево

Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево

С пятницы, 7 июня, начнет работу новый скоростной речной маршрут, который свяжет Самару и Ширяево. Пассажиров будут доставлять до места назначения на судах на подводных крыльях «Восход». Как сообщили в «Самарском речном пассажирском предприятии», воспользоваться скоростным маршрутом можно будет 
5 июня 2019, 01:53
Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление бывшей ее любовника

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление бывшей ее любовника

Жительница Отрадного обратилась в прокуратуру, чтобы защитить свои права: она хотела привлечь к ответственности сожительницу своего бывшего мужа. Проверка показала, что девушка через Viber и социальные сети направляла в адрес экс-супруги своего любовника оскорбительные сообщения, материла ее и всячески унижала. 
30 мая 2019, 04:34
В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области поймали браконьера из Ульяновска: теперь 60-летнему мужчине грозит до двух лет в колонии. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 21 мая правоохранители в акватории реки Волга Саратовского водохранилища задержали мужчину. По версии следствия, он рыбачил с помощью 
30 мая 2019, 02:44
В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»

В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»

В среду, 29 мая, Арбитражный суд Самарской области расторг инвестиционный меморандум, заключенный с ООО «Современные медицинские технологии» для строительства кардиохирургического центра «Клиники сердца». Документ был подписан еще в январе 2014 года.

Строительство медучреждения стартовало летом того же года. Планировалось, 
30 мая 2019, 10:44
Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК 
29 мая 2019, 01:15
«Треша» нам точно не хватает: В Самарской области организуют выставку арт-объектов из мусора

«Треша» нам точно не хватает: В Самарской области организуют выставку арт-объектов из мусора

В селе Ширяево будущим летом пройдет фестиваль «Чистый Репин». В его рамках там состоится необычный конкурс арт-объектов и инсталляций из вторсырья.
 
Цель конкурса - донести до зрителя идею о необходимости формирования нового экологического сознания и изменения ценностных установок. Основные 
4 мая 2019, 02:58
Начался вывоз мусора с несанкционированной свалки в Рождествено

Начался вывоз мусора с несанкционированной свалки в Рождествено

22 апреля по поручению главы региона Дмитрия Азарова начались работы по ликвидации несанкционированной свалки в селе Рождествено. Они проводятся силами регоператора «Экостройресурс». Для вывоза накоплений привлечены мусоровозы большой вместимести и водный транспорт.

«ТКО из села и близлежащих поселений вывозятся на паромной 

23 апреля 2019, 11:41
Свалка в Рождествено существует с 80-х годов: несанкционированный склад отходов обследовала комиссия

Свалка в Рождествено существует с 80-х годов: несанкционированный склад отходов обследовала комиссия

Стали известны итоги проверки в селе Рождествено, где возникла стихийная свалка. Напомним, что на огромную помойку на территории национального парка «Самарская Лука», на которой «пасутся» коровы, пожаловались местные жители. В понедельник, 15 апреля, на месте побывала специальная комиссия. Информация 
16 апреля 2019, 02:21
Мусорный «наброс»

Мусорный «наброс»

Самарский единый регоператор по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» опроверг появившуюся сегодня в СМИ информацию о возможной остановке работы. Утром 15 апреля «Ведомости» сообщили, что в нескольких регионах страны мусорные операторы могут приостановить деятельность из-за неплатежей. Издание при этом ссылалось на 
15 апреля 2019, 08:51
Жители пожаловались на горы мусора в «Самарской Луке»

Жители пожаловались на горы мусора в «Самарской Луке»

Жители Самарской области разместили в социальных сетях фото, на которых запечатлены горы мусора — отходов, автомобильных шин, обломков старой мебели в особо охраняемой зоне национального парка «Самарская Лука» в Волжском районе. На проблему обратил внимание депутат Госдумы России Александр Хинштейн.
 
«Связался 
15 апреля 2019, 12:52
В блогах: Самарские хрюши...

В блогах: Самарские хрюши...

Блогер Дмитрий Павлов жалуется на самарских "хрюшек". Тех самых, которые свинячат во дворах. "Сейчас многие активные жители города в своё свободное время выходят убирать после зимы листву и мусор, проводят субботники вокруг домов, в городских парках и скверах, некоторые даже 
12 апреля 2019, 05:40
Жители самарского села Мусорка выступили против строительства полигона отходов

Жители самарского села Мусорка выступили против строительства полигона отходов

Созданная в интернете пять месяцев назад петиция жителей села Мусорка Ставропольского района Самарской области набрала 350 подписей граждан. Они надеются повлиять на решение властей региона разрешить в этом населенном пункте строительство полигона промышленных отходов, пишет News163.ru.
 
Сельчане напоминают 
6 апреля 2019, 02:07
Самарцам запретили бросать мусор в контейнеры после субботников

Самарцам запретили бросать мусор в контейнеры после субботников

С 1 по 30 апреля в областной столице будет проходить месячник по благоустройству - территории приведут в порядок после зимнего сезона, вывезут мусор. В этот раз городские власти хотят провести три городских субботника - 6, 13 и 20 апреля. На 
28 марта 2019, 02:02
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