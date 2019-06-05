22 апреля по поручению главы региона Дмитрия Азарова начались работы по ликвидации несанкционированной свалки в селе Рождествено. Они проводятся силами регоператора «Экостройресурс». Для вывоза накоплений привлечены мусоровозы большой вместимести и водный транспорт.

«ТКО из села и близлежащих поселений вывозятся на паромной …