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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
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5 июня 2019, 04:20
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Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки
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5 июня 2019, 03:50
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Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани
Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность …
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5 июня 2019, 02:57
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«Похожа на хорька и кошку»: самарцев познакомят с генеттой
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5 июня 2019, 02:15
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Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево
С пятницы, 7 июня, начнет работу новый скоростной речной маршрут, который свяжет Самару и Ширяево. Пассажиров будут доставлять до места назначения на судах на подводных крыльях «Восход». Как сообщили в «Самарском речном пассажирском предприятии», воспользоваться скоростным маршрутом можно будет …
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5 июня 2019, 01:53
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Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление бывшей ее любовника
Жительница Отрадного обратилась в прокуратуру, чтобы защитить свои права: она хотела привлечь к ответственности сожительницу своего бывшего мужа. Проверка показала, что девушка через Viber и социальные сети направляла в адрес экс-супруги своего любовника оскорбительные сообщения, материла ее и всячески унижала. …
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30 мая 2019, 04:34
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В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков
В Самарской области поймали браконьера из Ульяновска: теперь 60-летнему мужчине грозит до двух лет в колонии. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 21 мая правоохранители в акватории реки Волга Саратовского водохранилища задержали мужчину. По версии следствия, он рыбачил с помощью …
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30 мая 2019, 02:44
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В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»
В среду, 29 мая, Арбитражный суд Самарской области расторг инвестиционный меморандум, заключенный с ООО «Современные медицинские технологии» для строительства кардиохирургического центра «Клиники сердца». Документ был подписан еще в январе 2014 года.
Строительство медучреждения стартовало летом того же года. Планировалось, …
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30 мая 2019, 10:44
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Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест
В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК …
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29 мая 2019, 01:15
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«Треша» нам точно не хватает: В Самарской области организуют выставку арт-объектов из мусора
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4 мая 2019, 02:58
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Начался вывоз мусора с несанкционированной свалки в Рождествено
22 апреля по поручению главы региона Дмитрия Азарова начались работы по ликвидации несанкционированной свалки в селе Рождествено. Они проводятся силами регоператора «Экостройресурс». Для вывоза накоплений привлечены мусоровозы большой вместимести и водный транспорт.
«ТКО из села и близлежащих поселений вывозятся на паромной …
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23 апреля 2019, 11:41
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Свалка в Рождествено существует с 80-х годов: несанкционированный склад отходов обследовала комиссия
Стали известны итоги проверки в селе Рождествено, где возникла стихийная свалка. Напомним, что на огромную помойку на территории национального парка «Самарская Лука», на которой «пасутся» коровы, пожаловались местные жители. В понедельник, 15 апреля, на месте побывала специальная комиссия. Информация …
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16 апреля 2019, 02:21
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Мусорный «наброс»
Самарский единый регоператор по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» опроверг появившуюся сегодня в СМИ информацию о возможной остановке работы. Утром 15 апреля «Ведомости» сообщили, что в нескольких регионах страны мусорные операторы могут приостановить деятельность из-за неплатежей. Издание при этом ссылалось на …
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15 апреля 2019, 08:51
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Жители пожаловались на горы мусора в «Самарской Луке»
Жители Самарской области разместили в социальных сетях фото, на которых запечатлены горы мусора — отходов, автомобильных шин, обломков старой мебели в особо охраняемой зоне национального парка «Самарская Лука» в Волжском районе. На проблему обратил внимание депутат Госдумы России Александр Хинштейн.
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15 апреля 2019, 12:52
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В блогах: Самарские хрюши...
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12 апреля 2019, 05:40
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Жители самарского села Мусорка выступили против строительства полигона отходов
Созданная в интернете пять месяцев назад петиция жителей села Мусорка Ставропольского района Самарской области набрала 350 подписей граждан. Они надеются повлиять на решение властей региона разрешить в этом населенном пункте строительство полигона промышленных отходов, пишет News163.ru.
Сельчане напоминают …
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6 апреля 2019, 02:07
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Самарцам запретили бросать мусор в контейнеры после субботников
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28 марта 2019, 02:02
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