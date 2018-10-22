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В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского взяткой в 30 тысяч рублей
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22 октября 2018, 05:35
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Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех
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22 октября 2018, 05:16
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В Самаре трубой забили насмерть спящего пассажира поезда
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22 октября 2018, 04:38
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В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов
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22 октября 2018, 02:16
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Водитель иномарки сбил насмерть лося в Самарской области
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17 октября 2018, 01:04
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Мэрия Самары обратилась в прокуратуру из-за проблем с отоплением
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16 октября 2018, 09:21
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В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов
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15 октября 2018, 09:33
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Во время старта самарской ракеты «Союз» с Байконура произошла авария
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11 октября 2018, 01:13
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В Самаре отопление дали в 95,6% домов
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9 октября 2018, 05:44
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В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий
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8 октября 2018, 02:13
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Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек
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4 октября 2018, 11:24
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В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины
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21 сентября 2018, 12:09