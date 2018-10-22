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Материалы по теме:

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского взяткой в 30 тысяч рублей

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского взяткой в 30 тысяч рублей

В Самаре задержали бизнесмена, которого сейчас подозревают в попытке дать взятку. 2 октября сотрудник коммерческой организации предложил представителю Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области 30 000 рублей. По версии следствия, деньги были платой за то, чтобы 
22 октября 2018, 05:35
Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении жителей региона за первые 9 месяцев. Средняя зарплата составила в области 33 273 рубля, это на 2,3% меньше, чем в прошлом месяце. Но если сравнивать с результатом прошлого года, то доход вырос на 11%.
22 октября 2018, 05:16
В Самаре трубой забили насмерть спящего пассажира поезда

В Самаре трубой забили насмерть спящего пассажира поезда

В областной столице задержали подозреваемого в убийстве. Тело жертвы - 41-летнего уроженца Казахстана нашли 12 октября в пассажирском вагоне на шестом пути Северного парка железнодорожной станции Самара. Вагон находился на отстое.

На месте событий работали специалисты, было назначено несколько 
22 октября 2018, 04:38
В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов

В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов

В понедельник, 22 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в 5:43 вылетел рейс в Анталью. По своему расписанию он должен был отправиться в путь еще 16 часов назад, в 13:40 в воскресенье. На борту самолета находились 214 пассажиров. Им заранее сказали 
22 октября 2018, 02:16
Водитель иномарки сбил насмерть лося в Самарской области

Водитель иномарки сбил насмерть лося в Самарской области

Вечером, 16  октября на территории национального парка «Самарская Лука» произошла авария. Водитель KIA Rio ехал по дороге со стороны села Ширяево к трассе М-5. На одном из участков он проявил невнимательность и под колесами легковушки оказался лось. Животное погибло на 
17 октября 2018, 01:04
Мэрия Самары обратилась в прокуратуру из-за проблем с отоплением

Мэрия Самары обратилась в прокуратуру из-за проблем с отоплением

Мэрия Самары обратилась в надзорное ведомство из-за проблем с отоплением в городе. По состоянию на вечер 15 октября более 50-ти домов до сих пор оставались без тепла. «Из-за неудовлетворительной организации производства работ «Предприятием тепловых сетей» и подрядной организации, ведущей к 
16 октября 2018, 09:21
В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов

В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов

По данным на вечер воскресенья, 14 октября, без отопления в областной столице остаются 89 домов, в том числе 85, где подача тепла в этом сезоне не производилась ни разу. Работы по подключению зданий ведутся круглые сутки, задействовано 96 сотрудников,
15 октября 2018, 09:33
Во время старта самарской ракеты «Союз» с Байконура произошла авария

Во время старта самарской ракеты «Союз» с Байконура произошла авария

11 октября стало известно об аварии с самарской ракетой "Союз МС-10". Носитель стартовал с космодрома «Байконур». На его борту находились члены нового экипажа МКС: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Во время аварии сработала система спасения, и 
11 октября 2018, 01:13
В Самаре отопление дали в 95,6% домов

В Самаре отопление дали в 95,6% домов

По данным на вторник, 9 октября, к отоплению в Самаре подключены 9811 домов, то есть 95,6% от общего количества зданий. Также тепло появилось в 99,4% детских садов, школ, учреждениях спорта и дополнительного образования. Началось теплоснабжение почти 98% объектов культуры. Как 
9 октября 2018, 05:44
В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий

В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий

По информации на понедельник, 8 октября, в Самаре к отоплению подключены 92,6% всех зданий. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации Андрея Семенова, батареи еще не стали теплыми в 759 жилых домах и 11 социальных учреждениях. Одно из 
8 октября 2018, 02:13
Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек

Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек

Вечером, 3 октября в Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками. 41-летний водитель за рулем КамАЗа ехал по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении региональной столицы. В Сызранском районе мужчина разогнался до слишком высокой скорости. Из-за этого прицеп машины 

4 октября 2018, 11:24
В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины

В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины

ДТП сразу с тремя автомобилями произошло утром, 20 сентября, в Самарской области. 52-летний водитель за рулем «ГАЗели» ехал по трассе М-5 со стороны столицы губернии в направлении Уфы. На 1042 километре дороги у грузовика отлетело колесо. Потерявшая управление машина вылетела 

21 сентября 2018, 12:09
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