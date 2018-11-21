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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Материалы по теме:

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме. 
 
В ночь на четверг, 
21 ноября 2018, 03:01
В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти искали режиссера и актера Олега Куртанидзе. Он исчез 15 ноября и больше не выходил на связь с семьей и коллегами. Обеспокоенные родственники мужчины написали заявление в полицию. Силовикам удалось отследить передвижения пропавшего. По словам директора Тольяттинского молодежного драматического 
21 ноября 2018, 02:34
Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.

По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные 
21 ноября 2018, 02:12
В Самаре затопило улицу Металлистов

В Самаре затопило улицу Металлистов

Во вторник, 20 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. Из-за износа водопровода возникла утечка из-под земли на улице Металлистов. Без холодной воды остались жители пяти домов. С 17:30 было отключено холодное водоснабжение в многоэтажках по улице Победы 138,140 
21 ноября 2018, 01:56
В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

Во вторник, 20 ноября, произошла дорожная авария в Тольятти. В 13:40 55-летний пьяный водитель ехал на автомобиле Honda Fit по первому километру дороги Тольятти - Подстепки в направлении Автограда. Нарушив правила дорожного движения, он оказался на встречной полосе, где его 
21 ноября 2018, 01:29
В Самаре устранили коммунальную аварию в поселке Рубежный

В Самаре устранили коммунальную аварию в поселке Рубежный

ЧП в поселке Рубежный. Там замерзла уличная колонка, обеспечивающая питьевой водой более 8 домов, в которых проживают несколько десятков человек. На место в экстренном порядке выехали сотрудники МП «Водоканал». За тем, как решали проблему, наблюдала съемочная группа ТЕРРЫ.
 
Рабочие муниципального предприятия 
16 ноября 2018, 10:45
Около десятка домов остаются без отопления в Самаре

Около десятка домов остаются без отопления в Самаре

В Самаре после вчерашней коммунальной аварии на Московском шоссе по-прежнему холодно почти в десятке жилых домов в районе улиц Тихвинской и 8-ой Радиальной.

Напомним, в ночь на четверг там случилась утечка горячей воды, провалился асфальт , а в образовавшуюся яму угодил 

16 ноября 2018, 11:24
В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло

В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло

В 6:00 в пятницу, 16 ноября, в областной столице завершились аварийно-восстановительные работы на трубопроводе теплоснабжения. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
 
Напомним, что из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов 
16 ноября 2018, 09:44
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

Из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов перевели на резервную схему отопления. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, такая схема теплоснабжения работает с обратного трубопровода, теплоноситель в системе отопления не сливался. В этих домах проживают 
15 ноября 2018, 02:16
В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов

В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов

В пятницу, 9 ноября, в Октябрьском районе Самары произошла коммунальная авария - серьезный порыв на теплотрассе диаметром 700 мм в районе дома № 44 по улице Николая Панова. Прекратилась подача отопления в 161 жилой многоквартирный дом, 6 детских садов, 5 
9 ноября 2018, 05:51
В Самаре на резервную схему переведут часть домов Кировского района

В Самаре на резервную схему переведут часть домов Кировского района

Во вторник, 30 октября, в Кировском районе специалисты «ПТС» будут ремонтировать тепловую сеть в районе улицы Путейской, проспекта Металлургов, улиц Юбилейной и Свободы. По словам представителей ресурсосберегающей организации, ремонт завершат за один день. С 09:00 до 20:00 вторника теплоснабжение будет 
30 октября 2018, 08:34
В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло

В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло

Долги жителей губернии за тепло и горячую воду достигли 378 млн рублей. В Самаре и Тольятти энергетики начали клеить на подъездах домов списки должников за тепло и горячую воду, на почтовые ящики самых злостных неплательщиков - наклейки "Здесь живет должник". 
27 октября 2018, 09:56
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