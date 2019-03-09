12 актеров увольняются из тольяттинского театра "Колесо" В тольяттинском театре "Колесо" продолжаются кадровые перемены. Заявления об уходе подали сразу 12 молодых актеров. Напомним, около месяца назад свои посты также покинули 6 сотрудников театра. Как уже сообщала телерадиокомпания "ТЕРРА", они последовали вслед за экс-директором Натальей Дроздовой, у которой …