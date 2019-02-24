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Материалы по теме:

Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли

Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли

В ночь на воскресенье, 24 февраля, в Сызрани произошел пожар в многоэтажке № 3 на улице Баженова. Сигнал о возгорании в пятиэтажном доме поступил в 02:44, в одной из квартир горели домашние вещи. На месте событий работал 31 пожарный, они 
24 февраля 2019, 11:26
Видео: как выглядит крыша перехода около Кировского рынка после обрушения

Видео: как выглядит крыша перехода около Кировского рынка после обрушения

Рухнувшую крышу перехода около Кировского вещевого рынка в Самаре пока не отремонтировали. Возможно, сооружение хотят привести в порядок в теплое время года, когда не придется опасаться осадков. Напомним, что крыша перехода, который располагается вдоль железной дороги, упала под тяжестью снега 
24 февраля 2019, 08:39
Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Суд Чапаевска приговорил к девяти годам колонии 51-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве знакомого. По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый выпивал с друзьями и поспорил с одним из участников вечеринки. Они не сошлись во взглядах на службу в 
23 февраля 2019, 10:40
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса тольяттинского театра «Колесо» Ольга Самарцева получила звание Народной артистки Самарской области. Награду 6 марта ей вручил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Ольга Самарцева трудится в «Колесе» уже 30 лет, с самого первого дня его основания. Зрители ее знают по 
7 марта 2018, 04:39
Никита Михалков показал самарцам «Метаморфозы-2»

Никита Михалков показал самарцам «Метаморфозы-2»

Впервые на сцене Самарского академического театра оперы и балета в рамках гастролей состоялся показ спектакля творческой лаборатории Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова «Метаморфозы-2: Жены артистов». Перед премьерой художественный руководитель постановки пообщался с журналистами.

«Метаморфозы-2» - это определенного рода бренд 

21 февраля 2018, 09:05
Впервые на телевидении 7 сезон легендарного сериала «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

Впервые на телевидении 7 сезон легендарного сериала «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

Всероссийская телепремьера седьмого сезона «Игры Престолов» состоится 4 февраля на ТЕРРА РЕН 
19 января 2018, 02:39
Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское Радио» в Самаре дают вам уникальный шанс 15 ноября 2017 года первыми увидеть российский комедийный фильм режиссёра Александра Молочникова «Мифы» (16+). В картине снялись звезды российского 
24 октября 2017, 01:57
Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: новый сериал «Беглец» с Иваном Охлобыстиным (16+)

Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: новый сериал «Беглец» с Иваном Охлобыстиным (16+)

8 октября на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится большая премьера – нового сериала «Беглец» (16+). В главной роли – Иван Охлобыстин. Он сыграл мошенника в бегах, авантюриста Мишу, который решил стать борцом с преступностью. 
29 сентября 2017, 04:25
Карен Нерсисян приглашен на работу в тольяттинский театр

Карен Нерсисян приглашен на работу в тольяттинский театр "Колесо"

Тольяттинский театр "Колесо" в субботу, 2 марта, отметит свой 25-й день рождения. Накануне прошло первое заседание обновленного попечительского совета.

Металлические стены, плохой свет и почти полное отсутствие вентиляции. Даже если ремонт в малом зале тольяттинского театра "Колесо" закончат так, как это 

1 марта 2013, 03:02
12 актеров увольняются из тольяттинского театра

12 актеров увольняются из тольяттинского театра "Колесо"

В тольяттинском театре "Колесо" продолжаются кадровые перемены. Заявления об уходе подали сразу 12 молодых актеров. Напомним, около месяца назад свои посты также покинули 6 сотрудников театра. Как уже сообщала телерадиокомпания "ТЕРРА", они последовали вслед за экс-директором Натальей Дроздовой, у которой 

16 января 2013, 10:43
Тольяттинская элита сыграла в спектакле по Чехову и Зощенко

Тольяттинская элита сыграла в спектакле по Чехову и Зощенко

Необычный спектакль. Тольяттинские бизнесмены, депутаты и чиновники во главе с мэром Сергеем Андреевым снова поднялись на сцену театра "Колесо", чтобы сыграть в благотворительном спектакле "Свадебные хлопоты в городе Т". Деньги, собранные от продажи билетов, пойдут на операции детям с церебральным 

20 декабря 2012, 03:16
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