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Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли
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24 февраля 2019, 11:26
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Видео: как выглядит крыша перехода около Кировского рынка после обрушения
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24 февраля 2019, 08:39
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Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии
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23 февраля 2019, 10:40
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области
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7 марта 2018, 04:39
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Никита Михалков показал самарцам «Метаморфозы-2»
Впервые на сцене Самарского академического театра оперы и балета в рамках гастролей состоялся показ спектакля творческой лаборатории Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова «Метаморфозы-2: Жены артистов». Перед премьерой художественный руководитель постановки пообщался с журналистами.
«Метаморфозы-2» - это определенного рода бренд …
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21 февраля 2018, 09:05
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Впервые на телевидении 7 сезон легендарного сериала «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
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19 января 2018, 02:39
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Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)
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24 октября 2017, 01:57
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Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: новый сериал «Беглец» с Иваном Охлобыстиным (16+)
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29 сентября 2017, 04:25
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Карен Нерсисян приглашен на работу в тольяттинский театр "Колесо"
Тольяттинский театр "Колесо" в субботу, 2 марта, отметит свой 25-й день рождения. Накануне прошло первое заседание обновленного попечительского совета.
Металлические стены, плохой свет и почти полное отсутствие вентиляции. Даже если ремонт в малом зале тольяттинского театра "Колесо" закончат так, как это …
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1 марта 2013, 03:02
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12 актеров увольняются из тольяттинского театра "Колесо"
В тольяттинском театре "Колесо" продолжаются кадровые перемены. Заявления об уходе подали сразу 12 молодых актеров. Напомним, около месяца назад свои посты также покинули 6 сотрудников театра. Как уже сообщала телерадиокомпания "ТЕРРА", они последовали вслед за экс-директором Натальей Дроздовой, у которой …
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16 января 2013, 10:43
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Тольяттинская элита сыграла в спектакле по Чехову и Зощенко
Необычный спектакль. Тольяттинские бизнесмены, депутаты и чиновники во главе с мэром Сергеем Андреевым снова поднялись на сцену театра "Колесо", чтобы сыграть в благотворительном спектакле "Свадебные хлопоты в городе Т". Деньги, собранные от продажи билетов, пойдут на операции детям с церебральным …
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20 декабря 2012, 03:16
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