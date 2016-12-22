  • Новости
    \/news
    /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
  • Видео
    \/video
    /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
  • Передачи
    \/programs
    /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
  • Онлайн
    \/online
    /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
  • Партнеры
    \/air
    /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
  • Блоги
    \/blogs
    /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
  • О компании
    \/about
    /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Контакты
      \/contacts
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • История развития
      \/about\/history
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Награды
      \/about\/award
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
  • Реклама
    \/advert
    /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/v-tolyattinskoy-poliklinike-devushka-ustroila-draku-v-ocheredi-i-obrugala-vracha-matom/22122016
2
50
06
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Директор ООО

Директор ООО "Департамент ЖКХ Тольятти" Виктор Попов будет оштрафован на 75 тысяч рублей

На предприятии, которое отвечает за содержание более 800 домов, прошла прокурорская проверка. Поводом для неё стали массовые обращения горожан. Установлено, что управляющая компания нарушала лицензионные требования при обслуживании ряда жилых объектов.
В многоквартирных домах выявлены повреждения штукатурно-окрасочного слоя стен, неисправности 

22 декабря 2016, 04:00
В Тольятти мужчина ради денег пытал свою мать раскаленным утюгом

В Тольятти мужчина ради денег пытал свою мать раскаленным утюгом

Беспрецедентное преступление произошло в квартире дома на улице Жукова в Автограде. 63-летнюю жительницу Тольятти пытали раскаленным утюгом ради денег.
Стражей порядка вызвал старший сын потерпевшей, который пришел ее навестить и стал свидетелем жуткой картины. Как выяснилось, на мать напал брат 

22 декабря 2016, 01:04
Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с Эдуардом Заком - начальником отдела собственной безопасности полиции Тольятти. Подполковник погиб в ДТП на трассе М5 «Урал» в Ульяновской области в понедельник. На своем автомобиле «Шевроле Нива» он вылетел на встречку и врезался 

21 декабря 2016, 12:19
Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже

Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже

Американские ученые из Университета Гарварда в ходе исследования установили, что у врачей-женщин пациенты реже умирают после сложных операций или серьезных болезней. Как выяснилось, у докторов женского пола не выживает 11,07% тяжелобольных, а у врачей-мужчин этот показатель составляет 11,49%.
Такой вывод 

20 декабря 2016, 12:31
В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры

В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры

«АСАДО» останется без Нового года. Прокуратура Железнодорожного района Самары отменила резонансную закупку самарского "Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования" по организации новогоднего корпоратива за 300 тысяч рублей.

Как установила проверка надзорного ведомства, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 
16 декабря 2016, 11:43
В Тольятти нашли двух пропавших школьниц – они были в гостях

В Тольятти нашли двух пропавших школьниц – они были в гостях

В Тольятти нашли двух пропавших школьниц 12 и 13 лет. 

Как уже сообщала «ТЕРРА», об исчезновении детей стало известно в среду, 14 декабря. За помощью в полицию обратились родители. Они рассказали, что их дочери ушли в школу и не вернулись.

В четверг, 

16 декабря 2016, 11:15
Известный хоккейный тренер Геннадий Цыгуров умер в Тольятти

Известный хоккейный тренер Геннадий Цыгуров умер в Тольятти

В среду, 14 декабря, в Тольятти на 75-м году жизни скончался Геннадий Федорович Цыгуров, известный советский и российский тренер, работавший в том числе в тольяттинском хоккейном клубе «Лада». Под его руководством автозаводцы стали чемпионами России и завоевали Кубок Европы.

«В последние 

15 декабря 2016, 10:36
В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома

В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома

Новый поворот в скандальной истории, о которой уже рассказывала "ТЕРРА". Напомним, в августе этого года появились трещины в несущих конструкциях дома номер 13 по Молодежному проспекту в Жигулевске. Это вынудило собственников квартир обращаться во все инстанции с требованием провести экспертизу 

13 декабря 2016, 12:03
Банкетную закупку АСАДО в Самаре проверит прокуратура

Банкетную закупку АСАДО в Самаре проверит прокуратура

Прокуратура Железнодорожного района Самары проверит закупки ГКУ «АСАДО» для организации банкета в гостинице «Грин Лайн Самара», сообщается на сайте надзорного ведомства Самарской области.

Как уже сообщала «ТЕРРА», тендер на портале госзакупок обнаружили активисты проекта «За честные закупки» Общероссийского 
2 декабря 2016, 02:17
На портале госуслуг появилась онлайн-запись к врачу

На портале госуслуг появилась онлайн-запись к врачу

Новый сервис онлайн-записи к врачу появился на портале госулуг, сообщили в правительстве Самарской области. Сначала на ресурсе нужно зарегистрироваться, потом зайти в «Личный кабинет», выбрать учреждение здравоохранения и записаться на прием. Для этого нужно заполнить электронную форму записи. Можно забронировать 

11 ноября 2016, 11:45
В Самарской области за 2 года совершено 46 нападений на врачей

В Самарской области за 2 года совершено 46 нападений на врачей

За последние два года на врачей в Самарской области совершено 46 нападений. Причем речь в данном случае только о сотрудниках скорой помощи, рассказали представители областного Минздрава и медицинского сообщества на брифинге, посвященном острой социальной проблеме. Нередко под удар попадают и 

2 ноября 2016, 07:19
В Советском районе Самары планируют построить детскую поликлинику на территории бывшего онкоцентра

В Советском районе Самары планируют построить детскую поликлинику на территории бывшего онкоцентра

Жители Советского района Самары обеспокоены судьбой заброшенной территории бывшего онкоцентра на улице Запорожской, где недавно произошло изнасилование школьницы. Отметим, что рядом с местом преступления расположены три детских сада и школа №176. Родители учеников боятся повторения трагедии и обратились в правительство 

17 октября 2016, 07:22
В соцсети появилось видео жесткой драки двух школьниц из Самары

В соцсети появилось видео жесткой драки двух школьниц из Самары

Правоохранительные органы проводят проверку по факту публикции в интернете видео с жестокой дракой между девочками-подростками.

Ролик «Дикий махач» был размещен в одном из федеральных пабликов о происшествиях. Как утверждает автор, случай имело место в Самаре.

Участвовали в драке две девочки. Их возраст 

13 октября 2016, 12:20
В Тольятти построят поликлинику за 400 млн рублей

В Тольятти построят поликлинику за 400 млн рублей

Новое медучреждение в 19-м квартале Тольятти построит ООО "Белстрой". На портале госзакупок стали известны результаты соответствующих торгов.
Заявка "Белстроя" стала единственной, рассматриваемой комиссией. За свои услуги компания запросила чуть более 401 миллиона рублей, это на 2 миллиона меньше, чем за 

7 октября 2016, 04:03
Пьяная драка на Матросова: пострадавшего с ножевым ранением увезли в больницу

Пьяная драка на Матросова: пострадавшего с ножевым ранением увезли в больницу

Сегодня, 18 сентября, примерно в 19:30 возле дома № 41 по улице Матросова в Самаре произошла пьяная драка, сообщают очевидцы в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВКонтакте". Пострадавшего с ножевым ранением увезли в больницу. Мужчина находился в безсознательном 
18 сентября 2016, 09:45
Медики предлагают запретить обсуждение в СМИ врачебных ошибок

Медики предлагают запретить обсуждение в СМИ врачебных ошибок

СМИ не должны обсуждать врачебные ошибки, считает заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. Предложение на законодательном уровне запретить средствам массовой информации распространять подобную информацию выдвинула участница Всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов" на Клязьме. Сейчас там проходит смена «Молодые ученые и 

11 августа 2016, 06:02
В блогах: задворки пятой поликлиники

В блогах: задворки пятой поликлиники

Блогер Алексей Самошкин показал, что "творится на задворках 5-й самарской поликлиники, что на улице Челюскинцев". "Там я увидел совершеннейшее безобразие. Проваленная лестница. Отсутствие каких-либо признаков отмостки у здания. "Замечательная" мусорная площадка. Останки ступенек к убитой площадке. Здесь не подметали 
4 июля 2016, 06:41
В Петербурге 32 пьяных негра подрались в бане и разбежались голыми по округе

В Петербурге 32 пьяных негра подрались в бане и разбежались голыми по округе

Минувшей ночью в Петроградском районе Санкт-Петербурга случилась самая необычная драка за всю историю Северной столицы. В бане на Петровском проспекте сошлись в рукопашной три десятка чернокожих иностранцев. Когда приехали полицейские, африканцы бросились врассыпную. Они убегали по снегу. Очевидцы рассказывают, что 
18 февраля 2016, 03:30
В Самаре дело о массовой драке в парке Щорса дошло до суда

В Самаре дело о массовой драке в парке Щорса дошло до суда

В Железнодорожном суде Самары с последним словом выступают участники массовой драки подростков в парке Щорса.
В результате побоища стенка на стенку в центре столицы губернии 30 января двое 14-летних парней оказались на больничной койке. Один в реанимации, второй – с 
28 октября 2015, 11:42
Пожилая нижегородка умерла, стоя в очереди за талоном к врачу

Пожилая нижегородка умерла, стоя в очереди за талоном к врачу

Сегодня, 27 января, в Нижнем Новгороде в поликлинике в очереди умерла пожилая женщина. Трагедия произошла в Автозаводском районе города.
Около 8 утра пенсионерка пришла в 40-ю поликлинику, чтобы получить талон к доктору. Через 15 минут она упала. Подоспевшие медики констатировали 

27 января 2015, 07:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна