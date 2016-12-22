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Директор ООО "Департамент ЖКХ Тольятти" Виктор Попов будет оштрафован на 75 тысяч рублей
На предприятии, которое отвечает за содержание более 800 домов, прошла прокурорская проверка. Поводом для неё стали массовые обращения горожан. Установлено, что управляющая компания нарушала лицензионные требования при обслуживании ряда жилых объектов.
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22 декабря 2016, 04:00
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В Тольятти мужчина ради денег пытал свою мать раскаленным утюгом
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22 декабря 2016, 01:04
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Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком
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21 декабря 2016, 12:19
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Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже
Американские ученые из Университета Гарварда в ходе исследования установили, что у врачей-женщин пациенты реже умирают после сложных операций или серьезных болезней. Как выяснилось, у докторов женского пола не выживает 11,07% тяжелобольных, а у врачей-мужчин этот показатель составляет 11,49%.
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20 декабря 2016, 12:31
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В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры
«АСАДО» останется без Нового года. Прокуратура Железнодорожного района Самары отменила резонансную закупку самарского "Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования" по организации новогоднего корпоратива за 300 тысяч рублей.
Как установила проверка надзорного ведомства, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 …
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16 декабря 2016, 11:43
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В Тольятти нашли двух пропавших школьниц – они были в гостях
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16 декабря 2016, 11:15
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Известный хоккейный тренер Геннадий Цыгуров умер в Тольятти
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15 декабря 2016, 10:36
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В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома
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13 декабря 2016, 12:03
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Банкетную закупку АСАДО в Самаре проверит прокуратура
Прокуратура Железнодорожного района Самары проверит закупки ГКУ «АСАДО» для организации банкета в гостинице «Грин Лайн Самара», сообщается на сайте надзорного ведомства Самарской области.
Как уже сообщала «ТЕРРА», тендер на портале госзакупок обнаружили активисты проекта «За честные закупки» Общероссийского …
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2 декабря 2016, 02:17
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На портале госуслуг появилась онлайн-запись к врачу
Новый сервис онлайн-записи к врачу появился на портале госулуг, сообщили в правительстве Самарской области. Сначала на ресурсе нужно зарегистрироваться, потом зайти в «Личный кабинет», выбрать учреждение здравоохранения и записаться на прием. Для этого нужно заполнить электронную форму записи. Можно забронировать …
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11 ноября 2016, 11:45
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В Самарской области за 2 года совершено 46 нападений на врачей
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2 ноября 2016, 07:19
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В Советском районе Самары планируют построить детскую поликлинику на территории бывшего онкоцентра
Жители Советского района Самары обеспокоены судьбой заброшенной территории бывшего онкоцентра на улице Запорожской, где недавно произошло изнасилование школьницы. Отметим, что рядом с местом преступления расположены три детских сада и школа №176. Родители учеников боятся повторения трагедии и обратились в правительство …
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17 октября 2016, 07:22
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В соцсети появилось видео жесткой драки двух школьниц из Самары
Правоохранительные органы проводят проверку по факту публикции в интернете видео с жестокой дракой между девочками-подростками.
Ролик «Дикий махач» был размещен в одном из федеральных пабликов о происшествиях. Как утверждает автор, случай имело место в Самаре.
Участвовали в драке две девочки. Их возраст …
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13 октября 2016, 12:20
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В Тольятти построят поликлинику за 400 млн рублей
Новое медучреждение в 19-м квартале Тольятти построит ООО "Белстрой". На портале госзакупок стали известны результаты соответствующих торгов.
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7 октября 2016, 04:03
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Пьяная драка на Матросова: пострадавшего с ножевым ранением увезли в больницу
Сегодня, 18 сентября, примерно в 19:30 возле дома № 41 по улице Матросова в Самаре произошла пьяная драка, сообщают очевидцы в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВКонтакте". Пострадавшего с ножевым ранением увезли в больницу. Мужчина находился в безсознательном …
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18 сентября 2016, 09:45
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Медики предлагают запретить обсуждение в СМИ врачебных ошибок
СМИ не должны обсуждать врачебные ошибки, считает заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. Предложение на законодательном уровне запретить средствам массовой информации распространять подобную информацию выдвинула участница Всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов" на Клязьме. Сейчас там проходит смена «Молодые ученые и …
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11 августа 2016, 06:02
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В блогах: задворки пятой поликлиники
Блогер Алексей Самошкин показал, что "творится на задворках 5-й самарской поликлиники, что на улице Челюскинцев". "Там я увидел совершеннейшее безобразие. Проваленная лестница. Отсутствие каких-либо признаков отмостки у здания. "Замечательная" мусорная площадка. Останки ступенек к убитой площадке. Здесь не подметали …
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4 июля 2016, 06:41
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В Петербурге 32 пьяных негра подрались в бане и разбежались голыми по округе
Минувшей ночью в Петроградском районе Санкт-Петербурга случилась самая необычная драка за всю историю Северной столицы. В бане на Петровском проспекте сошлись в рукопашной три десятка чернокожих иностранцев. Когда приехали полицейские, африканцы бросились врассыпную. Они убегали по снегу. Очевидцы рассказывают, что …
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18 февраля 2016, 03:30
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В Самаре дело о массовой драке в парке Щорса дошло до суда
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28 октября 2015, 11:42
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Пожилая нижегородка умерла, стоя в очереди за талоном к врачу
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27 января 2015, 07:29