Правоохранительные органы проводят проверку по факту публикции в интернете видео с жестокой дракой между девочками-подростками.

Ролик «Дикий махач» был размещен в одном из федеральных пабликов о происшествиях. Как утверждает автор, случай имело место в Самаре.

Участвовали в драке две девочки. Их возраст …