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Назначен новый главный архитектор Самары – Игорь Галахов
В Самаре названо имя нового главного архитектора. Руководителем профильного управления назначен один из авторов стелы «Ладья» на четвертой очереди набережной Игорь Галахов, сообщили в мэрии Самары. Он также возглавлял авторский коллектив по разработке корректировки генплана и карты правового зонирования региональной …
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26 июня 2018, 05:44
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Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена»
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26 июня 2018, 05:31
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Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»
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26 июня 2018, 05:16
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Названы сроки по проекту новой станции метро в Самаре
В Самаре обновят проект новой станции метро. Как уже сообщалось ранее, 11-ю по счету станцию городского метрополитена – «Самарскую» предполагается построить в районе Самарской площади. Корректировку проекта за 178 миллионов рублей выполнит компания «Волгантрансстрой-проект», победившая по результатам тендера. Информация опубликована …
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26 июня 2018, 01:24
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Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре
В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – …
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26 июня 2018, 12:20
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Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре
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26 июня 2018, 12:04
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Дополнительные места в детских садах распределят 26 июня в Самаре
В Самаре 26 июня будут дополнительно распределять места в детских садах. В связи с этим сотрудники городского департамента образования рекомендуют родителям еще раз проверить данные, внесенные ими в автоматизированную информационную систему. Если надо внести правки, лучше обратиться в МФЦ. Напомним, …
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25 июня 2018, 09:01
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370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»
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25 июня 2018, 03:21
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ЧМ-2018: в Самаре открыли фан-зону на площади Куйбышева
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14 июня 2018, 06:04
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С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре
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31 мая 2018, 09:59
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VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре
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31 мая 2018, 01:37
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Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре
В Самаре 29 мая торжественно открылась пятизвездочная гостиница южнокорейской сети Lotte. Отель построили в историческом центре Самары, недалеко от площади Куйбышева, где во время ЧМ-2018 по футболу пройдет фестиваль болельщиков FIFA. В новой гостинице будут жить спортсмены и представители федерации. …
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29 мая 2018, 05:19