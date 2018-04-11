Российская Lada попала в Топ-50 самых популярных автомобилей в мире. По итогам февраля, продано более 29 тысяч машин, выпущенных на площадках АвтоВАЗа. Это на 36 процентов превышает показатели за аналогичный период 2017 года, говорится в отчете автомобильного портала Focus2move. В рейтинге самых популярных авто Lada расположилась на 44-й позиции, заняв строчку между британской Land Rover и китайской BAIC. Лидером мирового авторынка по итогам последнего месяца зимы стала Toyota (сумевшая продать более 640 тысяч автомобилей). На втором месте - Volkswagen, с показателем 445 тысяч проданных авто. На третьем Ford – 415 тысяч.
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Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти
В Тольятти из-за недопоставки комплектующих приостановлен конвейер GM-АвтоВАЗ, пишет РБК. Напомним, совместное предприятие выпускает внедорожники Chevrolet Niva («Шевроле Нива»). Когда работа возобновится, пока не сообщается. На заводе заверили, что график отгрузок автомобилей дилерам не изменен, а рабочим выплатят компенсацию …
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10 апреля 2018, 03:43
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Новый завод Valeo появится в Самарской области
Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.
«Французские компании уже представлены в Тольятти, отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, …
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9 апреля 2018, 08:01
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Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года
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5 апреля 2018, 05:24
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Финансовым блоком «АвтоВАЗа» будет заведовать Алексей Бобров
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30 марта 2018, 01:49
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АвтоВАЗ приостановил работу над седаном Lada Vesta Signature
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По предварительным данным, …
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28 марта 2018, 01:02
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На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов
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27 марта 2018, 03:24
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1 марта 2018, 11:30
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Директором по маркетингу Lada стал топ-менеджер из Renault
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17 января 2018, 03:11
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АвтоВАЗ получил самую большую долю рынка за последние 6 лет
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11 января 2018, 07:25