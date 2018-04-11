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Материалы по теме:

Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти

Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти

В Тольятти из-за недопоставки комплектующих приостановлен конвейер GM-АвтоВАЗ, пишет РБК. Напомним, совместное предприятие выпускает внедорожники Chevrolet Niva («Шевроле Нива»). Когда работа возобновится, пока не сообщается. На заводе заверили, что график отгрузок автомобилей дилерам не изменен, а рабочим выплатят компенсацию 
10 апреля 2018, 03:43
Новый завод Valeo появится в Самарской области

Новый завод Valeo появится в Самарской области

Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.

«Французские компании уже представлены в Тольятти,  отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, 

9 апреля 2018, 08:01
Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года

Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года

По итогам первого квартала в России было реализовано более 79 тысяч автомобилей Lada, что почти на треть выше аналогичного результата прошлого года, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. При этом в марте продали 30 тысяч 700 машин, рост составил 22 процента. Самой популярной 

5 апреля 2018, 05:24
Апрель принес жителям России сразу несколько новшеств

Апрель принес жителям России сразу несколько новшеств

С 1 числа социальные пенсии проиндексированы на 2,9%, таким образом их средний размер увеличится на 255 рублей, а выплаты детям-инвалидам и инвалидам детства 1 и 2 групп - на 378 и 382 рубля соответственно.

Подорожали услуги «Почты России». Отправка 
3 апреля 2018, 01:49
Финансовым блоком «АвтоВАЗа» будет заведовать Алексей Бобров

Финансовым блоком «АвтоВАЗа» будет заведовать Алексей Бобров

На «АвтоВАЗе» произошли кадровые перестановки. Со 2 апреля должность исполнительного вице-президента по финансам автогиганта займет Алексей Бобров. Его кандидатура была поддержана советом директоров. На посту Бобров сменит Штефана Мауэрера, который принял решение покинуть автозавод. В период передачи полномочий до 1 

30 марта 2018, 01:49
АвтоВАЗ приостановил работу над седаном Lada Vesta Signature

АвтоВАЗ приостановил работу над седаном Lada Vesta Signature

АвтоВАЗ остановил работу над проектом удлиненной версии седана Lada Vesta Signature. Связано это с экономической нецелесообразностью. Сборка этих автомобилей вручную обходится слишком дорого, а организовывать массовый выпуск невыгодно из-за отсутствия потенциального спроса, сообщает «Российская газета».

По предварительным данным, 
28 марта 2018, 01:02
На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов

На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов

На АвтоВАЗе прошло совещание по теме «Автомобили специального назначения». Помимо сотрудников завода в нем приняли участие депутаты, а также представители министерств.

Главным вопросом мероприятия стало обсуждение выпуска техники для людей с ограниченными возможностями. В том числе речь шла о 
27 марта 2018, 03:24
АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на незаконное использование бренда Lada

АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на незаконное использование бренда Lada

АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на ООО «Лада-Экспорт». По заявлению автогиганта, фирма без разрешения использовала бренд Lada - в названии, доменном имени и адресах электронной почты. Права на товарные знаки Lada и «Лада» принадлежат АвтоВАЗу, указано в сообщении антимонопольщиков. Самарское УФАС 

1 марта 2018, 11:30
Директором по маркетингу Lada стал топ-менеджер из Renault

Директором по маркетингу Lada стал топ-менеджер из Renault

Дирекцию по маркетингу Lada возглавил топ-менеджер из группы Renault Фабьен Гульми (Fabien Goulmy). Он вступил в должность с первого января. Новый руководитель получил богатый опыт работы в сфере продаж и маркетинга, 
17 января 2018, 03:11
АвтоВАЗ получил самую большую долю рынка за последние 6 лет

АвтоВАЗ получил самую большую долю рынка за последние 6 лет

По итогам 2017-го года АвтоВАЗ получил самую большую долю рынка за последние шесть лет. Об этом заявил исполнительный президент по продажам и маркетингу Ян Птачек. По оценкам представителей компании, в прошлом году отечественный авторынок вырос на 12% до 1 миллиона 
11 января 2018, 07:25
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