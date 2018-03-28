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Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре
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28 марта 2018, 02:08
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Жители Самарской области скорбят по погибшим в результате трагедии в Кемерово
Сегодня в стране общенациональный траур по погибшим в кемеровском торговом центре. Напомним, в страшном пожаре, случившемся в воскресенье, погибли 64 человека. Из них большинство — дети.
Во всех городах проходят многочисленные акции памяти, приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и программы. …
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28 марта 2018, 11:50
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Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары
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26 марта 2018, 03:09
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Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово
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26 марта 2018, 01:25
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Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару
Спасатели из Самары в четверг, 22 марта, эвакуировали через Волгу 70-летнюю жительницу Рождествено. Она получила черепно-мозговую травму и нуждалась в помощи самарских врачей. Для эвакуации пострадавшей в Рождествено отправились спасатели со станции «Центральная». Они привезли женщину в Самару.
«В 18:18 для …
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23 марта 2018, 09:39
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В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей
Утром во вторник, 26 декабря, в тольяттинской школе №14, которая расположена в микрорайоне Шлюзовой, была проведена эвакуация. Дети и работники образовательного учреждения почувствовали вибрацию здания. Позже выяснилось, что «землетрясение» возникло из-за строительных работ на трассе М-5, которая находится неподалеку от …
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27 декабря 2017, 03:45
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В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре
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22 ноября 2017, 05:18
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Пожарные Самары эвакуировали людей из дома на Галактионовской
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20 ноября 2017, 10:06
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Волна ложных сообщений о минировании ТЦ докатилась до Самары
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13 сентября 2017, 11:24
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В Самаре коровы пасутся рядом с «Колизеем»!!! (есть фото)
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15 мая 2016, 03:29
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Запуск в Самаре гипермаркета Good`Ok приведет к стагнации рынка коммерческой недвижимости
Ввод новых торговых центров в Самаре приведет к стагнации рынка, предупреждают эксперты издания retail.ru. Анонсированный на этот год запуск в столице региона гипермаркета Good`Ok серьезно повысит уровень конкуренции среди подобных объектов. Выстоять смогут лишь центры с тщательно продуманной концепцией, ориентированной …
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6 мая 2016, 05:38