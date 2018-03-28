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Материалы по теме:

Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

В Самаре около ТЦ «Мега» произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта. В 
28 марта 2018, 02:08
Жители Самарской области скорбят по погибшим в результате трагедии в Кемерово

Жители Самарской области скорбят по погибшим в результате трагедии в Кемерово

Сегодня в стране общенациональный траур по погибшим в кемеровском торговом центре. Напомним, в страшном пожаре, случившемся в воскресенье, погибли 64 человека. Из них большинство — дети.

Во всех городах проходят многочисленные акции памяти, приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и программы. 

28 марта 2018, 11:50
Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

В торговых центрах Самарской области после трагедии в Кемерово проведут противопожарные тренировки и учения по эвакуации людей в случае ЧП. Уже сегодня будет завершен мониторинг ранее проведенных в самарских ТЦ проверок. Системы противопожарной защиты на этих объектах ждут повторные проверки. 
26 марта 2018, 03:09
Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

26 марта в тольяттинской мэрии прошло очередное аппаратное совещание. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. После этого участники совещания обсуждали то, как не допустить повторения трагедии в Автограде.
26 марта 2018, 01:25
Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару

Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару

Спасатели из Самары в четверг, 22 марта, эвакуировали через Волгу 70-летнюю жительницу Рождествено. Она получила черепно-мозговую травму и нуждалась в помощи самарских врачей. Для эвакуации пострадавшей в Рождествено отправились спасатели со станции «Центральная». Они привезли женщину в Самару. 

«В 18:18 для 

23 марта 2018, 09:39
В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей

В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей

Утром во вторник, 26 декабря, в тольяттинской школе №14, которая расположена в микрорайоне Шлюзовой, была проведена эвакуация. Дети и работники образовательного учреждения почувствовали вибрацию здания. Позже выяснилось, что «землетрясение» возникло из-за строительных работ на трассе М-5, которая находится неподалеку от 

27 декабря 2017, 03:45
В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

Во вторник, 21 ноября, в Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали посетителей. В 16:35 сообщение об эвакуации и фото с места происшествия в социальной сети опубликовал очевидец.

«Молл «Парк Хаус» сейчас. Всех эвакуировали, приехало 5 машин МЧС. Пожар или 
22 ноября 2017, 05:18
Пожарные Самары эвакуировали людей из дома на Галактионовской

Пожарные Самары эвакуировали людей из дома на Галактионовской

В понедельник, 20 ноября, в Самаре в Ленинском районе произошел пожар в старом доме. Проводилась эвакуация.

Сообщение о ЧП на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской поступило в МЧС в 4 часа 34 минуты. Огонь охватили жилой дом, надворные постройки 
20 ноября 2017, 10:06
Волна ложных сообщений о минировании ТЦ докатилась до Самары

Волна ложных сообщений о минировании ТЦ докатилась до Самары

Волна ложных сообщений о минировании крупных магазинов, накануне накрывшая всю страну, докатилась до Самары. Вечером 12 сентября  в экстренные службы поступило около 10  звонков, в которых сообщалось о бомбах, якобы заложенных, в том числе, в торговых центрах: «Вива Ленд», «Парк 

13 сентября 2017, 11:24
В Самаре коровы пасутся рядом с «Колизеем»!!! (есть фото)

В Самаре коровы пасутся рядом с «Колизеем»!!! (есть фото)

Сегодня, 15 мая, в социальных сетях появилось фото коров, которые пасутся возле самарского торгового центра «Колизей». По крайней мере, три взрослых буренки и один теленок в сопровождении пастуха неторопливо передвигалась по зеленой лужайке. Откуда типично сельские животные взялись в таком 
15 мая 2016, 03:29
Запуск в Самаре гипермаркета Good`Ok приведет к стагнации рынка коммерческой недвижимости

Запуск в Самаре гипермаркета Good`Ok приведет к стагнации рынка коммерческой недвижимости

Ввод новых торговых центров в Самаре приведет к стагнации рынка, предупреждают эксперты издания retail.ru. Анонсированный на этот год запуск в столице региона гипермаркета Good`Ok серьезно повысит уровень конкуренции среди подобных объектов. Выстоять смогут лишь центры с тщательно продуманной концепцией, ориентированной 

6 мая 2016, 05:38
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