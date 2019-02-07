В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской … Наехал на пешехода и скрылся. В судебном участке мировых судей Железнодорожного района рассматривается дело Федора Головинова, который, по версии полиции, в конце января сбил человека и уехал с места происшествия. Еще 29 января на улице Красноармейской в Самаре водитель Евгений