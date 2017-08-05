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Самарец познакомился в соцсетях с женщиной и зарубил ее топором ради авто
Как сообщает пресс-служба СУ СКР Самарской области, в марте 2016 года житель Самары Алексей Русаков познакомился на одном из сайтов знакомств с женщиной. В ходе общения он узнал, что у нее имеется хороший автомобиль. Мужчина решил убить гражданку и …
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29 июля 2017, 03:02
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Попугай-стукач: Американку осудили за убийство мужа после «показаний» говорящей птицы
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21 июля 2017, 09:24
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В Самаре парень убил свою беременную девушку
Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства беременной девушки. Погибшей было 22 года. По подозрению в совершении преступления задержан её 23-летний сожитель.
По версии следователей, преступление было совершено на почве ревности. Трагедия случилась в Кинель-Черкасском районе во вторник, 18 июля. …
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19 июля 2017, 11:17
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На Ново-Вокзальной зарезали 18-летнего самарца
Раскрыто убийство молодого самарца. 18-летний парень умер от ножевого ранения в субботу, 15 июля, в городской больнице. Как установили полицейские, у потерпевшего произошел конфликт с незнакомцем на улице Ново-Вокзальной. После словесной перепалки один из мужчин достал нож. Подозреваемый в совершении …
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18 июля 2017, 09:07
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В Тульской области на остановке были обнаружены три трупа
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16 июля 2015, 05:12