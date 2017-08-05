Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства беременной девушки. Погибшей было 22 года. По подозрению в совершении преступления задержан её 23-летний сожитель.

По версии следователей, преступление было совершено на почве ревности. Трагедия случилась в Кинель-Черкасском районе во вторник, 18 июля. …