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Материалы по теме:

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.

 

В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут 

10 августа 2018, 11:21
Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

В Самаре вынесли приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в телефонных мошенничествах. Теперь он проведет в колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев. Приговор вступил в силу, сообщили в региональном ГУ МВД. 
 
Неоднократно судимый за мошенничества, грабежи, кражи, нападения мужчина решил 
10 августа 2018, 10:48
В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.

По версии 
10 августа 2018, 10:19
«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz

«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz

В пятницу, 10 августа, в областной столице произошла авария с участием общественного транспорта. Напротив дома № 196 по улице Ташкентской в Кировском районе, напротив областной больницы имени Середавина столкнулись трамвай, курсировавший по маршруту № 24 и малолитражка Daewoo Matiz.
10 августа 2018, 09:54
Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской губернии снова введены ограничения на движение большегрузов по дороге М-5. Мера коснулась участка от Тольятти до Сызрани с 889 по 977 километр. Ограничения распространяются на грузовики массой более 3,5 тонн и габаритами шире 3 метров 40 сантиметров. Проезд 

10 августа 2018, 09:39
За месяц 9 самарцев похитили 143 тонны нефти

За месяц 9 самарцев похитили 143 тонны нефти

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которых подозревают в хищении нефти в особо крупном размере. Как рассказали в региональном главке полиции, под подозрением оказались девять жителей области. По версии следствия, с 6 по 
9 августа 2018, 04:20
Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре

В Самаре предъявлено обвинение в убийстве семилетней девочки подозреваемому - 23-летнему Николаю Захарову.

Напомним, что малышка пропала вечером 20 июля. Она гуляла с братом-подростком, но в какой-то момент исчезла из его поля зрения. В тот же вечер поиски ребенка 
8 августа 2018, 04:53
В Самаре нашли скелет в бывшей теплице на Кряжу

В Самаре нашли скелет в бывшей теплице на Кряжу

В Самаре расследуют обстоятельства гибели человека, скелет которого нашли на территории бывшего тепличного комплекса в совхозе Кряж в Куйбышевском районе. Страшную находку обнаружили в сгоревшем строении 3 августа. Следователи назначили проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз, сообщает 63.ru. Сначала необходимо 
7 августа 2018, 05:47
В Самаре три человека надышались парами метана: есть жертвы

В Самаре три человека надышались парами метана: есть жертвы

В Самаре началась доследственная проверка по факту отправления трех человек парами метана. Как рассказали в региональном СУ СКР, 28 июля во время очистки канализационных стоков скончался 32-летний рабочий. Двое сотрудников ресторана, расположенного на улице Алма-Атинской, попытались помочь бедняге, но почувствовали 
30 июля 2018, 10:53
Следователи выясняют, кто виноват в смерти 1,5-месячной девочки в Сызрани

Следователи выясняют, кто виноват в смерти 1,5-месячной девочки в Сызрани

В Сызрани стартовала доследственная проверка информации о гибели 1,5-месячной девочки в городской больнице.

«Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно–медицинское исследование», говорится в сообщении СУ СК России по Самарской области. Уже по результатам проверки будет решено, имеются ли основания для 
23 июля 2018, 01:03
8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.

По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями 
16 июля 2018, 12:08
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