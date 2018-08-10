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Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти
С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.
В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут …
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10 августа 2018, 11:21
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Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек
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10 августа 2018, 10:48
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В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.
По версии …
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10 августа 2018, 10:19
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«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz
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10 августа 2018, 09:54
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Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области
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10 августа 2018, 09:39
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За месяц 9 самарцев похитили 143 тонны нефти
В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которых подозревают в хищении нефти в особо крупном размере. Как рассказали в региональном главке полиции, под подозрением оказались девять жителей области. По версии следствия, с 6 по …
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9 августа 2018, 04:20
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Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре
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8 августа 2018, 04:53
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В Самаре нашли скелет в бывшей теплице на Кряжу
В Самаре расследуют обстоятельства гибели человека, скелет которого нашли на территории бывшего тепличного комплекса в совхозе Кряж в Куйбышевском районе. Страшную находку обнаружили в сгоревшем строении 3 августа. Следователи назначили проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз, сообщает 63.ru. Сначала необходимо …
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7 августа 2018, 05:47
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В Самаре три человека надышались парами метана: есть жертвы
В Самаре началась доследственная проверка по факту отправления трех человек парами метана. Как рассказали в региональном СУ СКР, 28 июля во время очистки канализационных стоков скончался 32-летний рабочий. Двое сотрудников ресторана, расположенного на улице Алма-Атинской, попытались помочь бедняге, но почувствовали …
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30 июля 2018, 10:53
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Следователи выясняют, кто виноват в смерти 1,5-месячной девочки в Сызрани
В Сызрани стартовала доследственная проверка информации о гибели 1,5-месячной девочки в городской больнице.
«Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно–медицинское исследование», говорится в сообщении СУ СК России по Самарской области. Уже по результатам проверки будет решено, имеются ли основания для …
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23 июля 2018, 01:03
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8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже
В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.
По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями …
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16 июля 2018, 12:08