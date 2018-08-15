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Форвард Сергей Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов»
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15 августа 2018, 10:51
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15 пожарных тушили горящий баннер в ТЦ в Тольятти
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15 августа 2018, 10:04
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Два года в колонии проведет самарец, «заминировавший» ТЦ «Аврора»
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15 августа 2018, 09:43
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Пешеход погиб под колесами машины инкассации в Самаре
Во вторник, 14 августа, в областной столице произошла авария, в которой погиб пешеход. По словам очевидцев, в 20:40 около дома № 115 по проспекту Юных Пионеров пешеход попал под колеса инкассаторского автомобиля. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте.
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15 августа 2018, 08:22
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Частная баня сгорела ночью в Октябрьске
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13 августа 2018, 10:51
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Около Южного города под Самарой горели 800 кв.м. сухой травы
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12 августа 2018, 10:47
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В историческом центре Самары задымился трамвай
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10 августа 2018, 10:02
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«Полыхало знатно»: В Самаре горели ветхие сараи около Троице-Сергиевого храма
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5 августа 2018, 09:04
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В августе в Самаре может выпасть крупный град
Последний месяц лета может «порадовать» жителей Самарской области нестандартной погодой: в регионе возможно выпадение крупного града. Помимо Самарской области он может пройти в Оренбуржье, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Крупный град - одно …
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2 августа 2018, 11:07
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В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни
В ближайшие 2 часа погода в Самарской области может кардинально измениться: региональное МЧС передает штормовое предупреждение. Сегодня вечером и ночью синоптики прогнозируют ливень, грозу, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 20 июля, …
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20 июля 2018, 03:26
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Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре
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10 июля 2018, 04:34