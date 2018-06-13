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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2018г 
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«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

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Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре

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Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью

Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 10 июня, около 19 часов на автотрассе «М-5 Урал» под Сызранью. Как передает "Маленькая Сызрань", в районе поселка Сборный столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль. В результате удара легковушка загорелась.
 
В 
11 июня 2018, 03:07
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