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Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани
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15 июня 2018, 03:55
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«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре
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15 июня 2018, 11:25
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Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре
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14 июня 2018, 09:42
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Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью
Страшное ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 10 июня, около 19 часов на автотрассе «М-5 Урал» под Сызранью. Как передает "Маленькая Сызрань", в районе поселка Сборный столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль. В результате удара легковушка загорелась.
В …
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11 июня 2018, 03:07