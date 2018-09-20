В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее Суд Новокуйбышевска вынес приговор по скандальному делу о вымогательстве денег, недвижимости и лишении человека свободы. По версии следствия, 32-летний Максим Масальский в ночь с 1 на 2 декабря прошлого года находился в гостях у своего знакомого в Новокуйбышевске. Мужчина пристегнул …