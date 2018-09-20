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В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее
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20 сентября 2018, 03:23
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В Самарской области грибами отравились 23 человека
За 8 месяцев этого года в Самарской области зарегистрировали 23 случая отравления условно-съедобными грибами. По информации регионального Роспотребнадзора они были приготовлены с нарушением правил обработки и технологического режима. К счастью, все пострадавшие выздоровели. Между тем, грибы могут быть источником опасного …
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20 сентября 2018, 02:43
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В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов
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20 сентября 2018, 12:20
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Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов
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20 сентября 2018, 08:53
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В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку
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19 сентября 2018, 02:37
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В Самаре Largus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов
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19 сентября 2018, 12:28
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В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете
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18 сентября 2018, 04:53
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Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью
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18 сентября 2018, 11:58