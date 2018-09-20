3
37
30
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

Суд Новокуйбышевска вынес приговор по скандальному делу о вымогательстве денег, недвижимости и лишении человека свободы. По версии следствия, 32-летний Максим Масальский в ночь с 1 на 2 декабря прошлого года находился в гостях у своего знакомого в Новокуйбышевске. Мужчина пристегнул 
20 сентября 2018, 03:23
В Самарской области грибами отравились 23 человека

В Самарской области грибами отравились 23 человека

За 8 месяцев этого года в Самарской области зарегистрировали 23 случая отравления условно-съедобными грибами. По информации регионального Роспотребнадзора они были приготовлены с нарушением правил обработки и технологического режима. К счастью, все пострадавшие выздоровели. Между тем, грибы могут быть источником опасного 
20 сентября 2018, 02:43
В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов

В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов

За прошлую неделю, с 10 по 16 сентября, в самарском аэропорту «Курумоч» проверили 14 245 единиц багажа. Во время досмотра сумок пассажиров, которые прилетели из Узбекистана и Таджикистана, специалисты нашли 108 кг запрещенной к ввозу в Россию подкарантинной продукции - 
20 сентября 2018, 12:20
Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

В ночь на четверг, 20  сентября, после продолжительной болезни ушёл из жизни спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с Виктором Федоровичем пройдет в Самаре в субботу.

Виктор Сазонов родился 26 ноября 1947 
20 сентября 2018, 08:53
В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку

В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку

Рано утром во вторник, 18 сентября, произошла авария в Красноярском районе. 34-летний водитель грузовика МАН ехал со стороны федеральной трассы М-5 «Урал» в направлении автодороги «Самара - Бугуруслан» по Обводной Самары. В 09:20 шофер врезался в стоящий автомобиль «Рено», за 
19 сентября 2018, 02:37
В Самаре Largus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов

В Самаре Largus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов

Во вторник, 18 сентября, в Самаре произошла массовая авария, причем, в числе пострадавших оказались пешеходы. По данным полиции, 49-летний водитель Lada Largus ехал в 07:40 по улице Ново-Вокзальной. При повороте налево около дома № 304 по проспекту Карла Маркса легковушка 
19 сентября 2018, 12:28
В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете

В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете

В понедельник, 17 сентября, в Похвистневском районе области произошла авария с пострадавшим. 67-летний водитель «Лады Гранты» ехал по трассе «Старопохвистнево - Исаково».

По предварительной версии, автомобилист двигался не на безопасной скорости, он не справился с управлением, машина скатилась в 
18 сентября 2018, 04:53
Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью

Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью

Крупное ДТП с тремя пострадавшими произошло в ночь на 18 сентября на трассе М-5. По данным полиции, 26-летний мужчина на «Шевроле Авео» ехал от Сызрани в сторону Тольятти. На 907-м километре дороги он вырулил на встречную полосу, и там легковушка 

18 сентября 2018, 11:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх