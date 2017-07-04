Такие расчеты сделали в федеральном министерстве природных ресурсов. Достичь этого планируют в ходе проекта «Оздоровление Волги», который разработали по поручению президента России, пишут «Известия». Цель - добиться сокращения сброса в реку загрязненных сточных вод, ликвидировать наиболее опасные для экологии, сохранить биоразнообразие и уникальную систему Волго-Ахтубинской поймы и дельту Волги. Специалисты ведомства считают, что это позволит улучшить качество жизни 60 миллионов граждан страны – в бассейне Волги проживают треть российского населения. Основной причиной загрязнения воды назвали коммунальное хозяйство. Бюджет проект – более 260 миллиардов рублей. Из федеральной казны выделят 120 миллиардов. По 44 с половиной миллиарда – из бюджетов субъектов. Почти 100 миллиардов рассчитывают получить из внебюджетных источников.
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Волга не греет: когда температура речной воды станет комфортной в Самаре?
Вода в Волге на пляже между улицами Ленинградской и Вилоновской не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области. Претензий к качеству воды на других пляжах Самары у специалистов не возникло. По сообщению синоптиков, температура …
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3 июля 2017, 01:30
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В Самаре на берегу Волги начнется масштабная стройка
В Красноглинском районе Самары собираются построить новый грузовой речной порт. Областной минтранс объявил конкурс на подготовку проекта планировки данной территории. Как следует из сопроводительной документации на сайте госзакупок, подрядчик должен будет провести гидрологические, геодезические и инженерные изыскания, определить показатели пропускной …
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28 июня 2017, 03:31
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Возле Самары стало слишком много воды
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27 июня 2017, 11:00
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Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная
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26 июня 2017, 11:14
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Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги
Отправились на правый берег Волги, чтобы очистить береговую линию от мусора. Сегодня из Самары и Тольятти стартовали экологические десанты, в состав которых вошла почти сотня жителей региона.
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23 июня 2017, 06:03
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«Плавучий университет» исследует экологическое состояние Волги
В Волгоградской области начала работу научная экспедиция «Волжского плавучего университета». Ее участники – преподаватели и студенты Волжского гуманитарного института, сотрудники Гидрометцентра.
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20 июня 2017, 05:29
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Как привлечь деньги в социальный проект: на «IВолге» уже награждают
Представители Союза машиностроителей России, крупнейшей общественной организации страны, приняли участие в молодежном форуме «IВолга». Вместе с участниками из разных регионов они обсудили, как мотивировать людей заниматься раздельным сбором отходов, как ликвидировать ущерб, нанесенный природе, и повторно использовать мусор.
95% отходов в …
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19 июня 2017, 05:33
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В Париже появилось уникальное водное электрическое такси
В столице Франции появилось необычное электрическое водное такси. По мнению экспертов, данная разработка может стать экологическим безопасным транспортным решением для всех городов мира.
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19 июня 2017, 09:24
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Минприроды РФ поблагодарило Николая Меркушкина за охрану лесов
Самарская область признана лучшим субъектом страны в деле охраны лесов. Федеральное Министерство природных ресурсов направило губернатору Николаю Меркушкину благодарственное письмо за качество государственного лесного надзора. Об этом на заседании регионального правительства рассказал министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования …
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12 марта 2014, 04:47