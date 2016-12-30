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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

В четверг, 29 декабря, в одну из тольяттинских больниц доставили ребенка, отравившегося спиртным. Инцидент произошел в одном из городских соцучреждений. По предварительным данным, 11-летняя девочка пила суррогатный алкоголь, передает портал «Волга-Ньюс».
К несовершеннолетней вызвали скорую помощь. Медики промыли девочке желудок 

30 декабря 2016, 11:44
Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы

Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы

Сегодня Самарский районный суд областной столицы продлил срок ее отстранения от полномочий до конца расследования без указания конкретной даты. Как уже сообщала ТЕРРА, топ-менеджера вместе с главным инженером завода Сергеем Тюлевиным подозревают в превышении полномочий.
По версии следствия, в период 

29 декабря 2016, 02:21
Светлану Лада-Русь подозревают в создании НКО, посягающей на личность и права граждан

Светлану Лада-Русь подозревают в создании НКО, посягающей на личность и права граждан

В отношении лидера ликвидированной партии "Воля" Светланы Лада-Русь, более известной как Пеунова, начато еще одно расследование. Теперь ее подозревают в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По этой статье дело возбуждено впервые в России.
Отметим, что политику 

22 декабря 2016, 04:27
В преддверии новогодних праздников медики в Самарской области ожидают увеличение случаев интоксикации

В преддверии новогодних праздников медики в Самарской области ожидают увеличение случаев интоксикации

В Самарской области только в этом году зарегистрировано более 2 тысяч отравлений спиртосодержащими растворами. Пострадавшие употребляли суррогат, поддельную продукцию или не рассчитали дозу обычного алкоголя. Каждый седьмой случай привел к летальному исходу. Причем большинство из этих погибших осознанно шли на 

21 декабря 2016, 05:50
В Самаре мужчина облил бензином жену и грозился поджечь

В Самаре мужчина облил бензином жену и грозился поджечь

Чрезвычайное происшествие случилось у дома по улице Физкультурной в областной столице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Согласно существующей версии, трижды судимый 30-летний самарец облил свою жену бензином и угрожал поджечь.
На этом злоумышленник не остановился, и отнял у 

19 декабря 2016, 02:21
Вынесен приговор 22-летней самарчанке, пронзившей шампуром сердце приятеля

Вынесен приговор 22-летней самарчанке, пронзившей шампуром сердце приятеля

Девушка травмировала молодого человека в день своего рождения. Инцидент произошёл 15 июня на волжском пляже.
Во время распития спиртных напитков между Алёной Плехановой и одним из её знакомых возникла ссора. Девушка схватила шампур и ударила оппонента в грудь. Острие инструмента 

16 декабря 2016, 04:53
В Самаре на вокзале женщина продавала опасный для жизни коньяк‍ с этикеткой «Лезгинка»

В Самаре на вокзале женщина продавала опасный для жизни коньяк‍ с этикеткой «Лезгинка»

На железнодорожном вокзале Самары задержана 42-летняя женщина, подозреваемая в продаже опасного для здоровья алкоголя. По данным силовиков, она торговала спиртным на платформе №2. У женщины изъяли бутылку с этикеткой «Коньяк «Лезгинка» объемом пол-литра.

Содержимое бутылки проверили эксперты. Установлено, что алкоголь был 

14 декабря 2016, 10:52
Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак

Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак

Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак, сравнимый с концом 2014-го года, когда стоимость импортных товаров повысилась на 50 и более процентов. Это последствия изменения размеров акцизных сборов, рассчитанных на 2017 - 2019 годы.
По 

5 декабря 2016, 06:26
Воскресший поляк попросил одеяло у работников морга

Воскресший поляк попросил одеяло у работников морга

Житель польского города Каменна-Гура и не догадывался, что после весело проведенной вечеринки очнется в морге. Отдыхая с друзьями, 25-летний Камиль несколько переборщил со спиртным и потерял сознание, сообщает The Daily Mail.
Товарищи отвезли его в стационар, где врачи констатировали факт 

1 декабря 2016, 04:04
Роспотребнадзор: как отличить хорошую водку от «палёнки»

Роспотребнадзор: как отличить хорошую водку от «палёнки»

Обезопасить себя от употребления некачественного или поддельного алкоголя можно, соблюдая простые рекомендации от областного Роспотребнадзора.

Во-первых, не стоит покупать напитки у сторонних лиц, только в магазинах. Во-вторых, следует обращать внимание на цену. Водка не может стоить ниже 190 рублей, 
18 августа 2016, 08:41

"Палёный" спирт убил 86 жителей Самарской области

Всего суррогатами алкоголя отравились 669 человек. Такие данные за первый квартал 2016 года приводит региональный Роспотребнадзор.
Большинство пострадавших приобретали нелегальные спиртные напитки, в которых содержался метанол - ядовитое для организма человека вещество. Всего 50-100 граммов достаточно для летального исхода. Также 

11 мая 2016, 02:41
Спецподразделение ФСБ накрыло подпольный цех по производству алкоголя

Спецподразделение ФСБ накрыло подпольный цех по производству алкоголя

25000 бутылок контрафактного алкоголя в день производил подпольный цех, ликвидированный в Красноярском районе губернии. Спецоперация проведена сотрудниками управления ФСБ по Самарской области в рамках мероприятий по борьбе с терроризмом и незаконной миграцией.
20 апреля 2016, 01:13
В Красноярске поставщик ядовитого виски сдался следствию

В Красноярске поставщик ядовитого виски сдался следствию

В Красноярске, где на этой неделе от поддельного алкоголя умерли 8 человек (еще 30 отравившихся  пока находятся в больницах), задержаны подпольные продавцы и организатор оптовых поставок суррогата в город. Всего 5 человек. Самому старшему из них 33 года, самому младшему 
26 ноября 2015, 05:26
Тольяттинские полицейские пресекли деятельность подпольного алкогольного цеха

Тольяттинские полицейские пресекли деятельность подпольного алкогольного цеха

Полицейские накрыли в Тольятти подпольный цех по масштабному производству контрафактного алкоголя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
 
Кроме действующей линии по розливу портвейна в ангаре, расположенном в одной из промзон, найдены емкости с продукцией общим объемом около 
10 июля 2015, 01:56
В Самарской области изъяли опасные запчасти для машин АвтоВАЗа (видео)

В Самарской области изъяли опасные запчасти для машин АвтоВАЗа (видео)

В Кинеле полицейские обнаружили подпольный цех по производству автозапчастей. В ходе обыска изъяли более 37 тысяч единиц уже готовых деталей и их составных частей. По оперативным данным, предприятие работало около года и сбывало контрафактную продукцию на оптовых рынках Тольятти. Эксперты 

14 апреля 2014, 11:35
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