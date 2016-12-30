В Самарской области изъяли опасные запчасти для машин АвтоВАЗа (видео) В Кинеле полицейские обнаружили подпольный цех по производству автозапчастей. В ходе обыска изъяли более 37 тысяч единиц уже готовых деталей и их составных частей. По оперативным данным, предприятие работало около года и сбывало контрафактную продукцию на оптовых рынках Тольятти. Эксперты …