Полицейские завершили расследование уголовного дела о подпольном алкогольном заводе в Волжском районе. В ангаре в промышленной зоне поселка Стройкерамика располагались три автоматизированные линии по розливу водки и еще одна в процессе сборки. Стоимость каждой - около миллиона долларов.
Цех силовики обнаружили в ноябре прошлого года. Тогда изъяли 35 тонн спирта и более 120 тысяч бутылок горячительного. Стоимость продукции превышает 19,5 миллионов рублей. Задержаны 47 нелегальных мигрантов, которые работали в цеху. По оперативным данным, ежедневно здесь разливали 65 тысяч бутылок водки, клеили на них этикетки известных производителей и поддельные акцизные марки. Проведенная экспертиза образцов готовой продукции показала, что она не соответствует ГОСТу и представляет опасность для жизни и здоровья человека.
Обвинение в организации производства немаркированной алкогольной продукции предъявили двум жителям Самары. Они находятся под домашним арестом. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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