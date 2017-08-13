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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Советской иномарка протаранила трамвай №25

В Самаре на Советской иномарка протаранила трамвай №25

Сегодня, 12 августа, утром в Самаре, на пересечении улиц Советской и Нагорной произошло ДТП. Иномарка врезалась в трамвай 25-маршрута, тем самым почти полностью остановив движение транспорта на этом участке, пишут в паблике Новости Самары - Самара life
  
Из-за 
12 августа 2017, 02:41
Самарец на Porche Cayenne насмерть сбил женщину и скрылся

Самарец на Porche Cayenne насмерть сбил женщину и скрылся

Вчера, 11 августа, в Самаре произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщают очевидцы в группе «ЧП Самара Тольятти», инцидент случился около 23:00 на улице Стара-Загора, рядом с кинотеатра «Шипка».
 
Автомобиль Porche Cayenne сбил на проезжей части женщину, после 
12 августа 2017, 01:24
Кровь на асфальте: В Самарской области в ДТП за 7 месяцев погибли 180 человек

Кровь на асфальте: В Самарской области в ДТП за 7 месяцев погибли 180 человек

В этом году в Самарской области число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось на 7%. По числу погибших - на 25%, раненых в ДТП было меньше на 4%. Всего за 7 месяцев зарегистрировано почти 2000 аварий, в которых погибли 180 человек 

11 августа 2017, 04:55
В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями

В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями

Сотрудники сызранской Госавтоинспекции совместно с общественниками решили провести оригинальную акцию – организовали своеобразную выставку автомобилей, разбитых пьяными водителями. Искореженные машины установили в районе железнодорожного моста, чтобы их было видно всем проезжающим мимо автомобилистам – как пример того, к чему приводит 
11 августа 2017, 01:17
Двух пешеходов сбили насмерть в Волжском районе: водитель скрылся

Двух пешеходов сбили насмерть в Волжском районе: водитель скрылся

ДТП со смертельным исходом произошло в Волжском районе Самарской области 7 июля в 22:40, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии сотрудников полиции, водитель ехал по магистрали Центральная со стороны Петра Дубрава в направлении Новосемейкино. В пути следования автомобилист 

8 июля 2017, 03:44
Главой Волжского района Самарской области стал Евгений Макридин

Главой Волжского района Самарской области стал Евгений Макридин

Главой администрации самого большого - Волжского района Самарской области на ближайшие 5 лет стал Евгений Макридин, до этого работавший на аналогичной должности в Красноармейском районе. За его кандидатуру единогласно проголосовали местные депутаты.
Изначально на этот пост претендовали 18 человек, но 

22 марта 2017, 12:41
77-летняя пенсионерка разбилась насмерть в ДТП под Самарой, есть фото

77-летняя пенсионерка разбилась насмерть в ДТП под Самарой, есть фото

Вчера, 26 ноября, около 12 часов дня на автотрассе «Николаевка – Черновский – Белозерки» в Волжском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии полиции, 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Renault», не справилась 
27 ноября 2016, 01:53
Монумент «Серп и молот» в Торновом возвратили на место, есть фото

Монумент «Серп и молот» в Торновом возвратили на место, есть фото

Резонансная история с самовольным демонтажем памятника «Серп и молот» завершилась неожиданно быстро. Местные фермеры помогли восстановить конструкцию и установить её обратно на постамент. Об этом пишут в группе «Старая Самара» соцсети «ВКонтакте».

Как уже сообщала ТЕРРА, 16 
24 ноября 2016, 10:32
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