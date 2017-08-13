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В Самаре на Советской иномарка протаранила трамвай №25
Сегодня, 12 августа, утром в Самаре, на пересечении улиц Советской и Нагорной произошло ДТП. Иномарка врезалась в трамвай 25-маршрута, тем самым почти полностью остановив движение транспорта на этом участке, пишут в паблике Новости Самары - Самара life
Из-за …
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12 августа 2017, 02:41
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Самарец на Porche Cayenne насмерть сбил женщину и скрылся
Вчера, 11 августа, в Самаре произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщают очевидцы в группе «ЧП Самара Тольятти», инцидент случился около 23:00 на улице Стара-Загора, рядом с кинотеатра «Шипка».
Автомобиль Porche Cayenne сбил на проезжей части женщину, после …
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12 августа 2017, 01:24
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Кровь на асфальте: В Самарской области в ДТП за 7 месяцев погибли 180 человек
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11 августа 2017, 04:55
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В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями
Сотрудники сызранской Госавтоинспекции совместно с общественниками решили провести оригинальную акцию – организовали своеобразную выставку автомобилей, разбитых пьяными водителями. Искореженные машины установили в районе железнодорожного моста, чтобы их было видно всем проезжающим мимо автомобилистам – как пример того, к чему приводит …
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11 августа 2017, 01:17
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Двух пешеходов сбили насмерть в Волжском районе: водитель скрылся
ДТП со смертельным исходом произошло в Волжском районе Самарской области 7 июля в 22:40, передает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель ехал по магистрали Центральная со стороны Петра Дубрава в направлении Новосемейкино. В пути следования автомобилист …
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8 июля 2017, 03:44
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Главой Волжского района Самарской области стал Евгений Макридин
Главой администрации самого большого - Волжского района Самарской области на ближайшие 5 лет стал Евгений Макридин, до этого работавший на аналогичной должности в Красноармейском районе. За его кандидатуру единогласно проголосовали местные депутаты.
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22 марта 2017, 12:41
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77-летняя пенсионерка разбилась насмерть в ДТП под Самарой, есть фото
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27 ноября 2016, 01:53
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Монумент «Серп и молот» в Торновом возвратили на место, есть фото
Резонансная история с самовольным демонтажем памятника «Серп и молот» завершилась неожиданно быстро. Местные фермеры помогли восстановить конструкцию и установить её обратно на постамент. Об этом пишут в группе «Старая Самара» соцсети «ВКонтакте».
Как уже сообщала ТЕРРА, 16 …
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24 ноября 2016, 10:32