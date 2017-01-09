Сегодня утром на трассе "Самара-Большая Черниговка" Chevrolet Aveo ехал в сторону областного центра. Женщина не справилась с управлением, оказалась на встречке и врезалась в КАМАЗ. Обе машины съехали в кювет.
В результате аварии водитель и пассажирка иномарки от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель большегруза не пострадал. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
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