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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Еще один был тяжело ранен и скончался в больнице. Это статистика за 8 дней января. Все конфликты произошли на бытовой почве.
Пожары за новогодние праздники унесли жизни шестерых. Из 54 случаев возгораний большинство произошло в жилом секторе. Сгорело 14 автомобилей.

9 января 2017, 05:44
В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

На улице Георгия Димитрова в Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ», сообщают очевидцы в социальных сетях в понедельник, 9 января. Опубликовано фото с места происшествия. На одном из снимков виден грузовик, лежащий на боку в строительном котловане. Информации о пострадавших нет. 
9 января 2017, 03:55
Самарским алкоголикам продавали лосьон

Самарским алкоголикам продавали лосьон "Хлебный" и "Тоник медовый"

Больше всего изъято в Самаре: 1000 пузырьков лосьона "Хлебный" и 35 бутылочек "Тоника медового". В Чапаевске продавали флаконы под названием "Этиловый спирт - 90%" и "Этиловый спирт - 95%". Арестовано порядка 150 таких пузырьков. Несколько фактов продажи спиртовых настоек выявлено 

9 января 2017, 01:44
На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП

На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни двух человек. Авария случилась в Аургазинском районе республики, сообщают местные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно предварительной информации, на 94 километре трассы Уфа-Оренбург 47-летний мужчина на вазовской «семерке» не справился с 

9 января 2017, 12:35
Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Вчера, 7 января, автомобилистка из Самарской области с двумя детьми попала в аварию на заснеженной дороге в Пензенской области. Её «Шевролет Круз» съехал в кювет и оказался заблокирован в сугробе, пишут очевидцы в сообществе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«Возвращались 
8 января 2017, 02:57
В Сызрани «десятка» врезалась в дерево»: трех человек увезли на скорой

В Сызрани «десятка» врезалась в дерево»: трех человек увезли на скорой

Вчера, 7 января, в Сызрани 3 человека пострадали в ВАЗ-2110, врезавшемся в дерево, передает ktv-ray.ru.
 
ДТП произошло около 16:00 на улице Хвалынской, в районе дома № 41. По предварительным сведениям, на дороге "десятку" занесло, водитель потерял управление, машину вынесло на 

8 января 2017, 02:29
В Башкирии самарская фура столкнулась с УАЗ, погибли три человека

В Башкирии самарская фура столкнулась с УАЗ, погибли три человека

В среду, 28 декабря, в седьмом часу вечера на 1303 километре федеральной трассы М5 Самара-Уфа-Челябинск произошло ДТП, унесшее жизни трех человек. Как сообщают информагентства, 48-летний водитель УАЗ-"буханки", направляясь со стороны Уфы в сторону Самары, решил предпринять обгон сразу двух автомобилей 

29 декабря 2016, 12:09
Под железнодорожным мостом в Саратове застрял грузовик

Под железнодорожным мостом в Саратове застрял грузовик

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Саратове на улице Рабочей. Под железнодорожным мостом застряла грузовая "Газель". Об этом сообщили региональные агентства со ссылкой на информацию очевидца, распространенную им в социальной сети "ВКонтакте".
Авария произошла сегодня, 28 декабря. Грузовая "Газель" застряла под 

28 декабря 2016, 04:37
Авария у бассейна ЦСК ВВС в Самаре парализовала движение автомобилей

Авария у бассейна ЦСК ВВС в Самаре парализовала движение автомобилей

Дорожно-транспортное происшествие с участием Kia и Hyundai произошло напротив поющего фонтана.  Жертв нет, но образовалась большая пробка в сторону пивзавода.
28 декабря 2016, 01:57
На дороге в Уфе произошел большой обвал грунта

На дороге в Уфе произошел большой обвал грунта

Сегодня жители Уфы принялись активно выкладывать в социальные сети снимки с улицы Первомайской. В башкирской столице напротив кинотеатра «Победа» образовалась огромная яма.
По одной из версий, причиной такой усадки грунта стали проведенные ранее ремонтные работы на инженерных коммуникациях. Как отмечается, 

30 ноября 2016, 05:13
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