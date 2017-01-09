На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни двух человек. Авария случилась в Аургазинском районе республики, сообщают местные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно предварительной информации, на 94 километре трассы Уфа-Оренбург 47-летний мужчина на вазовской «семерке» не справился с …