20 августа в столице Самарской губернии состоится открытый легкоатлетический марафон на Кубок главы Самары, в котором примут участие около 2000 любителей бега. Они стартуют в 9:00 на набережной у памятника Засекину. Чтобы обеспечить проведение соревнований в центре города, с 6:00 до 15:00 перекроют движение на улицах: Максима Горького, от Венцека до Вилоновской, Вилоновская, от Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту, от Вилоновской до Лесной, Лесная, от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали, от Лесной до Ново-Садовой.
А с 6:00 до 15:00 20 августа будет изменена схема движения общественного транспорта:
- автобусы №№ 61, 247, 261 отправят по Ново-Садовой, Ленина, Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской, Куйбышева и далее – по обычным маршрутам;
- автобусы № 11 поедут от Губернского рынка до Максима Горького (остановка «6-й причал»), далее – по Венцека, Куйбышева, Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Молодогвардейской, Полевой, Ленина, Осипенко, Ново-Садовой до станции метро «Алабинская»; в обратном направлении – от станции метро «Алабинская» по Ново-Садовой, Ленина, Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской, Куйбышева, Венцека, Максима Горького до остановки «6-й причал» и далее до Губернского рынка.
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