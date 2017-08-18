1
06
44
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.             888888b.              888            8888888888P 
 d88P  Y88b            888  "88b             888                  d88P  
 Y88b.                 888  .88P             888                 d88P   
  "Y888b.     .d88b.   8888888K.   88888b.   888  888  888      d88P    
     "Y88b.  d88P"88b  888  "Y88b  888 "88b  888  888  888     d88P     
       "888  888  888  888    888  888  888  888  888  888    d88P      
 Y88b  d88P  Y88b 888  888   d88P  888 d88P  888  Y88b 888   d88P       
  "Y8888P"    "Y88888  8888888P"   88888P"   888   "Y88888  d8888888888 
                  888              888                                  
             Y8b d88P              888                                  
              "Y88P"               888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарским лесам угрожает огонь: в губернии установлен пятый класс пожарной опасности

Самарским лесам угрожает огонь: в губернии установлен пятый класс пожарной опасности

ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщает, что с 18 по 24 августа 2017 г. по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс) в Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Елховском, Исаклинском, Нефтегорском, Сергиевском и Пестравском районах.
В Безенчукском, Волжском, Кинельском, Кинель-Черкасском, 

18 августа 2017, 09:12
В блогах: Хорошие новости

В блогах: Хорошие новости

Блогер Андрей Ишмуратов рассказал, что в Самаре снесли несанкционированные киоски на пересечении Мичурина и Полевой. "Разумеется, все эти сараи из сайдинга надо сносить напрочь. Моя позиция тут очень простая. То, что стоит без правоустанавливающих документов, следует ломать. Но также нужно сносить 

17 августа 2017, 08:39
В блогах: Ветераны плохого не посоветуют

В блогах: Ветераны плохого не посоветуют

Блогер Игорь Кондратьев опубликовал советы от ветерана, как оптимизировать в Самарской области строительство автодорог. Бывший руководитель Сызранского СМТ № 4 "Главсредневолжскстроя" Анатолий Корчагин хочет, чтоб его услышали власти региона. По словам Корчагина, в области нужно создать лабораторию по контролю изготовления асфальта 

17 августа 2017, 07:40
На

На "Самарском электромеханическом заводе" прошел традиционный День донора

В этот раз в акции приняли участие около 50 человек. Отметим, подобные мероприятия постоянно проводятся по всей стране, на предприятиях и в вузах, по инициативе одной из крупнейших общественных организаций "Союз машиностроителей России".
Как говорят сотрудники областной станции переливания крови, 

17 августа 2017, 06:17
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна