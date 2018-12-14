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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В пятницу, 14 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. На теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома №133 по улице Нагорной зафиксировали порыв. Сейчас на резервную схему перевели 159 многоквартирных домов и 4 детских сада. 
 
- Ремонтные работы ведёт 
14 декабря 2018, 02:35
Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова

Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова

Новые эксклюзивные подробности громкого дела самарского депутата и бизнесмена Минахмета Халиуллова в интервью «ТЕРРЕ» рассказал его адвокат Василий Подмарьков.

- Подзащитный ни от кого не укрывался, были забраны те документы, которые интересовали сотрудников, производящих следственные действия. И без всяких препон, 
14 декабря 2018, 01:38
До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца этого года рабочие закроют тепловой контур Фабрики-кухни в Самаре, об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. 
 
- До конца года весь тепловой контур будет закрыт. 
14 декабря 2018, 12:24
Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

В четверг, 13 декабря, произошла трагедия на трассе в Кинель-Черкасском районе. В 9:40 33-летний водитель «Лады Приоры»  ехал по 12 километру автодороги Кинель-Черкассы Урал в направлении села Сергиевск. Внезапно он выдвинулся на встречную полосу, где врезался в грузовик «Скания» с 
14 декабря 2018, 11:55
«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками

«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками

Самарские «Крылья Советов» планируют усилить с помощью 4-6 новых игроков. Об этом рассказал главный тренер команды Миодраг Божович. По словам наставника, футбольный клуб - трудная работа: идет селекция и команда строится. 

- В Самаре хотят создать коллектив, который был бы 
12 декабря 2018, 05:28
На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

Последний в 2018 году футбольный поединок на «Самара Арене» должен пройти в эту субботу, 8 декабря. На поле встретятся «Крылья Советов» и команда «Ростов». Начало матча запланировано на 13:30. Сейчас службы стадиона (это около 100 человек) занимаются подготовкой газона и 
7 декабря 2018, 11:33
Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта

Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта

В субботу, 8 декабря, в областной столице будет перекрыто движение транспорта по дорогам, расположенным в районе стадиона «Самара Арена». Пресс-служба облправительства напоминает, что это делается для обеспечения безопасности людей во время матча между «Крыльями Советов» и «Ростовом».

В субботу 
7 декабря 2018, 10:37
Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

На стадионе «Самара Арена» полным ходом идет подготовка к игре 17-го тура российской премьер-лиги с «Ростовом». Матч запланирован на 8 декабря и стартует в 13:30. Он будет заключительным в этом году для самарских «Крыльев Советов». В тренировках команды участвуют все 
6 декабря 2018, 03:36
Коптер самарского блогера пролетел через тоннель на улице Дальней, есть видео

Коптер самарского блогера пролетел через тоннель на улице Дальней, есть видео

Известный самарский видеоблогер Александр Карягин, который любит снимать с квадрокоптера главные стройки мегаполиса, не знает покоя даже в новогодние праздники. Парень продолжает радовать своих подписчиков новых роликами. На этот раз его верный крылатый механический друг пролетел на улице Дальней 
7 января 2018, 06:03
Готовность 70%: В Самаре достроили тоннель для трамваев под улицей Дальней

Готовность 70%: В Самаре достроили тоннель для трамваев под улицей Дальней

В областной столице продолжаются работы по строительству трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена». На сегодняшний день завершено сооружение путепровода, теперь общая готовность всего объекта составляет порядка 70 процентов.

Протяженность новой трамвайной ветки составит 2200 метров. Кроме 
12 декабря 2017, 11:10
В Самаре опять трамвай сошел с рельсов: на этот раз возле «Звезды»

В Самаре опять трамвай сошел с рельсов: на этот раз возле «Звезды»

Сегодня, 1 июля, около 11:00 на Ново-Садовой вблизи КРЦ «Звезда» сошел с рельсов одновагонный трамвай 4 маршрута, передает 63.ru со ссылкой на очевидцев инцидента.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они обеспечивали транспортную безопасность. По предварительным данным, один 
1 июля 2017, 02:38
В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии

В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии

В Самаре при строительстве трамвайной ветки от улицы Ташкентской до нового стадиона "Самара-Арена", возникли новые трудности
 
На этом участке до сих пор не перенесен газопровод. При этом проект у "Средневолжской газовой компании" готов, однако встал вопрос финансирования. По мнению, 

11 мая 2017, 10:34
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