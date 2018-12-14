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В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии
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14 декабря 2018, 02:35
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Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова
Новые эксклюзивные подробности громкого дела самарского депутата и бизнесмена Минахмета Халиуллова в интервью «ТЕРРЕ» рассказал его адвокат Василий Подмарьков.
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14 декабря 2018, 01:38
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До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни
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14 декабря 2018, 12:24
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Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной
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14 декабря 2018, 11:55
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«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками
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12 декабря 2018, 05:28
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На стадионе «Самара Арена» усыпят газон
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7 декабря 2018, 11:33
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Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта
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7 декабря 2018, 10:37
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Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»
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6 декабря 2018, 03:36
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Коптер самарского блогера пролетел через тоннель на улице Дальней, есть видео
Известный самарский видеоблогер Александр Карягин, который любит снимать с квадрокоптера главные стройки мегаполиса, не знает покоя даже в новогодние праздники. Парень продолжает радовать своих подписчиков новых роликами. На этот раз его верный крылатый механический друг пролетел на улице Дальней …
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7 января 2018, 06:03
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Готовность 70%: В Самаре достроили тоннель для трамваев под улицей Дальней
В областной столице продолжаются работы по строительству трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена». На сегодняшний день завершено сооружение путепровода, теперь общая готовность всего объекта составляет порядка 70 процентов.
Протяженность новой трамвайной ветки составит 2200 метров. Кроме …
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12 декабря 2017, 11:10
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В Самаре опять трамвай сошел с рельсов: на этот раз возле «Звезды»
Сегодня, 1 июля, около 11:00 на Ново-Садовой вблизи КРЦ «Звезда» сошел с рельсов одновагонный трамвай 4 маршрута, передает 63.ru со ссылкой на очевидцев инцидента.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они обеспечивали транспортную безопасность. По предварительным данным, один …
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1 июля 2017, 02:38
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В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии
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11 мая 2017, 10:34