В Самаре в выходные перекроют дороги в центре города – в районе площади Куйбышева. Это связано с проведением там массового мероприятия – акции «Россия – Крым: вместе навсегда». В ночь на 18 марта – с 0:00 до 22 часов будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на площади Куйбышева со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской.
Движение транспорта с 18 часов и до десяти вечера 18 марта будет ограничено по улице Чапаевской (от Вилоновской до ул. Красноармейской) и по улице Шостаковича (от Чапаевской до улицы Фрунзе). В связи с ограничениями временно будет скорректировано движение автобусов №№ 24, 92 и 297.
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