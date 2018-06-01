В Самаре в выходные ограничат движение транспорта в районе набережной Волги в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест». Будут перекрыты участки дорог по Волжскому проспекту – от Ульяновской до Лесной, и по улице Лесной – от Волжского проспекта до улицы Осипенко. Время, когда по ним движение транспорта будет ограничено – 9 до 23 часов 2 июня и с 9 до 23 часов 3 июня. Запрет на стоянку и остановку на этих участка начнет действовать уже сегодня, 1 июня, с 20 часов. В выходные также изменятся схемы движения общественного транспорта. Автобусы № 61, 247, 261, 11 будут объезжать перекрытые участки по временным схемам, сообщили в пресс-службе областного правительства.
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