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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Преподаватель медуниверситета получил от студентки взятку в 15 тысяч рублей

Преподаватель медуниверситета получил от студентки взятку в 15 тысяч рублей

В Самаре возбуждено очередное уголовное дело по факту коррупции. Его фигурантом стал ассистент кафедры медуниверситета. По версии следствия, 7 мая он получил 15 тысяч рублей за проставление зачета без его фактической сдачи.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на 

1 июня 2018, 09:34
Снова перенесли открытие четвертой очереди набережной в Самаре

Снова перенесли открытие четвертой очереди набережной в Самаре

Открытие четвертой очереди набережной в Самаре. Долгожданное событие должно было состояться в конце мая, но этого так и не произошло. Теперь новая дата открытия — начало июня. Об этом рассказала глава областного центра Елена Лапушкина на заседании городской думы.
31 мая 2018, 10:25
С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу на площади Куйбышева в Самаре будет проходить фестиваль болельщиков. Его гостей будет ждать масштабная развлекательная программа, а также трансляции игр мундиаля на большом экране. С 1 июня начнется финальный этап подготовки площадки к фан-фесту. 

31 мая 2018, 09:59
К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре

К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре

В поселке Управленческий полным ходом идет ремонт дороги на улице Сергея Лазо. Специалисты приводят в порядок участок от Волжского шоссе до вертолетной площадки, протяженностью 2,3 километра с помощью больших карт длинной 100 погонных метров. Площадь отремонтированного покрытия составит 23 тысячи 

30 мая 2018, 11:01
«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)

«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)

В Самаре в субботу, 2 июня, на второй очереди набережной возле бассейна ЦСК ВВС состоится концерт «Праздник песни» (6+) – выступят «Хор Турецкого» и женская арт-группа Soprano. Вместе с «Хором Турецкого» все, кто пришел на концерт, хором споют любимые песни 

30 мая 2018, 02:32
Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару

Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару

В Самаре на въезде и выезде из города по трассе М-5 в сторону Красного Яра появилась композиция из гигантских букв: Welcome («Добро пожаловать»). Фото появилось в сети. Автор снимка Арина Фечина сравнила инсталляцию со знаменитой надписью Hollywood в американском штате 
30 мая 2018, 10:55
Новую дорогу в микрорайоне Волгарь построят в Самаре

Новую дорогу в микрорайоне Волгарь построят в Самаре

В жилом микрорайоне Волгарь Куйбышевского района построят новую дорогу по улице Осетинской. Такой решение было принято на публичных слушаниях с участием местных жителей. Трасса пройдет от примыкания Осетинской в Волгаре до выхода на улицу Народную. По информации мэрии Самары, мнений, 

29 мая 2018, 07:01
В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

2 и 3 июня в Самаре пройдет традиционный фестиваль набережных «ВолгаФест». Праздник развернется на второй очереди набережной. В этом гуду главной темой фестиваля станет будущее. Организаторы предложат гостям взглянуть на то, как будет выглядеть Самара в 2081 году.

Набережная будет разделена 

29 мая 2018, 09:26
30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

Открытие четвертой очереди самарской набережной намечено на 30 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

На набережной возведены каскадный фонтан и хозяйственно-бытовой комплекс. Последнее сооружение включает в себя пункт охраны, бытовые помещения и туалет для маломобильных 
23 мая 2018, 10:02
К матчу на «Самара Арене» 6 мая изменится движение транспорта

К матчу на «Самара Арене» 6 мая изменится движение транспорта

В Самаре 6 мая в связи со вторым тестовым матчем на стадионе «Самара Арена» с ряда маршрутов частично снимут автобусы. Напомним, в рамках 37 тура первенства ФНЛ сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Кубань» (Краснодар). Всего в перевозках задействуют 87 трамваев 
4 мая 2018, 05:27
Появились схемы движения к стадиону «Самара Арена» 6 мая

Появились схемы движения к стадиону «Самара Арена» 6 мая

В Самаре в день второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» изменится движение транспорта. Схемы предоставил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, 6 мая в 17 часов на стадионе 
3 мая 2018, 04:28
Появился список дорог для перекрытия на майские праздники в Самаре

Появился список дорог для перекрытия на майские праздники в Самаре

В Самаре с понедельника, 30 апреля, ограничат движение транспорта в центре города. Это связано с проведением праздничных мероприятий в День Весны и Труда, 1 мая, в районе площади Куйбышева. При этом городской общественный транспорт будет работать в обычном режиме, сообщили 

23 апреля 2018, 02:32
В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что 

21 апреля 2018, 05:48
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