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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности". 
 
Проблем 
24 августа 2018, 03:12
Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Завершилась жеребьевка команд, которые будут играть в 1\16 финала Кубка России по футболу. По ее результатам соперником «Крыльев Советов» стал «Тамбов».

Кубковые встречи состоятся 26 и 27 сентября. Все команды Премьер-лиги на этом этапе будут играть на выезде. Победитель матча «Тамбов» 

24 августа 2018, 03:09
В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован 
24 августа 2018, 02:29
Стала известна программа фестиваля «Пластилиновый дождь» в Самаре

Стала известна программа фестиваля «Пластилиновый дождь» в Самаре

25 августа в Самаре пройдет фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь». Местом его проведения станет Струковский сад, недавно открытый после реконструкции. В этом году мероприятие пройдет в новом формате.

Впервые в рамках «Пластилинового дождя» состоится карнавальное шествие. Его устроят на пешеходной части 

21 августа 2018, 12:57
На один день закроют Струковский сад в Самаре

На один день закроют Струковский сад в Самаре

На сутки, с 08:00 24 августа до 12:00 25 августа будет недоступен для посетителей Струковский сад в областной столице. Как сообщили в МАУ «Парки Самары», это связано с подготовкой площадки к традиционному «Фестивалю цветов». Напомним, что красивейший праздник запланирован на 
20 августа 2018, 07:22
До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

Сейчас компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты по гарантии. Об этом стало известно во время выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной.

По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был 
16 августа 2018, 10:04
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37

"Такое чувство, что подрядчику ранее сделали обрезание рук": в Струковском саду просела тротуарная плитка

Жители Самары обратили внимание на проблемы в еще одной недавно благоустроенной достопримечательности Самары. Объектом пристального внимания стал Струковский Сад. Там начала проваливаться свежеуложенная тротуарная плитка. Фото с места «происшествия» уже будоражат просторы интернета.

«Плитка в «струкачах» уходит под землю, 
13 августа 2018, 09:14
Самарцы смогут бесплатно пройти ВИЧ-тест на фестивале цветов

Самарцы смогут бесплатно пройти ВИЧ-тест на фестивале цветов

В Самаре во время фестиваля цветов в парке Дружбы будет работать мобильная лаборатория самарского СПИД-центра. Там можно будет бесплатно сдать анализ на ВИЧ. Тест по капиллярной крови занимает одну минуту, результаты будут известны через 20 минут, сообщили в медицинском учреждении.

14 июня 2017, 10:41
В Самаре пройдет фестиваль цветов

В Самаре пройдет фестиваль цветов

Этим летом в Самаре состоится фестиваль цветов. Красочное мероприятие стартует 8 августа в парке «Дружба».
 
Ландшафтные дизайнеры и специалисты в сфере озеленения смогут принять участие в конкурсах и побороться за ценные призы. Зрителей фестиваля ждет яркая развлекательная программа, в том 
16 июля 2015, 11:14
В Самаре стартовал Фестиваль цветов - 2014

В Самаре стартовал Фестиваль цветов - 2014

В субботу, 16 августа, в Самаре был дан старт Фестивалю цветов – 2014. Открытие состоялось в парке «Дружба».

В рамках праздника прошли состязания ландшафтных дизайнеров, мастер-классы по флористике и фотоконкурс. Для детей работала специальная развлекательная площадка. У храма появилась 
18 августа 2014, 01:07
В Самаре готовятся к старту Фестиваля цветов - 2014

В Самаре готовятся к старту Фестиваля цветов - 2014

Раньше праздник проводился на одной площадке – в Струковском саду.  В 2014 году эстафета фестиваля стартует в парке «Дружба» 16 августа, а затем пройдет в других местах отдыха горожан.

Площадки фестиваля цветов будут работать в следующих районах:

22 августа - парк Щорса 

14 августа 2014, 02:17
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