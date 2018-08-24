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В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК
В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".
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24 августа 2018, 03:12
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Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»
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24 августа 2018, 03:09
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В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови
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24 августа 2018, 02:57
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Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован …
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24 августа 2018, 02:29
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Стала известна программа фестиваля «Пластилиновый дождь» в Самаре
25 августа в Самаре пройдет фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь». Местом его проведения станет Струковский сад, недавно открытый после реконструкции. В этом году мероприятие пройдет в новом формате.
Впервые в рамках «Пластилинового дождя» состоится карнавальное шествие. Его устроят на пешеходной части …
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21 августа 2018, 12:57
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На один день закроют Струковский сад в Самаре
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20 августа 2018, 07:22
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До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить
Сейчас компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты по гарантии. Об этом стало известно во время выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной.
По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был …
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16 августа 2018, 10:04
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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"Такое чувство, что подрядчику ранее сделали обрезание рук": в Струковском саду просела тротуарная плитка
Жители Самары обратили внимание на проблемы в еще одной недавно благоустроенной достопримечательности Самары. Объектом пристального внимания стал Струковский Сад. Там начала проваливаться свежеуложенная тротуарная плитка. Фото с места «происшествия» уже будоражат просторы интернета.
«Плитка в «струкачах» уходит под землю, …
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13 августа 2018, 09:14
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Самарцы смогут бесплатно пройти ВИЧ-тест на фестивале цветов
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14 июня 2017, 10:41
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В Самаре пройдет фестиваль цветов
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16 июля 2015, 11:14
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В Самаре стартовал Фестиваль цветов - 2014
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18 августа 2014, 01:07
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В Самаре готовятся к старту Фестиваля цветов - 2014
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14 августа 2014, 02:17