8
09
15
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
18 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Жару до +33 градусов прогнозируют в Самаре

Жару до +33 градусов прогнозируют в Самаре

До конца рабочей недели погоду в регионе будет формировать периферия антициклона. Под влиянием области повышенного атмосферного давления начнут растекаться облачные поля, осадки прекратятся, продолжительность солнечного прогрева увеличится. В дневные часы температура воздуха достигнет 30 градусов по Цельсию.
 
В ночь на четверг, 
25 июля 2018, 10:14
Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама

Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся 
24 июля 2018, 10:14
Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани

Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани

Новый асфальт, уложенный на одной из дорог Сызрани, не продержался и двух недель. Речь идет об участке на улице Свердлова в районе МУП «ЖЭС». Специалисты ремонтировали там водопровод. Работы должны были быть выполнены за 45 дней, однако подрядчик управился за 
23 июля 2018, 03:48
Во вторник и среду в Самарской области будет сухо и прохладно

Во вторник и среду в Самарской области будет сухо и прохладно

23 июля возможны дождик и гроза.
23 июля 2018, 11:57
В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни

В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни

В ближайшие 2 часа погода в Самарской области может кардинально измениться: региональное МЧС передает штормовое предупреждение. Сегодня вечером и ночью синоптики прогнозируют ливень, грозу, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 20 июля, 
20 июля 2018, 03:26
Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами

Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами

Сильную жару в последние дни ощущали на себе не только жители Самарской области. Зной добрался и до северной столицы. Особенно от капризов погоды досталось обитателям знаменитого Ленинградского зоопарка. Руководству учреждения пришлось переводить животных на специальную диету. Им дают большое количество 
18 июля 2018, 10:23
Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

На ближайшие несколько дней самарцы получат передышку от изнуряющей жары, которая установилась в регионе в последние несколько дней. Как сообщают синоптики, столбики термометров пока не будут подниматься выше отметки в 30 градусов.

В понедельник, 9 июля воздух прогреется до 
9 июля 2018, 11:32
В блогах: Что творят в Самаре местные

В блогах: Что творят в Самаре местные "царьки" на улице Маяковского

Самарец Олег Александров через "Твиттер" обратился к мэру города, чтобы она посмотрела, что творят местные "царьки" на Маяковского, 78. "Этот дом не имеет центрального водоснабжения. В 30-градусную жару коммунальщики вдруг повесили на водопроводные колонки замки. Жителей оставили без воды", 
6 июля 2018, 07:49
Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области

Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области

Лето в Самарской области отмечается температурными антирекордами. В ночь на 10 июня синоптики зафиксировали абсолютный температурный минимум для лета на метеостанции Авангард в Алексеевсуом районе. Столбик термометра там показывал всего 0,2 градуса. Предыдущий рекорд холода в Авангарде отмечался в 1963 
11 июня 2018, 09:12
Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны

Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны

Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест 
21 мая 2018, 10:51
Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето

Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето

Синоптики опубликовали вероятностный прогноз аномалий на ближайшие полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

Представители Гидрометцентра говорят о смещении времен года. Настоящая весна с устойчивой плюсовой температурой в 
23 марта 2018, 12:40
Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян

Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян

Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
Итак, на первом месте перечня развлечений походы в рестораны и бары, которые среднестатистический россиянин может совершать в 

24 августа 2017, 03:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх