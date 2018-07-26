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Жару до +33 градусов прогнозируют в Самаре
До конца рабочей недели погоду в регионе будет формировать периферия антициклона. Под влиянием области повышенного атмосферного давления начнут растекаться облачные поля, осадки прекратятся, продолжительность солнечного прогрева увеличится. В дневные часы температура воздуха достигнет 30 градусов по Цельсию.
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25 июля 2018, 10:14
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Страшная жара убила шестерых жителей Японии
Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама
Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся …
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24 июля 2018, 10:14
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Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани
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23 июля 2018, 03:48
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Во вторник и среду в Самарской области будет сухо и прохладно
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23 июля 2018, 11:57
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В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни
В ближайшие 2 часа погода в Самарской области может кардинально измениться: региональное МЧС передает штормовое предупреждение. Сегодня вечером и ночью синоптики прогнозируют ливень, грозу, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 20 июля, …
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20 июля 2018, 03:26
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Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами
Сильную жару в последние дни ощущали на себе не только жители Самарской области. Зной добрался и до северной столицы. Особенно от капризов погоды досталось обитателям знаменитого Ленинградского зоопарка. Руководству учреждения пришлось переводить животных на специальную диету. Им дают большое количество …
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18 июля 2018, 10:23
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Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области
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9 июля 2018, 11:32
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В блогах: Что творят в Самаре местные "царьки" на улице Маяковского
Самарец Олег Александров через "Твиттер" обратился к мэру города, чтобы она посмотрела, что творят местные "царьки" на Маяковского, 78. "Этот дом не имеет центрального водоснабжения. В 30-градусную жару коммунальщики вдруг повесили на водопроводные колонки замки. Жителей оставили без воды", …
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6 июля 2018, 07:49
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Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области
Лето в Самарской области отмечается температурными антирекордами. В ночь на 10 июня синоптики зафиксировали абсолютный температурный минимум для лета на метеостанции Авангард в Алексеевсуом районе. Столбик термометра там показывал всего 0,2 градуса. Предыдущий рекорд холода в Авангарде отмечался в 1963 …
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11 июня 2018, 09:12
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Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны
Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест …
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21 мая 2018, 10:51
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Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето
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23 марта 2018, 12:40
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Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян
Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
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24 августа 2017, 03:33