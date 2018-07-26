Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области На ближайшие несколько дней самарцы получат передышку от изнуряющей жары, которая установилась в регионе в последние несколько дней. Как сообщают синоптики, столбики термометров пока не будут подниматься выше отметки в 30 градусов.



В понедельник, 9 июля воздух прогреется до …