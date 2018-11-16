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В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади
В центре областной столицы может появиться новая троллейбусная сеть. Сейчас Трамвайно-троллейбусное управление ищет подрядчика, который сможет разработать проект. Ему планируют заплатить 3,2 млн рублей. Победитель аукциона определится 10 декабря, а выполнить работы ему нужно до августа 2019 года. Как сообщается …
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16 ноября 2018, 03:00
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В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ
Жительница Самарской области проведет 60 часов за обязательными работами. Исполнительное производство в отношении нее возбудили в отделе судебных приставов Большечерниговского района. Ранее суд обязал женщину выплачивать на содержание своих детей 1/3 заработка до их совершеннолетия.
Общая сумма ее долгов …
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16 ноября 2018, 01:41
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Из Самары выдворили сторонника террористов
Сотрудники спецслужб задержали в Самаре молодого человека - сторонника террористов. 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, Шерзод Холматов привлек внимание Управления ФСБ по Самарской области из-за того, что открыто поддерживал международную террористическую организацию «Катиба Имам Аль-Бухори». Еще в 2014 году …
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16 ноября 2018, 12:23
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По Самаре "прокатилась" серия краж крышек с люков колодцев
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16 ноября 2018, 11:53
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«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.
В среду днем, …
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14 ноября 2018, 11:42
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В Самарской области в ночь на вторник местами до -18
В Самарской области погоду формирует холодный антициклон. В ближайшие сутки его центр расположится как раз над нашим регионом. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, на фоне очень высокого атмосферного давления сохранится малооблачная морозная погода со слабым ветром. К концу недели …
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12 ноября 2018, 05:09
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В выходные в Самарской области обещают до -10
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8 ноября 2018, 02:06
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Дождей в Самарской области до четверга не будет
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6 ноября 2018, 01:43