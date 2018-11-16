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Материалы по теме:

В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В центре областной столицы может появиться новая троллейбусная сеть. Сейчас Трамвайно-троллейбусное управление ищет подрядчика, который сможет разработать проект. Ему планируют заплатить 3,2 млн рублей. Победитель аукциона определится 10 декабря, а выполнить работы ему нужно до августа 2019 года. Как сообщается 
16 ноября 2018, 03:00
В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

Жительница Самарской области проведет 60 часов за обязательными работами. Исполнительное производство в отношении нее возбудили в отделе судебных приставов Большечерниговского района. Ранее суд обязал женщину выплачивать на содержание своих детей 1/3 заработка до их совершеннолетия.

Общая сумма ее долгов 
16 ноября 2018, 01:41
Из Самары выдворили сторонника террористов

Из Самары выдворили сторонника террористов

Сотрудники спецслужб задержали в Самаре молодого человека - сторонника террористов. 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, Шерзод Холматов привлек внимание Управления ФСБ по Самарской области из-за того, что открыто поддерживал международную террористическую организацию «Катиба Имам Аль-Бухори». Еще в 2014 году 
16 ноября 2018, 12:23
По Самаре

По Самаре "прокатилась" серия краж крышек с люков колодцев

В Самаре резко участились случаи воровства дождеприёмных решеток и крышек с люков колодцев, пожаловались в муниципальном предприятии "Инженерные системы". По данным компании, с начала ноября в городе пропали уже 174 решётки. Только за прошлую ночь, с 14 на 15 ноября, 
16 ноября 2018, 11:53
«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.

В среду днем, 
14 ноября 2018, 11:42
В Самарской области в ночь на вторник местами до -18

В Самарской области в ночь на вторник местами до -18

В Самарской области погоду формирует холодный антициклон. В ближайшие сутки его центр расположится как раз над нашим регионом. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, на фоне очень высокого атмосферного давления сохранится малооблачная морозная погода со слабым ветром. К концу недели 
12 ноября 2018, 05:09
В выходные в Самарской области обещают до -10

В выходные в Самарской области обещают до -10

По прогнозам синоптиков, до 9 ноября в Самарской области будет умеренно теплая погода без осадков. Но к концу недели через регион пройдет холодный атмосферный фронт, местами выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температурный фон понизится.
 
‍В ночь на 
8 ноября 2018, 02:06
Дождей в Самарской области до четверга не будет

Дождей в Самарской области до четверга не будет

По прогнозам синоптиков, средняя температура в регионе в первой декаде ноября будет на 2.5 градуса по Цельсию выше среднего многолетнего значения. Во вторник атлантический циклон отойдет за Урал, уступая дорогу очередному антициклону. До четверга в Самарской области не прогнозируют осадки, 
6 ноября 2018, 01:43
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