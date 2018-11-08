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Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху
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8 ноября 2018, 04:45
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В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей
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8 ноября 2018, 04:17
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Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину
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8 ноября 2018, 02:58
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В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом
В областной столице снесли незаконный торговый павильон в Красноглинском районе. В отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 19,5 квадратных метров. Магазин находился на улице Сергея Лазо. Суд обязал собственника демонтировать конструкцию за свой …
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8 ноября 2018, 02:35
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9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы
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8 ноября 2018, 02:17
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Дождей в Самарской области до четверга не будет
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6 ноября 2018, 01:43
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В Самаре в выходные обещают потепление и местами дожди
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2 ноября 2018, 10:50
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Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер
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30 октября 2018, 05:02
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В блогах. Минтранс: пришло время "переобуваться"
Минтранс Самарской области через "Твиттер" предупредил водителей региона, что пришло время "переобуваться": "Уважаемые автомобилисты! В связи с наступлением минусовой температуры в ночное время и возможностью образования гололеда на автодорогах убедительно просим вас быть внимательнее: соблюдать дистанцию и скоростной режим. …
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30 октября 2018, 09:23
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В воскресенье был побит 42-летний рекорд осадков в Самаре
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9 июля 2018, 09:49
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До минус 25 мороза: новая неделя в Самарской области начнется с сильного похолодания
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11 декабря 2016, 04:08
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В Самару придут 30-градусные морозы
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20 января 2014, 12:14