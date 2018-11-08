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Материалы по теме:

Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

В дежурную часть отдела полиции в Тольятти пожаловались жители дома, расположенного на улице 50 Октября. Они рассказали, что из соседней квартиры распространяется ужасный запах. По этому адресу выехала оперативно-следственная группа.

Когда полицейские вскрыли дверь квартиры, то в помещении нашли 
8 ноября 2018, 04:45
В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре ищут подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных животных, а также будет вывозить их трупы. Соответствующий лот разместили на сайте госзакупок. Городская казна может выделить на эту статью расходов около 8 млн рублей. Планируется, что за эту сумму 
8 ноября 2018, 04:17
Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину

Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину

В среду, 7 ноября, произошла смертельная авария в Сызранском районе. В 18:50 55-летний водитель ехал на «Лада 11183» по трассе «Урал - Старая Рачейка - Смолькино» со стороны села Жемковка в направлении города Сызрань. В какой-то момент автоледи сбила 43-летнюю 
8 ноября 2018, 02:58
В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом

В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом

В областной столице снесли незаконный торговый павильон в Красноглинском районе. В отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 19,5 квадратных метров. Магазин находился на улице Сергея Лазо. Суд обязал собственника демонтировать конструкцию за свой 
8 ноября 2018, 02:35
9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы

9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы

В пятницу, 9 ноября, собрание представителей Ставропольского района примет решение о назначении конкурса на пост главы этого муниципального образования, информирует Самарская губдума. Принимать документы от кандидатов предполагается с 14 ноября по 13 декабря. Как уже сообщала ТЕРРА, в конце июля 
8 ноября 2018, 02:17
Дождей в Самарской области до четверга не будет

Дождей в Самарской области до четверга не будет

По прогнозам синоптиков, средняя температура в регионе в первой декаде ноября будет на 2.5 градуса по Цельсию выше среднего многолетнего значения. Во вторник атлантический циклон отойдет за Урал, уступая дорогу очередному антициклону. До четверга в Самарской области не прогнозируют осадки, 
6 ноября 2018, 01:43
В Самаре в выходные обещают потепление и местами дожди

В Самаре в выходные обещают потепление и местами дожди

В ноябре, по данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха будет выше многолетних значений, ожидается -1.2, -2.7 градусов по Цельсию. Месячное количество осадков будет около и больше нормы.
 
В выходные в Самарской области заметно потеплеет. В ночь на субботу, 3 ноября, ожидается 
2 ноября 2018, 10:50
Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер

Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер

В ближайшие дни на погоду в Самарской области будет влиять антициклон, сформировавшийся над районами Скандинавии. Воздушные массы, которые поступают в Поволжье с северных и северо-западных частей России, обусловят погоду без осадков со слабым ветром. Температура будет типичной для этого времени 
30 октября 2018, 05:02
В блогах. Минтранс: пришло время

В блогах. Минтранс: пришло время "переобуваться"

Минтранс Самарской области через "Твиттер" предупредил водителей региона, что пришло время "переобуваться": "Уважаемые автомобилисты! В связи с наступлением минусовой температуры в ночное время и возможностью образования гололеда на автодорогах убедительно просим вас быть внимательнее: соблюдать дистанцию и скоростной режим. 
30 октября 2018, 09:23
В воскресенье был побит 42-летний рекорд осадков в Самаре

В воскресенье был побит 42-летний рекорд осадков в Самаре

В воскресенье, 8 июля, в Самаре выпало рекордное количество осадков. Над городом прошли ливень и гроза, которые принесли 23,3 мм влаги. Прежний рекорд был зафиксирован 42 года назад, в 1976 году. Вчерашние показатели превысили его на 5,9 мм. По
9 июля 2018, 09:49
До минус 25 мороза: новая неделя в Самарской области начнется с сильного похолодания

До минус 25 мороза: новая неделя в Самарской области начнется с сильного похолодания

В период с 12 по 16 декабря в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатических значений на 7 градусов и более, сообщает Приволжское УГМС.

Уже сегодня, 11 декабря, похолодает до минус 13 градусов, снегопад прекратится. В 

11 декабря 2016, 04:08
В Самару придут 30-градусные морозы

В Самару придут 30-градусные морозы

В Самарской области мороз усилится до –29 градусов по Цельсию. Как сообщается на сайте Приволжского УГМС, до этой отметки столбики термометров опустятся уже сегодня ночью. Прогноз на день 21 января – от 16 до 21 градусов ниже нуля. Переменная облачность. 

20 января 2014, 12:14
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