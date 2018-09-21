В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд



Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за составом и качеством воздуха в … Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в пресс-службе облправительства, качество атмосферного воздуха в Автограде находится на особом контроле.Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за составом и качеством воздуха в