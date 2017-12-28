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Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать
Арбитражный суд Самарской области запустил процедуру реструктуризации долгов в отношении известного в прошлом регионального бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука. Признать его банкротом пытается МСП Банк, потребовавший обязать Ищука вернуть 61,5 млн рублей. Долг образовался по договору поручительства, несколько лет назад …
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27 декабря 2017, 07:07
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ПТС: «Повреждение теплосети на улице Стара-Загора в Самаре устранено»
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27 декабря 2017, 09:45
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В Самаре ликвидируют аварию на теплосети на улице Стара-Загора
В Самаре, в Промышленном районе, из-за аварии на теплосети под ограничение подачи тепла попадают 108 жилых домов и семь социальных объектов: два детсада, четыре школы и поликлиника, передает МЧС. Как уже сообщала «ТЕРРА», повреждение было обнаружено на трубе диаметром …
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27 декабря 2017, 07:06
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В Самаре прорвало тепломагистраль на улице Стара-Загора
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26 декабря 2017, 05:27
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В блогах: на улице Шмидта самарцы задолжали за коммуналку до 500 тысяч рублей
Блогер Игорь Кондратьев вместе с сотрудниками управляющих компаний и судебными приставами поучаствовал в рейде по многоэтажным домам на улице лейтенанта Шмидта. Свет и тепло в новостройки, расположенные здесь, поставляют "ЗИМ-Энерго" и "Самараэнерго". "Этот квартал появился на карте города примерно …
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25 декабря 2017, 11:38
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В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло
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21 декабря 2017, 02:35
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В Самаре улицу Тухачевского затопили потоки из канализации
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20 декабря 2017, 12:22
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Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам
Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал утвердить во втором чтении проект закона о списании задолженности по налогам физлицам. Задолженность, поясняют эксперты, будет аннулирована по имущественным налогам, накопившаяся на 1 января 2015-го. Вместе с тем долги простят индивидуальным предпринимателям, рассказывает …
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20 декабря 2017, 09:28
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В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды
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20 декабря 2017, 09:09
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Жители Самарской области смогут оперативно проверять работу УК
С 1 января 2018 года государственная информационная система ГИС ЖКХ даст возможность жителям Самарской области оперативно проверять, как работает их управляющая компания. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских.
«Все …
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19 декабря 2017, 07:04
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Трехмесячные долги по зарплате перед футболистами и персоналом "Крыльев Советов" погашены
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4 декабря 2017, 05:57
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Сотни недовольных граждан "осадили" офис самарского фонда капремонта
В сентябре - октябре собственники квартир получили квитанции с новой строкой - "пени".
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17 октября 2016, 07:05
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В квитанциях за коммунальные услуги появится новая строка
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20 февраля 2016, 05:27
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Перетасовки в платежках
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20 февраля 2016, 05:20
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СМИ: В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появится новая строка
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5 января 2016, 11:38