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Материалы по теме:

Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать

Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать

Арбитражный суд Самарской области запустил процедуру реструктуризации долгов в отношении известного в прошлом регионального бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука. Признать его банкротом пытается МСП Банк, потребовавший обязать Ищука вернуть 61,5 млн рублей. Долг образовался по договору поручительства, несколько лет назад 

27 декабря 2017, 07:07
ПТС: «Повреждение теплосети на улице Стара-Загора в Самаре устранено»

ПТС: «Повреждение теплосети на улице Стара-Загора в Самаре устранено»

Повреждение теплосети на улице Стара-Загора в Самаре, обнаруженное во второй половине дня, 26 декабря, устранено, сообщило «Предприятие тепловых сетей». Работы на месте происшествия продолжались всю ночь. Сварочные работы были завершены около шести часов утра в среду, 27 декабря.
 
«По 
27 декабря 2017, 09:45
В Самаре ликвидируют аварию на теплосети на улице Стара-Загора

В Самаре ликвидируют аварию на теплосети на улице Стара-Загора

В Самаре, в Промышленном районе, из-за аварии на теплосети под ограничение подачи тепла попадают 108 жилых домов и семь социальных объектов: два детсада, четыре школы и поликлиника, передает МЧС. Как уже сообщала «ТЕРРА», повреждение было обнаружено на трубе диаметром 
27 декабря 2017, 07:06
В Самаре прорвало тепломагистраль на улице Стара-Загора

В Самаре прорвало тепломагистраль на улице Стара-Загора

Во вторник, 26 декабря, в Самаре произошла авария на тепломагистрали. На трубе по улице Стара-Загора обнаружено повреждение.

«В настоящее время сотрудники «ПТС» выводят из работы поврежденный участок теплосети, всем управляющим компаниям 7 и 7А микрорайонов предложено перейти на резервную 
26 декабря 2017, 05:27
В блогах: на улице Шмидта самарцы задолжали за коммуналку до 500 тысяч рублей

В блогах: на улице Шмидта самарцы задолжали за коммуналку до 500 тысяч рублей

Блогер Игорь Кондратьев вместе с сотрудниками управляющих компаний и судебными приставами поучаствовал в рейде по многоэтажным домам на улице лейтенанта Шмидта. Свет и тепло в новостройки, расположенные здесь, поставляют "ЗИМ-Энерго" и "Самараэнерго". "Этот квартал появился на карте города примерно 
25 декабря 2017, 11:38
В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло

В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло

Российские энергетики обсудили в Самаре новую модель рынка тепла. Сегодня более половины тепловых сетей в России старше 25 лет. Их модернизация требует огромных инвестиций. Однако у энергетиков нет стимула вкладываться в обновление, поскольку после сокращения потерь их перестанут компенсировать в 

21 декабря 2017, 02:35
В Самаре улицу Тухачевского затопили потоки из канализации

В Самаре улицу Тухачевского затопили потоки из канализации

Во вторник, 19 декабря, в Самаре на улице Тухачевского прорвало канализацию. Очевидцы сообщают об этом в социальных сетях и опубликовали фото и видео зловонной реки, которая течет в районе домов № 243 и 247.

«Авария во дворе домов 241, 
20 декабря 2017, 12:22
Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам

Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам

Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал утвердить во втором чтении проект закона о списании задолженности по налогам физлицам. Задолженность, поясняют эксперты, будет аннулирована по имущественным налогам, накопившаяся на 1 января 2015-го. Вместе с тем долги простят индивидуальным предпринимателям, рассказывает 

20 декабря 2017, 09:28
В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В среду, 20 декабря, в Самаре без отопления и горячей воды остались дома в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Вольской. Об этом ТРК "ТЕРРА" сообщили местные жители. Под отключение попал как минимум один социальный объект - лицей "Престиж". Там из-за 

20 декабря 2017, 09:09
Жители Самарской области смогут оперативно проверять работу УК

Жители Самарской области смогут оперативно проверять работу УК

С 1 января 2018 года государственная информационная система ГИС ЖКХ даст возможность жителям Самарской области оперативно проверять, как работает их управляющая компания. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских. 

 «Все 
19 декабря 2017, 07:04
Трехмесячные долги по зарплате перед футболистами и персоналом

Трехмесячные долги по зарплате перед футболистами и персоналом "Крыльев Советов" погашены

Игроки ушли в самый продолжительный отпуск за последние годы - теперь команда мастеров соберется только 14 января. При этом перед главной футбольной командой губернии стоит задача выхода в Премьер-лигу по итогам этого сезона ФНЛ. Задачу на летне-осенний период выступления в 

4 декабря 2017, 05:57
Сотни недовольных граждан

Сотни недовольных граждан "осадили" офис самарского фонда капремонта

В сентябре - октябре собственники квартир получили квитанции с новой строкой - "пени".
Штрафные санкции начислены за просрочку ежемесячных взносов. Многие не согласны оплачивать неустойки, так как все долги перед регоператором погасили ранее. Специалисты фонда капремонта рассказали, что предлагали  жителям 

17 октября 2016, 07:05
В квитанциях за коммунальные услуги появится новая строка

В квитанциях за коммунальные услуги появится новая строка

Отдельный счет будет выставляться за сбор и вывоз твердых бытовых отходов, поскольку  этим займутся выбранные по результатам конкурсов региональные операторы. За утилизацию мусора жители платят и сейчас. Сумма входит в графу «за содержание и ремонт жилого помещения». Ту самую, размер 
20 февраля 2016, 05:27
Перетасовки в платежках

Перетасовки в платежках

С 1 апреля  строки «на общедомовые нужды» в  коммунальных квитанциях больше не будет. Соответствующие изменения уже внесены в жилищный кодекс. На эту статью расходов установят специальные нормативы. Отметим, сейчас 80% претензий населения по  поводу начисления платежей связаны именно с этой 
20 февраля 2016, 05:20
СМИ: В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появится новая строка

СМИ: В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появится новая строка

Как сообщают отечественные СМИ, новый пункт добавится в квитанции по оплате услуг ЖКХ. Теперь там станут отдельно прописывать сумму за сбор и перевозку твёрдых коммунальных отходов. Отмечается, что российские граждане и ранее оплачивали эту услугу, но она была включена в 
5 января 2016, 11:38
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