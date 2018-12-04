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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

Во вторник, 4 декабря, в областной столице зафиксировали сразу две коммунальные аварии. На теплотрассе диаметром 800 миллиметров произошел порыв на улице Блюхера, 28А. Из-за этого по резервной схеме подавалось тепло в 62 многоквартирных домах, 2 детских садах, 6 учебных заведений 
4 декабря 2018, 08:05
В блогах: в Самаре появится проект

В блогах: в Самаре появится проект "Бабушка на час"

Блогер Ольга Шелест рассказала, что в Самаре в марте 2019 года собираются запустить проект "Бабушка на час" (помощь семьям с паллиативными детьми). "История мамы-одиночки из Тольятти, которая «вышла из окна» с сыном-инвалидом, отшумела в СМИ, - пишет автор. - 
4 декабря 2018, 07:44
Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Стали известны подробности жестокого убийства в Кошкинском районе. Напомним, что там погибла беременная женщина. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в полицию обратился местный житель, который рассказал, что в соседней квартире поссорилась супружеская пара. Оперативники выехали по указанному адресу 
4 декабря 2018, 05:54
Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
4 декабря 2018, 05:26
Минивэн Mercedes-Benz «догнал» фуру: пострадали четыре человека

Минивэн Mercedes-Benz «догнал» фуру: пострадали четыре человека

В понедельник, 3 декабря, произошла крупная авария в Красноярском районе области. В 06:05 38-летний водитель ехал на автомобиле Mercedes-Benz Vito со стороны Москвы в направлении Челябинска по трассе в самарском регионе. Однако автомобилист неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди него 
4 декабря 2018, 04:38
В Самаре под колеса иномарки угодил пешеход, который перебегал дорогу

В Самаре под колеса иномарки угодил пешеход, который перебегал дорогу

Во вторник, 4 декабря, на улице Демократической произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 7:10 около дома № 45, напротив «Деловых линий», мужчина пересекал дорогу в неположенном месте и его сбила иномарка «Шевроле Нива». Сейчас данные пострадавшего уточняются, сам он 
4 декабря 2018, 12:12
В Сызрани таксист «кинул» семью с двухлетним малышом на морозе

В Сызрани таксист «кинул» семью с двухлетним малышом на морозе

Неприятная история произошла недавно в Сызрани. 1 декабря местная жительница вызвала машину от одного из таксомоторных парков. Машина была быстро назначена и прибыла оперативно, в течение трех минут. Но семья ехала с маленьким ребенком и пассажиры задержались. Клиенты шли к 
4 декабря 2018, 09:10
Пассажиров эвакуировали на носилках: на пересечении Ставропольской и 22 Партсъезда столкнулись «десятка» и Daewoo

Пассажиров эвакуировали на носилках: на пересечении Ставропольской и 22 Партсъезда столкнулись «десятка» и Daewoo

В понедельник, 3 декабря, произошла крупная дорожная авария в областной столице. На пересечении улиц Ставропольской и 22 Партсъезда столкнулись ВАЗ-2110 и иномарка Daewoo Nexia. На место событий прибыли две кареты машины «скорой помощи» и две пожарные машины. По словам очевидца, 
3 декабря 2018, 06:50
В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В воскресенье, 2 декабря, в областной столице произошла авария, в которой был травмирован маленький ребенок. В районе дома №69 по улице Потапова, на перекрестке неравнозначных дорог, 59-летний водитель Nissan Terrano ехал по второстепенной трассе, но не уступил дорогу другому 
3 декабря 2018, 12:52
Иностранец узнал, что у него есть сын в Самаре благодаря долгу по алиментам

Иностранец узнал, что у него есть сын в Самаре благодаря долгу по алиментам

Необычная история произошла недавно в областной столице. В отделе судебных приставов Октябрьского района было возбуждено исполнительное производство в отношении  мужчины, отца семилетнего ребенка, который находится на попечении государства. По решению суда его  родитель должен был перечислять ребенку ¼ часть зарплаты, 
30 ноября 2018, 11:36
Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

В Самарской области алиментщика отправили на обязательные работы. Житель региона долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и задолжал 12-летнему сыну 322 тысячи рублей. Судебные приставы много раз предупреждали мужчину об ответственности, которая ему грозит, если он и дальше будет 
29 ноября 2018, 05:15
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