В «Южном городе» дали названия нескольким улицам. Одна теперь будет носить имя легендарного кинорежиссера, сценариста, поэта и драматурга Эльдара Рязанова, который родился в нашем городе.
Еще одну улицу назвали в честь Петра Алабина – государственного и общественного деятеля, внесшего очень большой вклад в развитие Самары. Будет в этом микрорайоне и улица Кирилла и Мефодия - создателей старославянской азбуки и языка.
Еще две улицы будут называться Федоровская и Преображенская, информируют представители компании-застройщика.
Напомним, что до этого на пятой очереди Южного города появились улицы князя Дмитрия Донского и Губернаторская. Уже несколько лет областные власти обсуждают включение «Южного города» в состав Самары. Пока он относится к Волжскому району.
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