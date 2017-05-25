125 протоколов с начала года составили инспекторы ГИБДД по фактам ненадлежащего состояния дорог. В 2015-м их было выписано почти 1300.

Сегодня сотрудники ГАИ и общественники провели рейд по наиболее проблемным улицам Самары. 60 сантиметров в длину, 15 в ширину и …