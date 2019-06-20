|
Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили
|
20 июня 2019, 02:25
|
В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку
|
20 июня 2019, 01:43
|
В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером
|
20 июня 2019, 01:04
|
В блогах: осторожно, град!
В сообществе «Новости Самары - Самара life» жители города делятся фото и видео непогоды, накрывшей областную столицу. Самарчанка Ольга Астафьева выложила съемку града, выпавшего в центре города. В комментариях
|
20 июня 2019, 12:37
|
В Самаре на 2 недели отключат воду в нескольких районах
В столице 63-го региона начался очередной этап гидравлических испытаний от сети 2-й магистрали Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ. На этот раз без горячей воды придется посидеть жителям домов в пределах проспекта Кирова, Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, улиц Георгия …
|
20 июня 2019, 12:25
|
В Кировском районе появится новая дорога
В Самаре прошли публичные слушания, которые касались строительства новой дороги в Кировском районе. На них пришли 11 человек, все они поддержали обустройство новой магистрали. Публичные слушания признали состоявшимися, документы направят в адрес главы города. Вскоре по их результатам примут соответствующее …
|
20 июня 2019, 08:57
|
Дольщикам помогут: в Самарской области разработали новый законопроект
|
19 июня 2019, 05:23
|
С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания
|
19 июня 2019, 12:31
|
Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить
|
18 июня 2019, 05:33
|
Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города
Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи, где проживают 70 тысяч человек, планируют передать на баланс Самары. Речь идет о трех улицах. По словам руководителя департамента управления имуществом Андрея Белоклокова, чтобы принять на баланс муниципалитета дороги, ливневки, объекты освещения, коммуникации, нужно, …
|
18 июня 2019, 11:33
|
Самарские студенты смогут пройти практику в ведущих компаниях страны
Студенты средних и высших учебных заведений Самарской области уже этой осенью получат уникальную возможность пройти практику в ведущих компаниях страны. Таков результат вхождения губернии в проект "Профстажировки 2.0". Это платформа, созданная совместно АНО "Россия - страна возможностей" и Общероссийским народным …
|
13 июня 2019, 08:54
|
В России могут начать выдавать электронные дипломы
|
13 июня 2019, 12:21
|
В Самарском политехе награждают призеров многопрофильной олимпиады «Звезда»
|
11 июня 2019, 12:20
|
Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
|
31 мая 2019, 04:55
|
В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ
В России пройдет очередной эксперимент над процедурой сдачи ЕГЭ. Суть его стоит в том, что жители восьми регионов страны смогут наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора …
|
20 мая 2019, 02:25
|
В Тольятти эвакуировали учеников и сотрудников школы № 28
|
15 мая 2019, 12:13
|
В Самаре 1 сентября собираются открыть школу № 46, где обрушился потолок
|
14 мая 2019, 10:38
|
Вице-премьер Ольга Голодец посетила школу Южного города в Самаре
В Самару 20 марта с рабочим визитом приехала первый заместитель председателя российского правительства Ольга Голодец. Она побывала в учреждениях образования, здравоохранения и культуры и обсудила с руководством 63-го региона наиболее значимые проблемы социальной сферы.
Уникальный образовательный комплекс - школа в …
|
21 марта 2018, 11:51
|
Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию
Поликлиника в «Южном городе», которую строили полтора года, откроется уже в январе. Накануне степень ее готовности оценил глава региона Дмитрий Азаров.
Медицинское учреждение, рассчитанное на 250 посещений в день, уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Штат сотрудников укомплектован. …
|
24 января 2018, 12:25
|
Самарское УФАС расследует дело о сговоре при строительстве поликлиники в Южном городе
|
15 декабря 2017, 07:05
|
В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город
|
30 ноября 2017, 02:31
Мы Вам перезвоним!