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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

В микрорайоне «Новая Самара» на 23-м километре Московского шоссе в Самаре не будут пилить деревья. Ранее местные жители переживали, не пострадают ли во время освоения территории зеленые насаждения. В микрорайоне ведется строительство - в прошлом году возвели детский сад, но 
20 июня 2019, 02:25
В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В среду, 19 июня, в Октябрьске произошла авария с пострадавшими. Вечером 23-летняя девушка на ВАЗ-21101 ехала около дома № 34 по улице Макаренко. По версии полицейских, она не сумела справиться с управлением и врезалась в иномарку Renault Sandero, которая в 
20 июня 2019, 01:43
В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В среду, 19 июня, в Автограде случилась дорожная авария с участием такси. В 15:00 43-летняя автоледи направлялась на Kia Sportage по улице Жилина. По предварительной версии, в районе дома № 54 по улице Жилина автомобилистка при развороте вне перекрестка не 
20 июня 2019, 01:04
В блогах: осторожно, град!

В блогах: осторожно, град!

В  сообществе «Новости Самары - Самара life» жители города делятся фото и видео непогоды, накрывшей областную столицу. Самарчанка Ольга Астафьева выложила съемку града, выпавшего в центре города. В комментариях 
поделились фото, снятыми в Елховском районе, там размер самих градин заметно 
20 июня 2019, 12:37
В Самаре на 2 недели отключат воду в нескольких районах

В Самаре на 2 недели отключат воду в нескольких районах

В столице 63-го региона начался очередной этап гидравлических испытаний от сети 2-й магистрали Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ. На этот раз без горячей воды придется посидеть жителям домов в пределах проспекта Кирова, Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, улиц Георгия 
20 июня 2019, 12:25
В Кировском районе появится новая дорога

В Кировском районе появится новая дорога

В Самаре прошли публичные слушания, которые касались строительства новой дороги в Кировском районе. На них пришли 11 человек, все они поддержали обустройство новой магистрали. Публичные слушания признали состоявшимися, документы направят в адрес главы города. Вскоре по их результатам примут соответствующее 
20 июня 2019, 08:57
Дольщикам помогут: в Самарской области разработали новый законопроект

Дольщикам помогут: в Самарской области разработали новый законопроект

В Самарской области подготовили новый закон для защиты обманутых дольщиков. Напомним, за три года из перечня проблемных в регионе удалось вывести 18 объектов, однако недостроенными остаются еще 42 дома. Тысячи самарцев продолжают ждать уже купленные, но еще не существующие квартиры. 
19 июня 2019, 05:23
С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

Уже 20 июня в Самарской области начнут работать приемные комиссии высших учебных заведений. Первыми в вузы начнут подавать документы иностранные абитуриенты. По оценкам руководства крупнейших университетов региона,  за пять лет число молодых людей из-за рубежа, желающих получить образование в 63-м 
19 июня 2019, 12:31
Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона простились с бизнесменом Михаилом Косовым. Он получил известность благодаря своему амбициозному проекту - девятиэтажному торговому центру «Галерея Атриум» на улице Ленинградской в Старой Самаре. Предприниматель умер 12 июня в возрасте 50 лет.  
18 июня 2019, 05:33
Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города

Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города

Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи, где проживают 70 тысяч человек, планируют передать на баланс Самары. Речь идет о трех улицах. По словам руководителя департамента управления имуществом Андрея Белоклокова, чтобы принять на баланс муниципалитета дороги, ливневки, объекты освещения, коммуникации, нужно, 
18 июня 2019, 11:33
Самарские студенты смогут пройти практику в ведущих компаниях страны

Самарские студенты смогут пройти практику в ведущих компаниях страны

Студенты средних и высших учебных заведений Самарской области уже этой осенью получат уникальную возможность пройти практику в ведущих компаниях страны. Таков результат вхождения губернии в проект "Профстажировки 2.0". Это платформа, созданная совместно АНО "Россия - страна возможностей" и Общероссийским народным 

13 июня 2019, 08:54
В России могут начать выдавать электронные дипломы

В России могут начать выдавать электронные дипломы

Минобрнауки России заявило о планах выдавать с 2021 года во всех вузах страны электронные дипломы. В качестве пилотного проекта 5 российских университетов выдадут "виртуальные корочки" уже в этом году. В следующем к ним присоединятся еще 15 вузов. Потом начнется массовая 

13 июня 2019, 12:21
В Самарском политехе награждают призеров многопрофильной олимпиады «Звезда»

В Самарском политехе награждают призеров многопрофильной олимпиады «Звезда»

Во вторник, 11 июня, в  Самарском политехе проходит награждение призеров многопрофильной олимпиады «Звезда», которую организует Союз Машиностроителей России. Мероприятие проводят ректор университета и депутат Государственной Думы Владимир Гутенев. 
11 июня 2019, 12:20
Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ

В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ

В России пройдет очередной эксперимент над процедурой сдачи ЕГЭ. Суть его стоит в том, что жители восьми регионов страны смогут наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора 
20 мая 2019, 02:25
В Тольятти эвакуировали учеников и сотрудников школы № 28

В Тольятти эвакуировали учеников и сотрудников школы № 28

В среду, 15 мая, внезапно были прерваны занятия в школе № 28 на бульваре Баумана в Тольятти. Из здания образовательного учреждения вывели несколько сотен человек, они ждали окончания обследования помещений на поле неподалеку. На месте работали сотрудники оперативных служб, в 
15 мая 2019, 12:13
В Самаре 1 сентября собираются открыть школу № 46, где обрушился потолок

В Самаре 1 сентября собираются открыть школу № 46, где обрушился потолок

В столице 63-го региона завершается капитальный ремонт в школе № 46 на улице Советской Армии. Еще в 2017 году в здании произошло растрескивание штукатурного слоя потолочного покрытия в одном из кабинетов начальных классов на первом этаже. Комиссия по ликвидации чрезвычайных 
14 мая 2019, 10:38
Вице-премьер Ольга Голодец посетила школу Южного города в Самаре

Вице-премьер Ольга Голодец посетила школу Южного города в Самаре

В Самару 20 марта с рабочим визитом приехала первый заместитель председателя российского правительства Ольга Голодец. Она побывала в учреждениях образования, здравоохранения и культуры и обсудила с руководством 63-го региона наиболее значимые проблемы социальной сферы.
Уникальный образовательный комплекс - школа в 
21 марта 2018, 11:51
Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе», которую строили полтора года,  откроется уже в январе. Накануне степень ее готовности оценил глава региона Дмитрий Азаров. 

Медицинское учреждение,  рассчитанное на 250 посещений в день, уже  сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Штат сотрудников укомплектован. 

24 января 2018, 12:25
Самарское УФАС расследует дело о сговоре при строительстве поликлиники в Южном городе

Самарское УФАС расследует дело о сговоре при строительстве поликлиники в Южном городе

Расследование дела о сговоре при строительстве поликлиники стоимостью более 300 миллионов рублей в микрорайоне «Южный город» близится к завершению. Напомним, по мнению самарского УФАС, возведение объекта началось еще в 2016 году, хотя торги по определению подрядчика объявили только в апреле 

15 декабря 2017, 07:05
В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город

В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город

В Самаре появился новый маршрут общественного транспорта в микрорайон Южный Город. Фото автобуса с номером 401 появились в соцсети.

"Сегодня первый день работы 401-го маршрута ЦАВ - Южный Город - 2", - сообщает паблик «Общественный транспорт 63|Самара».

Согласно 
30 ноября 2017, 02:31
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