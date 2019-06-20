Самарское УФАС расследует дело о сговоре при строительстве поликлиники в Южном городе Расследование дела о сговоре при строительстве поликлиники стоимостью более 300 миллионов рублей в микрорайоне «Южный город» близится к завершению. Напомним, по мнению самарского УФАС, возведение объекта началось еще в 2016 году, хотя торги по определению подрядчика объявили только в апреле …