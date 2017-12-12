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В Самаре Mitsubishi Lancer сбил насмерть мужчину на Димитрова
В полиции сообщили подробности гибели пешехода на улице Димитрова. Как уже писала «ТЕРРА», ДТП произошло в воскресенье, 10 декабря. Mitsubishi Lancer сбил насмерть 46-летнего мужчину. По данным полицейских, авария произошла в 17:30. В пресс-службе областного главка предоставили фото с …
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11 декабря 2017, 03:07
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В Самаре на Димитрова насмерть сбили пешехода
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10 декабря 2017, 10:50
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Убил пешехода и разбил 4 грузовика водитель «Газели» на трассе «Самара – Большая Черниговка»
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9 декабря 2017, 06:59
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Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой
Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к …
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7 декабря 2017, 02:03
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В блогах: «В Самаре появились указатели улиц на английском языке с ошибками»
В паблике "Новости Самары - Самара life" поведали, что в городе появились указатели улиц на английском языке с грамматическими ошибками. Сомнительные указатели уже начали вешать на зданиях в районе Железнодорожного вокзала. Один из читателей поделился фото таблички на доме …
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30 ноября 2017, 10:37
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На ж/д вокзале Самары умер декан из иногороднего вуза
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2 октября 2017, 11:02
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В блогах: «Звёздные войны» будут судиться с Самарой»
Забавную фейковую новость, вызвавшую живой интерес среди самарцев, опубликовали в паблике «Таинственная Самара» соцсети «ВКонтакте». «Звёздные войны» будут судиться с Самарой из-за железнодорожного вокзала. «Режиссёр Джордж Лукас возмущён тем, что чертежи его робота Р2Д2 из звездного цикла были использованы …
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27 сентября 2017, 09:02
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Самарский вокзал начнут разбирать
На самарском железнодорожном вокзале за 43 миллиона рублей отремонтируют платформу №3. Информация появилась на сайте госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется модернизацией объекта, объявила компания «РЖДстрой». Согласно материалам аукциона, более 36 млн рублей из общей суммы будет потрачено на …
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28 апреля 2017, 03:00