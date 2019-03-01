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В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок
В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта …
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1 марта 2019, 05:10
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В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал
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1 марта 2019, 04:49
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде
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1 марта 2019, 02:21
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Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области
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1 марта 2019, 02:04
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В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и …
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1 марта 2019, 08:52
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Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки
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28 февраля 2019, 05:31
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Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи
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28 февраля 2019, 04:28
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Видео: следком прокомментировал задержание сотрудников МЧС в Тольятти
Пресс-служба управления Следственного комитета по Самарской области прокомментировала информацию о задержании сотрудников МЧС в Тольятти. В поле зрения силовиков попал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району, а также двое его заместителей.
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28 февраля 2019, 03:24
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В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова
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28 февраля 2019, 02:54
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Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора
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28 февраля 2019, 02:09
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В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов
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28 февраля 2019, 11:57
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В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего
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28 февраля 2019, 11:41
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В Тольятти пройдет Startup Tour
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28 февраля 2019, 07:19
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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения
В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет …
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27 февраля 2019, 12:43
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Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»
Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую …
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27 февраля 2019, 11:20
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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети
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25 февраля 2019, 03:06
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В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка
Вчера, 16 февраля, примерно в 13:00 водитель трамвая №20 допустила наезд на 16-летнего пешехода ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой. Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода. Парень …
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17 февраля 2019, 02:29
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В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne
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15 февраля 2019, 05:15
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Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека
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13 февраля 2019, 07:47
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Пьяный тольяттинец спрыгнул с третьего этажа торгового центра
Полицейские выясняют подробности инцидента, произошедшего в одном из торговых центров Тольятти в субботу, 23 ноября. Около 17:00 в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации 42-летнего жителя Автозаводского района. Врачи диагностировали у него переломы бедра, ребер, ушиб позвоночника. Мужчина пострадал при …
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25 ноября 2013, 09:53
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В Тольятти горит крытый рынок "Десятка"
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11 июня 2013, 07:14
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В Тольятти расследуется кража портфеля с коллекционными монетами
Прокуратура Автозаводского района Тольятти признала законным и обоснованным постановление следственного отдела о возбуждении уголовного дела по статье "кража с причинением значительного ущерба гражданину". По версии следствия, одним из зимних дней неизвестный преступник, находясь у ГСК "Пламя", расположенного на улице Офицерской …
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20 марта 2013, 10:45
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Дело об избиении тольяттинца в отделе полиции направлено в суд
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6 марта 2013, 04:14
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