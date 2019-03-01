Видео: следком прокомментировал задержание сотрудников МЧС в Тольятти информацию о задержании сотрудников МЧС в Тольятти. В поле зрения силовиков попал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району, а также двое его заместителей.

… Пресс-служба управления Следственного комитета по Самарской области прокомментировала. В поле зрения силовиков попал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району, а также двое его заместителей.