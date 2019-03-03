На днях в полицию обратилась жительница Жигулевска. Она сообщила, что нашла в своей квартире труп 47-летнего сына с признаками насильственной смерти.
Прибывшие на место правоохранители опросили женщину и хозяина жилплощади. Мужчина заявил, что нашел пострадавшего на улице. Тот был сильно избит и мужчина отвел его в квартиру, чтобы помочь, но все его попытки сделать это оказались безуспешными.
После опроса очевидцев полицейские пришли к выводу, что мужчина врет. Было выяснено, что пострадавший пришел в гости к хозяину квартиры вместе со своим приятелем. Во время посиделки собутыльники поссорились. В итоге двое сообщников накинулись на своего оппонента и забили его до смерти руками и ногами.
Сейчас оба подозреваемых задержаны. На них заведено уголовное дело, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. Оба фигуранта уже имели судимости ранее.
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