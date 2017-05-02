5
02
43
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                     Y88b   d88P  8888888b.                       8888888b.  
                      Y88b d88P   888   Y88b                      888   Y88b 
                       Y88o88P    888    888                      888    888 
 88888888   .d88b.      Y888P     888   d88P   .d88b.    .d88b.   888   d88P 
    d88P   d88P"88b     d888b     8888888P"   d8P  Y8b  d88P"88b  8888888P"  
   d88P    888  888    d88888b    888         88888888  888  888  888 T88b   
  d88P     Y88b 888   d88P Y88b   888         Y8b.      Y88b 888  888  T88b  
 88888888   "Y88888  d88P   Y88b  888          "Y8888    "Y88888  888   T88b 
                888                                          888             
           Y8b d88P                                     Y8b d88P             
            "Y88P"                                       "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину

Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину

В понедельник, 1 мая, в Автозаводском районе Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. Автомобилист на «Ладе» насмерть сбил женщину на улице 40 лет Победы около дома №48. В сети появились фотографии с места ДТП. По словам очевидцев, женщина шла по 
2 мая 2017, 06:28
В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В субботу, 29 апреля, в 15:15 в Самаре на проспекте Кирова автомобиль сбил ребенка, информирует ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 23-летний водитель на автомобиле Kia двигался по проспекту Кирова от улицы Вольской в сторону Свободы. В пути 

1 мая 2017, 08:29
В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

Вчера, 30 апреля, в 10:35 на 970 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП, передает ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия выезжали 4 пожарных на одном автомобиле. По прибытии ими было установлено, что столкнулись три транспортных средства. Проводились 

1 мая 2017, 08:09
В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП

В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП

Сегодня, 29 апреля, около 11:10 на федеральной магистрали «М-5 Урал» в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 86-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, ехал со стороны Самары в 
29 апреля 2017, 05:16
Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото

Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото

Сегодня утром в башкирской столице случилось чрезвычайное происшествие – воспламенился пассажирский автобус "ПАЗ". Это произошло рядом с торговым центром "Парус".
Десятки горожан стали свидетелями сильного пожара, вскоре после которого снимки с места происшествия появились в социальных сетях. Все случилось прямо 

27 апреля 2017, 03:41
ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой

ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой

В областной госавтоинспекции уточнили число пострадавших в массовом ДТП, которое произошло сегодня на федеральной трассе М-5 в Жигулевске. Ранения получили восемь человек, все пассажиры вахтового автобуса «ПАЗ». Семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
27 апреля 2017, 01:47
Кто устроил массовое ДТП и перекрыл трассу М-5 в Самарской области?

Кто устроил массовое ДТП и перекрыл трассу М-5 в Самарской области?

Появилась официальная информация о массовом ДТП на 967 километре трассы М-5 в Жигулевске. По уточненным данным, столкнулись 14 машин. Водитель большегруза на полном ходу врезался в вахтовый автобус «ПАЗ», в котором ехали 23 человека. Затем по инерции произошли столкновения 
27 апреля 2017, 12:24
В Тольятти школьники жестоко избили 13-летнюю девочку

В Тольятти школьники жестоко избили 13-летнюю девочку

В тольяттинскую больницу на скорой помощи доставили 13-летнюю девочку. У нее диагностирована черепно-мозговая травма, вывих, а также многочисленные ушибы. Якобы девочку избили ее сверстники. Пациентка рассказала, что два мальчика ее удерживали, а другая школьница била, передает 63.ru. Из больницы 
12 апреля 2017, 02:35
В самарском аквапарке 9-летняя девочка провалилась в решетку для слива воды

В самарском аквапарке 9-летняя девочка провалилась в решетку для слива воды

Вчера, 9 апреля, в самарском аквапарке «Виктория» на Московском шоссе произошло ЧП, передает «Волга Ньюс».
 
По предварительной информации, во время посещения бассейна 9-летняя девочка провалилась ногой в сломанную решетку для слива воды. У ребенка оказался вывихнут палец, из 
10 апреля 2017, 10:53
Самарские школьники будут учиться в одну смену

Самарские школьники будут учиться в одну смену

Вопрос о переводе самарских школ на работу в одну смену рассмотрели в Думе городского округа Самара на заседании комитета по образованию. Всего в городе в настоящее время 160 школ. Примерно в половине учреждений дети учатся в две смены. Причем статистика 

20 марта 2017, 04:13
Фото в блогах: по какой дороге самарским школьникам приходится идти на уроки

Фото в блогах: по какой дороге самарским школьникам приходится идти на уроки

Самарец Михаил Панарин в "ВК" просит власти города посмотреть, по какой дороге ходят дети каждый день в 91-ю школу. "Только сила, сноровка и начальная альпинистская подготовка помогут преодолеть школярам нелегкий путь. В некоторых местах дети просто вынуждены перемещаться исключительно 
15 марта 2017, 10:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна