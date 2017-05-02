Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса, в котором ехали 25 школьников. Авария произошла в воскресенье, 30 апреля, в Жигулевске. На трассе М-5 столкнулись три машины. «КамАЗ» врезался в «ВАЗ-21099», а «девяносто девятая» задела микроавтобус «Богдан».
К счастью, пострадавших нет. Небольшие механические повреждения только у вазовской легковушки. В полиции предоставили фото с места ДТП.
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